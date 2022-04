BAFICI: 8 cosas que tenés que saber sobre el festival de cine independiente de Buenos Aires

Infinito, extenso, inabarcable, son las más comunes denominaciones que acuñó el BAFICI (Festival de Cine Independiente de Buenos Aires) –que comienza este martes– a lo largo de sus 23 años de existencia. Porque junto a la maratón de películas se suceden charlas, encuentros, presentaciones, mesas redondas y diversas actividades especiales que lo dotan del aura necesaria para ser una experiencia al límite de las fuerzas, pero también en la pasión cinéfila de la sala a oscuras.

Junto a una historia de 23 ediciones, sus cambios de sede, sus aditamentos al perfil “indie” que hoy permite que casi todas las vertientes del cine convivan y la trayectoria que cambia la fisonomía de la Ciudad por 14 días, también se presentan en esta edición varias novedades para conocer y, de esa manera, bucear mejor en el mar de las 290 películas que conviven en su variopinto catálogo.

1) Volver a Lavalle

Monumental Lavalle, sede de la apertura del BAFICI 2022 Fabian Marelli - LA NACION

Hasta los años ochenta fue la mítica calle de los cines de la Argentina y referencia mundial por su cantidad de pantallas. Languideció con la aparición de las multipantallas, y los otrora “palacios plebeyos” se convirtieron en bingos, comercios de dudoso gusto y calidad, y templos religiosos. Pero allí resistió la familia Feldman con la histórica “catedral del cine argentino”, como siempre se llamó al Cine Monumental. Allí será la función de apertura, para invitados especiales, de Pequeña flor, la última película de Santiago Mitre, que se verá junto al corto argentino Ahora ya sé dónde encontrarte, de Diego Berahka. Se podrán ver para todo público el viernes 22 de abril, a las 12, y el domingo 24, a las 20.30, en la Sala 2 del Cultural San Martín (Sarmiento 1551), o desde las 21 en la plataforma Vivamos Cultura, por tiempo limitado

2) Para ver online

Van a estar disponibles 223 films para todo el país desde la plataforma cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Vivamos Cultura. Para acceder a cada película, el espectador deberá gestionar una reserva previa (los cupos son limitados). Desde la página se puede acceder a cada sección del festival y a la oferta de películas disponibles. Así como también se podrá descargar el catálogo en PDF. A partir del estreno en salas, las películas que se encuentran en la plataforma estarán disponibles por 72 horas.

3) Sedes

El Gaumont, dentro del circuito festivalero Festival de Cine de Mar del Plata

Existen básicamente dos circuitos para acceder a la oferta del BAFICI. El primero de ellos se forma con las salas en la avenida Corrientes y sus adyacencias, que son identidad cultural de la ciudad: la Sala Leopoldo Lugones del San Martín, el cine Lorca y el Cosmos, y el Cultural San Martín; también, muy cerca, el Gaumont (sobre Rivadavia), el Monumental (en Lavalle) y la Alianza Francesa (sobre la avenida Córdoba). El segundo circuito está conformado por sedes en puntos distantes de la Ciudad, pero que nutren la oferta del festival, además con buena parte de contenido gratuito. Allí se anotan el Museo del Cine y Usina del Arte (en La Boca), el Centro Cultural 25 de Mayo (sobre la avenida Triunvirato), el Anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, Espacios Arte en Barrios y, además, el remozado Buenos Aires Museo (anteriormente denominado Museo de la Ciudad).

4) Punto de encuentro

Después de cancelaciones, eventos online y las distancias que provocó la pandemia, la mayor alegría del BAFICI es presentar nuevamente un punto de encuentro como es tradición para los acreditados de prensa, industria e invitados, pero también para público en general. Funcionará como centro neurálgico de la 23ª edición y tendrá sectores de esparcimiento en la plaza seca del Cultural San Martín (Sarmiento 1551), gastronomía, boletería, informes y atención para los acreditados del festival que concurren nuevamente desde todos los lugares del mundo.

