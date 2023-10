escuchar

As Bestas (España-Francia/2022). Dirección: Rodrigo Sorogoyen. Guion: Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen. Fotografía: Alejandro de Pablo. Edición: Alberto Del Campo. Elenco: Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colombo y Luisa Marelas. Duración: 137 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años con reservas. Nuestra opinión: muy buena.

La escena inicial de esta película española que en 2022 ganó nueve premios Goya realmente impresiona. Es una secuencia inmersiva que nos introduce de lleno en el ritual de las “Rapas das bestas” que se celebra tradicionalmente en toda Galicia. Tres personas sujetan a un caballo salvaje (dos tapándole los ojos para que no se asuste) y otra tomándolo de la cola para evitar que patee. Una vez que lo tienen controlado, el animal es desparasitado, curado -si tiene heridas- y se le rapan las crines y la cola. Después se lo devuelve al monte. Rodrigo Sorogoyen, un director con una importante carrera televisiva y películas elogiadas como El reino (2018) y Madre (2019) logra conjugar en esa apertura impactante el virtuosismo con la elocuencia. Ahí mismo plantea el clima de misterio, tensión y violencia que se mantendrá hasta el final.

En la historia hay adversarios bien definidos. Por un lado, un matrimonio francés culto, políticamente correcto y ecologista que llega a un pueblo muy pequeño del norte de España con un proyecto agrícola a escala mínima y la idea de recuperar casas abandonadas y en mal estado para fomentar el turismo rural. Por el otro, los lugareños, tentados a vender sus propiedades para que una empresa noruega ocupe el espacio desarrollando un negocio relacionado con la energía eólica.

Hay dos vecinos de los franceses especialmente belicosos, un par de hermanos desequilibrados y amenazantes muy resueltos a perpetrar una sucesión de agresiones impunes que el guion propone esquemáticamente para armar el crescendo del conflicto. Eso sin dudas funciona: todo el tiempo flota en el ambiente la sensación de una tragedia inminente cuya concreción se va postergando hasta que finalmente sucede, y ahí el relato pega un giro porque se centra en la pelea de una mujer que pierde a su compañero pero decide seguir adelante, manteniendo la postura de no firmar un documento que permita el desembarco de la empresa noruega.

El enfoque de Sorogoyen generó algunas polémicas: en La Voz de Galicia, la crítica de As Bestas -que internacionalmente ha sido unánimemente celebrada- sostiene que es ofensiva la dicotomía entre los franceses amables, educados y llenos de buenas intenciones y los pobladores locales hostiles y embrutecidos. No es extraño que la película sensibilice a los gallegos. Está inspirada libremente en un crimen ocurrido en enero de 2010 en el municipio de Petín (Orense, un sitio que se menciona en As Bestas) que tiene muchas similitudes con el de los protagonistas de esta ficción y que preocupa a los que temen a la estigmatización.

Apartando un instante esas discusiones, en términos estrictamente cinematográficos As Bestas seduce y atrapa porque Alejandro de Pablo realiza un trabajo de fotografía tan poético como funcional, porque Sorogoyen sabe manejar los hilos del thriller y porque las actuaciones de Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera y Diego Anido son extraordinarias.