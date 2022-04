El insólito requisito que Moria Casán les pedía cumplir a quienes participaban de su talk show: “Pobre gente”

Moria Casan es el ícono de la historia del mundo del espectáculo argentino. Con un extenso curriculum y tras compartir escenario con las máxima figuras, la diva tuvo un homenaje sobre su carrera en Socios del Espectáculo (eltrece) para rememorar sus trabajos más destacados que la llevaron a convertirse en la reina del talk show. Sin guardarse nada, rememoró cómo era el detrás de cada ciclo y reveló que ella misma se encargaba de que los participantes tuvieron cumplieran un requisito: tener la dentadura completa.

A fines de los años ‘90, Moria Casan sumó una nueva faceta en sus actividades laborales: la conducción en televisión. En aquel entonces, los más exitosos programas proponían transmisiones en vivo, polémicos debates y público presente en el estudio. Habían diversas temáticas que tratar, pero la vedette se dedicó a ser la mediadora de aquellas personas que iban a resolver problemas de la vida cotidiana.

Moría en su programa (Captura archivo)

En este sentido, la conductora actuaba como mediadora ante los conflictos, que muchas veces incluían agresiones físicas en las que tenía que intervenir la producción del ciclo. Al recordar puntualmente el programa Entre Moria y vos (América) -que estuvo al aire desde el 2001 hasta el 2003- fue cuestionada sobre la veracidad de esas peleas que mantenían en vilo a la audiencia.

“Juro que nunca pregunté. Primero llegaba al canal y nunca en mi vida había visto a quiénes iban a venir hasta ese momento”, se sinceró, y defendió la veracidad de cada una de las historias que se presentaron en el ciclo. Además, detalló que en cada programa, a ella solo le daban la información de cada caso.

La confesión de Moria

Asimismo, hizo una inesperada revelación que sorprendió a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, acerca del requisito que quería que cumplan los participantes: “Lo que yo le preguntaba solamente era ‘¿tienen dientes?’. Porque algunas veces, pobre gente, llegaban sin dientes. Y yo mandaba a comprar dentaduras”. Inmediatamente, las risas se hicieron eco en el estudio. En la misma línea, explicó que su intención era ayudarlos.

Fiel a su estilo, esta no fue la única fuerte declaración que hizo la diva, sino que además remarcó que a pesar de haber compartido gran parte de su carrera con Susana Giménez, nunca fueron amigas, algo contrario a lo que demuestran en cada encuentro televisivo que tienen. “Compartíamos más cosas en un momento, yo comía en su casa y ella en la mía y hasta celebramos un Año Nuevo juntas. Me la banco, como a todo el mundo, pero no puedo ser amiga de las mujeres. Me cuesta mucho. Debo tener dos o tres nada más”, manifestó.

Moria Casán y Susana Giménez, dos divas se saludan Twitter

En cuanto al motivo por el cual no se rodea de personas de mujeres, indicó que se trata de una cuestión de competencia y resentimiento que ella distinguen en las relaciones de amistad, a lo que le sumó la falta de lealtad que puede haber entre ellas según su opinión y experiencia. Por este motivo, su círculo íntimo es de hombres.