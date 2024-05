En La noche de Mirtha Legrand. El furcio de la Chiqui que reveló que el programa es grabado

Escuchar

Se sabe, no todo en la televisión es como parece, y por más de que quienes trabajan hace años en el medio lo saben y tienen el oficio suficiente para que no se note, a veces las cosas salen mal. Como anoche, cuando Mirtha Legrand hizo un comentario sobre la marcha por el Día del Trabajador y dejó en evidencia que su programa es grabado. Sus invitados notaron el furcio de inmediato y corrigieron el error.

Legrand tuvo un programa anoche copado por la política: en su mesa se sentaron el vocero presidencial Manuel Adorni, el economista y funcionario del Gobierno de la Ciudad Roberto García Moritán y los periodistas Luis Gasulla y Liliana Franco. Luego de un debate que giró en torno al sueldo de los funcionarios públicos y al incremento de los salarios de algunos funcionarios del Estado, la Chiqui quiso saber la opinión del vocero presidencial sobre la marcha por el Día del Trabajador que tuvo lugar el miércoles pasado.

“¿Cómo está el país? ¿A ustedes qué les pareció la concentración de ayer de la CGT?”, indagó la conductora. “La de la semana”, acotó Gasulla. “La del Día del Trabajo”, acotó Franco, para ser más específica. “La del primero de mayo”, se corrigió de inmediato Mirtha. “No fue ayer, fue antes de ayer. Perdón”, aclaró luego, y siguió compenetrada en la conversación.

Una temporada movida

Luego de su paso por Mar del Plata, la Chiqui abrió la temporada número 56 de su ya clásico programa el pasado 20 de enero. Este año, el envío que se ve al aire el sábado se graba los miércoles. Por el día del trabajador, la producción hizo un cambio y la cena se realizó durante la jornada del jueves. Por ese motivo Mirtha hizo referencia a “la marcha de ayer”.

La vuelta a los almuerzos

Además de sus cenas de los sábados, Mirtha conduce desde el 7 de abril los almuerzos de los domingos, que quedaron en manos de Juana Viale, su nieta. ¿El motivo? La hija de Marcela Timayre se tomó un descanso para recorrer el océano Atlántico a bordo de una pequeña embarcación. Hacía dos años que Legrand no conducía un almuerzo: luego de la pandemia se dedicó a realizar solo La Noche de Mirtha, por lo que la diva retomó así el formato que alguna vez fundó hace más de 50 años.

“He vuelto a los almuerzos, así empezó todo”, agregó una vez que se sentó en su histórico escritorio para pronunciar las diferentes publicidades. “Hoy me toca reemplazar en Almorzando con Juana a mi querida nieta, Juanita, que está de viaje grabando un documental. Por unas semanas los voy a acompañar sábados y domingos. Estoy muy feliz”, detalló y subrayó: “Además, yo también me llamo Juana, soy María Juana”.

Durante el programa, la Chiqui mostró su alegría por retornar a su habitual horario: “Estoy muy emocionada, he vuelto a los almuerzos. He vuelto a los benditos almuerzos”. En ese instante, Yanina Latorre, una de sus invitadas, acotó: “Te encantan los almuerzos, ¿no?”. “Sí, pero la noche también me gusta… Bueno, pero Juanita se tuvo que ir, tuvo que viajar y va a estar tres semanas afuera. Es por un trabajo”, contestó.

“¿Te es muy distinto hacer almuerzos que cenas?”, consultó Gutmann y Legrand respondió: “No, no. Varía la hora a la que me levanto. Puedo hacerlo más tarde o más temprano, pero no cambia nada. Me gusta la noche también (...) Estoy feliz de estar acá”, resaltó.

Sobre reemplazar a su nieta, sostuvo: “Me encantó la idea. Esta mañana pensaba en el primer almuerzo que hice, que fue en Canal 9. Fue maravilloso… Estaba rara, era comer y hablar. Recuerdo que había pollo. Que vino el mozo y sirvió una pata y Daniel dijo ‘no, sírvale pechuga porque le gusta la pechuga’. Entonces me sentí como en mi casa”.

Y agregó: “Después de ese almuerzo me fui a jugar las cartas con una amiga y viene el mucamo y me dice: ‘señora, la llaman al teléfono’. Era Romay, que me llamaba para decirme cómo me había ido. Me dijo: ‘Mirtha, te felicito por el rating. Tuviste 16 puntos’. Y yo le dije ‘qué poco’. No tenía el parámetro y ahí empezó todo, la leyenda Legrand”. “Tengo las mismas ganas que el primer día. Tengo más experiencia, obvio, cerró.

LA NACION