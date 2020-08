Compañeros en El gran premio de la cocina, Zampini y Petersen se besaron en la boca durante el ciclo televisivo. Ahora recordaron aquel momento y Zampini calificó de "histérico" al cocinero Crédito: Captura de TV

Carina Zampini y Christian Petersen protagonizaron uno de los momentos más esperados por los televidentes de El gran premio de la cocina. Luego de demostrarse interés desde el comienzo del ciclo, la conductora y el cocinero sorprendieron a todos sus compañeros al besarse frente a las cámaras. Ahora, el equipo del reality recordó aquel momento y calificó a Petersen de "histérico".

En conversación con Juan Marconi, Zampini recordó aquel momento ocurrido en abril de 2019, que fue un "Especial casamiento", ya que los participantes debieron preparar el menú de una boda.

"¿Sos histérico, Marconi?", disparó la actriz. "No, si hay algo que no soy es histérico. Con Chris [Christian Petersen] hablamos mucho del tema", contestó. "¿Por qué es un tema que tocás mucho con Chris? No entiendo", insistió la conductora.

"Uno no sabe qué es, los demás saben lo que uno es", intervino Petersen. "Si uno no sabe lo que es, está perdidísimo", agregó Carina. En ese momento, Felicitas Pizarro se sumó a la conversación: "Chris es el histérico en persona", lanzó. "Feli lo conoce bien, yo lo conozco menos", sumó Zampini. Filosa, la cocinera le retrucó: "No sé, yo no lo besé".

Por esa razón, Zampini volvió a aquel momento ocurrido en abril de 2019. "¿Sabés que ahora que me hacés acordar ese día del beso, de nuestro casamiento en la ficción, nos demostró a todos que es histérico? Dijo 'el beso, el beso, el beso' durante una hora y media, y después dijo 'ay, qué hizo Carina'. Una vez más, tenés razón, Feli", manifestó Zampini.

