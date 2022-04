Bafici 2022: tres recorridos posibles para descubrir las mejores propuestas del festival

Como todo festival competitivo, el Bafici tiene como columna vertebral tres secciones (Competencia Internacional, Competencia Argentina y Vanguardia y Género), dentro de las cuales se presentan largometrajes y cortometrajes que aspiran a los premios oficiales.

El espectador puede encarar el festival eligiendo seguir esas competencias u otras secciones completas, o seleccionar películas de toda la programación por separado. También está la opción de armar recorridos específicos, juntando títulos unidos por un eje temático.

Aquí proponemos tres recorridos posibles , con una selección de películas que vale la pena ver, reunidas con distintas excusas como el renombre de sus directores; por presentar historias de personas talentosas; o por ser una ventana hacia el pasado del cine.

La icónica sala Monumental Lavalle es una de tres sedes centrales del festival GERARDO VIERCOVICH

Directores consagrados

Con las películas basadas en cómics y las grandes franquicias apoderándose de la mayoría de las salas comerciales, el cine independiente y de autor tiene cada vez más dificultades para estrenarse en cines. En el mejor de los casos, estas películas que no responden a las tendencias del marketing de la cultura pop llegan a las plataformas de streaming ; en los peores casos, no hay forma, dentro de la legalidad, de verlas.

Los festivales ofrecen un espacio para poder ver los nuevos films de grandes directores en pantalla grande y ser parte de una experiencia compartida con otros espectadores. En la edición actual del Bafici se exhibió The Novelist’s Film, lo nuevo del excepcional director coreano Hong Sang-soo, por ejemplo, que ya no tiene más funciones en el festival.

Pero todavía quedan muchos títulos imperdibles en la grilla de los próximos días, como The Card Counter, el último film de Paul Schrader (guionista de Taxi Driver), quien vuelve a superarse a sí mismo luego de la magnífica First Reformed, con la historia de un jugador de póker profesional y ex militar, interpretado por Oscar Isaac , cuyo intento por dejar atrás la violencia de su pasado es puesto en peligro por la aparición de un joven en busca de venganza que le pide ayuda (jueves, a las 21.40, en el Gaumont).

La nueva película del cineasta italiano Dario Argento, Occhiali Neri, sobre una mujer ciega que tiene que escapar de un asesino serial de prostitutas, se presenta como parte de la sección Nocturna del festival, que está dedicada al cine de género (martes, a las 16.30, en el Gaumont; sábado, a las 23.05, en el Lorca 1).

Claire Denis, una directora favorita del Bafici, vuelve al festival con Avec amour et acharnement, un melodrama romántico, centrado en un triángulo amoroso entre los personajes interpretados por Juliette Binoche, Vincent Lindon y Grégoire Colin (miércoles, a las 22.35, en el Lorca 1). Otro realizador cuya obra se ha podido ver en ediciones anteriores del festival es James Benning, quien este año presenta The United States of America, una reflexión sobre los Estados Unidos en pandemia y el pasado de su país (sábado, a las 15, en la Sala Lugones).

La clausura del festival será con Viens je t’emmène, la nueva película de Alain Guiraudie, director de la provocativa El desconocido del lago, a quien se le dedicó un foco en el Bafici de 2010 (sábado, a las 21.20, en el Gaumont).

Talentos excepcionales

Existe un tipo de documental que invita al espectador a observar y explorar el misterio del talento humano. Las historias de personas que se destacan en algún ámbito de la cultura, el deporte y cualquier otra tarea capturan la fascinación y kla curiosidad por ver en acción a alguien que sabe lo que hace. La pasión y la dedicación le dan un condimento especial a este tipo de historias que, además de ser entretenidas, parecen descubrir, en parte, la tan mentada receta del éxito.

La búsqueda del hombre verdadero detrás del ícono del caballero cool es el centro del documental Dean Martin: King of Cool, de Tom Donahue, que cuenta con los testimonios de la hija del actor y cantante, además de famosos compañeros de trabajo como Angie Dickinson y fanáticos como Jon Hamm (jueves, a las 18.30, en el Lorca 1).

Siguiendo con la música, A-ha: The Movie, dirigida por Thomas Robsahm y Aslaug Holm, cuenta la historia de la banda noruega que fue un éxito en los 80 y cuyo tema “Take On Me” se convirtió en un clásico pop (miércoles, a las 16.10, en el Lorca 1; disponible online en la web del festival a partir del sábado, por 48 horas).

A través de testimonios de jugadores como Manu Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto y Pepe Sánchez, el documental 3DT, de José Glusman, analiza el trabajo de los tres directores técnicos de la selección argentina de básquet de los últimos 24 años: Julio Lamas, Rubén Magnano y Sergio Hernández (función gratuita al aire libre: miércoles, a las 19.15, en el Cultural San Martín; viernes 29, a las 18.35, en el C.C. San Martín 1)

Mauro Colagrecco, el premiado chef argentino radicado en Francia, es retratado mientras trabaja con su equipo sobre la reinvención de su restaurante Mirazur, durante la pandemia del COVID-19, en Reinventing Mirazur, de Vérane Frédiani y Franck Ribière (jueves, a las 16, en el Cosmos; viernes, a las 18.30, en el Lorca 2).

El pasado que vuelve

No solo de novedades vive el cinéfilo. Los festivales suelen tener en cuenta el interés del público en volver a ver ciertas películas en salas de cine o de descubrirlas por primera vez. Por un lado, en el Bafici están los focos que se centran en la obra de un solo director, como sucede este año con Pascale Bodet, Genadzi Buto, David Fisher y Jan Oxenberg.

También hay homenajes a Manuel Antín, con la proyección de su película La cifra impar (queda la posibilidad de verla en la web del festival, donde estará disponible por dos semanas); a Mónica Vitti, con la presentación de La aventura y El desierto rojo, ambas de Michelangelo Antonioni (queda una función de esta última el miércoles, a las 15.30, en el Gaumont); y a Pascual Condito, el distribuidor de cine y productor, quien falleció el mes último, con la exhibición del documental Tras la pantalla, de Marcos Martínez (viernes, a las 21, en la Lugones).

La proyección de Happy Together, de Wong Kar-wai , es una oportunidad única para apreciar esta extraordinaria película, en la que el director de Hong Kong filma la Argentina con un sentido particular de la belleza, al igual que lo hace con la historia de amor queer que cuenta (miércoles, a las 20.10, en el Gaumont).

Otra perspectiva de la Argentina se presenta en Bolivia, la segunda película de Israel Adrián Caetano, filmada en blanco y negro, en 16mm, con la que el director se afirma como el dueño de una de las miradas más interesantes del entonces incipiente Nuevo Cine Argentino (miércoles 27, a las 18.00, en el Multiplex Monumental Lavalle 4).

Las historias sobre directores también son una forma de entender mejor el pasado del cine. A távola de Rocha, de Samuel Barbosa, es una de esas películas; un documental dedicado a la figura y obra de Paulo Rocha, director de vanguardia que fundó el movimiento cinematográfico que se conocería luego como Nuevo Cine Portugués (jueves, a las 18.20, en el Multiplex Monumental Lavalle 4; disponible online en la web del festival a partir del sábado, por 48 horas).