5) Al aire libre

Otro clásico es la apertura de Baficito, el Festival para Chicos, que tiene una identidad propia dentro de la programación. La apertura de este segmento dedicado a los más pequeños será este martes a las 19, en el anfiteatro Eva Perón, de Parque Centenario, con la premiere mundial de El ascenso y caída del Chop Chop Show, dirigida por Diego Labat, que retrata el detrás de escena de un programa de títeres emitido vía Instagram.

Luego de su estreno, quedará disponible en Vivamos Cultura por 72 horas. Por fuera de Baficito, pero en el espacio del Anfiteatro del Parque Centenario, continuará la programación gratuita con A-ha the movie (sábado 23, a las 19), film sobre la mítica banda noruega autora de “Take on me”. No somos nada, el documental sobre La Polla Records (miércoles 27, a las 19); Bienvenidos al infierno, de Jimena Monteoliva (viernes 29, a las 19, y recomendada para mayores de 18), entre otros títulos que se verán bajo las estrellas.

6) Actividades gratuitas

Gratis, pero con reserva de entrada, se verá este miércoles, a las 20.30, en el Centro Cultural 25 de Mayo (Triunvirato 4444), el documental El Kaiser de la Atlántida, de Sebastián Alfie, sobre el compositor Viktor Ulman, producido por Mariano Nante y Daniel Rosenfeld; al final, el violinista Rolando Prusak tocará en vivo. Se añade una intensa agenda de presentaciones de libros donde se anotan (todos en el Cultural San Martín, gratis y sin reserva): el jueves 21, a las 18.30, el libro Kubrick: obsesión por el (des) control, de Hernán Schell; el viernes 22, a las 18.30, el libro El canon del cine norteamericano, de Fredy Friedlander y Alfredo Villanueva, que va desde el cine mudo hasta 1959, y el domingo 24, a las 17, el libro El cuadrado de la fortuna, de Pascale Bodet; un poco antes (15.30, gratis y con reserva) en el Museo del Cine, Eloísa Solaas dialogará con Gabriel Medina sobre materiales inéditos de la película Los paranoicos. Una intensa actividad añade clases magistrales (Jorge Arriagada, David Fisher, Bruce LaBruce) y una charla virtual con Danny Elfman, el creador del universo sonoro de Tim Burton y también de Doctor Strange, que se verá en Vivamos Cultura.

7) Cuatro clásicos imperdibles

La cifra impar, de Manuel Antín, título clave de la historia del cine y fundamental de la generación del 60, se verá el sábado 23, a las 18, en la Sala Lugones del Teatro San Martín; Prisioneros de la tierra, impresionante clásico de Mario Sóffici, cuidadosamente restaurada por el Museo del Cine, se verá en esa sala el jueves 21, a las 15.30 (gratis con reserva) y el viernes 22, a las 13.10, en el Cultural San Martín.

Michelangelo Antonioni se hará presente a través de dos grandes clásicos que también homenajean a su musa Monica Vitti: El desierto rojo (sábado 23, a las 21, en la Sala Lugones, y miércoles 27, a las 15.30, en el Gaumont), y La aventura (jueves 21, a las 17, en el cine Lorca, y sábado 23, a las 14.30, en la Lugones).

8) Entradas

Las entradas para todas las funciones se consiguen de forma on line y personalmente desde mañana y hasta el 30 de abril, en el Cultural San Martín (Sarmiento 1551), de 11 a 22; en el Cosmos (Corrientes 2046), de 13 a 21.30; en el Gaumont (Rivadavia 1635), de 12 a 22.30; en el Multiplex Lavalle (Lavalle 780), de 14 a 23 (el 28, 29 y 30 de abril, de 16.30 a 20.30) y en el Lorca (Corrientes 1428), de 13.30 a 23.30. La entrada general cuesta 150 pesos, pero hay entradas con descuento para estudiantes y jubilados, y todas las funciones de Baficito y Focos a sólo 100 pesos. Las entradas gratuitas se obtienen con reserva on line en ciclosyfestivales.vivamoscultura.buenosaires.gob.ar y sin reserva (según cada caso), sino por orden de llegada y sujeto a la capacidad de cada espacio.