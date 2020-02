Chayanne y su secreto mejor guardado: un matrimonio de más de 30 años

Chayanne y Marilisa Maronese en las pocas ocasiones en que fueron fotografiados juntos, en 2018 Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de febrero de 2020 • 15:43

Elmer Figueroa Arce es un cantante, bailarín, compositor y actor portorriqueño que se conoce mundialmente bajo el seudónimo de Chayanne. Este boricua, de 51 años, que vendió a lo largo de su carrera la friolera de más de 50 millones de discos, y que visitará Argentina el próximo mes de marzo para brindar una serie de conciertos, tiene un secreto bastante bien guardado: su vida amorosa. El artista está junto a su mujer, a quien define como "el amor de su vida", hace más de 30 años.

Si bien el cantante de Provócame conoció a Marilisa Maronese en 1988, su relación comenzó de manera tan hermética que cuando anunció a la prensa su unión matrimonial -se casaron en 1992-, lo hizo cinco años después de haberse casado.

El grupo familiar unido, en una de las pocas fotos en que se los puede ver juntos Crédito: Instagram

La mujer de Chayanne es una abogada venezolana, exconcursante de Miss Venezuela que proviene de una familia italiana de empresarios. El matrimonio vive actualmente en Miami y junto con sus dos hijos: Isadora, de 18 años, y Lorenzo, de 22.

Es común que el cantante y su esposa tengan un perfil absolutamente bajo y vivan alejados de los paparazzis y de las luces del jet set. Sin embargo, en tiempos de las redes sociales, algunas semblanzas familiares se filtran por las cuentas de Instagram del cantante y de sus jóvenes hijos.

Chayanne en el Movistar Arena: más detalles y entradas para el concierto

El mensaje de su hija Isadora

Así, por ejemplo, para el último San Valentín, a través de una bella publicación de Isadora, la menor de las hijas del matrimonio, publicó en su cuenta de Instagram una foto antigua de sus padres acaramelados, y en la leyenda escribió: "30 años después. Por ellos es que sigo creyendo en el amor. Feliz día del amor y la amistad a los que estén celebrando y los que no también".

Chayanne parece ponerle tanta energía a su matrimonio como la que despliega en el escenario en cada concierto, en los que hace bailar y gozar a todos sus fans. A pesar de las separaciones por las giras o los compromisos profesionales, él siempre trata de pasar tiempo con su familia.

"Yo siempre digo que todo es un noviazgo hasta que tienes un hijo", dijo en una entrevista en la revista People el cantante, al hablar de los secretos de llevar adelante el romance en pleno matrimonio.

"Luego el hijo también tiene su vida, y tú tienes que tratar de mantener ese noviazgo. Como dicen todas las lecturas que uno ve sobre el tema, no hay que poner a los hijos en medio, porque entonces la distancia entre tu pareja y tú es mayor", agregó el autor de Salomé.

Chayanne y Marilisa, en la foto que subió su hija para celebrar San Valentín el viernes pasado Crédito: Instagram

De todas formas, Chayanne aseguró que él está lejos de ser un ejemplo del matrimonio perfecto, pero señaló que cada vez que aparecen problemas, en vez de alejarse uno de otro, hablan sobre lo que les generó el conflicto.

"La comunicación es muy importante, y el respeto ante cualquier problema, y con ello me refiero a conversar. No es que uno no siga brincando, porque tenemos sangre en las venas, pero si es por una decisión en común que se vaya a tomar, entonces no vale hacer lo que digas tú o lo que digo yo, sino lo que es lo mejor en común, para los dos", explicó sobre la fórmula que por el momento le vino funcionando desde hace más de tres décadas.

Marilisa Maronese con Lorenzo, el hijo mayor del matrimonio, en una foto de un par de años atrás Crédito: Instagram

Otro de los secretos del cantante boricua para mantener la llama encendida consiste en celebrar, aunque sea después de tiempo, los días de aniversario, o de San Valentín, o cualquiera que tenga que ver con el amor. Si por casualidad le toca estar lejos, o en plena gira, el secreto es festejar a la vuelta, pero no dejar pasar nunca una ocasión de celebrar.

Además del gran romance que lleva con su esposa, con la que se encuentran, como dice su propia canción, "Completamente enamorados", Chayanne renovará el próximo mes de marzo su romance con su público argentino, cuando se presente a mover las caderas en Rosario, Córdoba, y en el Movistar Arena de Buenos Aires el 12, 19 y 21 de marzo respectivamente.