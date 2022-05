Cande Molfese contó cómo Tini Stoessel la ayudó a separarse de Rugero Pasquarelli

La actriz Cande Molfese estuvo como invitada, ayer, en el ciclo PH: Podemos Hablar (Telefe) y habló sobre su separación con el actor Rugero Pasquarelli. En ese contexto, la influencer reveló que su amiga Tini Stoessel la ayudó en el duro proceso y le dio un consejo que la marcó.

Un amor que recorrió un camino de ocho años, con altos y bajos. Se conocieron en 2012 gracias a la tira juvenil Violetta y, desde aquel día, acumularon un sinfín de anécdotas juntos. Sin embargo, en octubre de 2020, ella tomó la decisión de terminar el romance y anunció el fin de la relación. Entonces, en PH, ante una pregunta de Andy Kusnetzoff en relación a los que vivieron alguna desilusión amorosa, Molfese se refirió al motivo principal de su separación y expuso una conversación que tuvo con la exitosa cantante.

Cande Molfese contó cómo la ayudó Tini Stoessel a separarse de Rugero Pasquarelli

“Una muy amiga mía me sentó en plena pandemia y me dijo la frase ‘amiga, date cuenta’. Fue clave. Me dijo: ‘Mirá Cande, están pasando estas cosas, o pasaron mejor dicho, no sé cómo te sentís vos con esto’”, expresó acerca del momento en el que Tini le contó algo que puso en jaque su noviazgo.

Con ese escenario, reveló que su separación se provocó a raíz de una infidelidad que vivió por parte de su expareja y explicó que hubo otras amigas que también la alertaron. “Cuando me llegó la información, yo estaba preparada”, sentenció.

Más allá de lo sucedido, Molfese reflexionó: “Para tampoco ensuciar ni victimizarme, a mi me sirvió mucho para desdramatizar lo que es la infidelidad en sí y [descubrir] que pasa más de lo que creo. Si hoy me vincularía con alguien, lo haría por otro lado. Tampoco juzgo, porque son procesos y él actuó de la manera que pudo. No dudo del amor de pareja que tuvimos”.

De todos modos, la bailarina fue contundente: “Terminás conociendo a la persona cuando te separás. No era quien pensaba que era. La desilusión es con uno mismo porque no te escuchás o no creés en tu intuición o en lo que sentís que es. Uno está siempre donde quiere estar, y no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli terminaron su noviazgo en 2020, tras 8 años de relación

En ese sentido, contó que se dio cuenta de varias actitudes que le disgustaban de él en plena cuarentena por el coronavirus, por diversas situaciones y comportamientos que observó mientras convivía con Pasquarelli. “Me cayeron algunas fichas personales. Los rumores o las voces siempre existían, pero a mi lo que me pasaba y me dio bronca es que internamente sabía dónde estábamos parados y no me animaba a tomar la decisión. Eran miedos y sensaciones de que no lo iba a solucionar después, pero la vida te ayuda a que todo se acomode”, expresó.

Asimismo, detalló otras vivencias que la afectaron, como el momento en el que ella se quedó sin trabajo -en pandemia-, mientras él comenzaba un nuevo proyecto: “Lo veía irse a laburar y yo me quedaba en casa con ataques de pánico. Fue fuerte, intenso. Es una pareja que me enseñó un montón, pero se las mandó y no pude con eso”.

A continuación, Molfese hizo hincapié en el libro que escribió Un año diferente, 365 días inolvidables para viajar hacia tu interior. ”Es para hacer ejercicios durante todo el año y encontrarte con vos mismo. Se empezó a gestar en 2019, cuando se me empezó a despertar toda esta sensación. Me hice cargo de un montón de sensaciones y entendí que era un despertar personal. Venía de muchas crisis, angustia y malestar. Sigo analizando un montón de cuestiones y más trasfondos familiares”, explicó.

"Me separé y volví a vivir", expresó Cande Molfese en el ciclo PH:Podemos Hablar Captru

Por último, la protagonista de Bruno Motoneta (2018) cerró con una reflexión en base a lo que aprendió en el último tiempo: “Saqué prejuicios, salí a la vida. Ya no tengo miedo a un montón de cosas. Ahora soy como más mandada, no tengo problema, y si ahora tengo que decirle a alguien ´vamos por una birra´, lo digo y listo”.