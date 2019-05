El actor estadounidense, de 72 años, fue celebrado por el público y por la prensa Crédito: Agencias

Diego Batlle SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de mayo de 2019 • 15:00

CANNES. Un día entero con Sylvester Stallone . Así podría resumirse la jornada de hoy, en la que en el mayor templo cinéfilo del mundo se veneró a una gloria de casi 73 años y cinco décadas de carrera. Tres veces nominado al premio Oscar, responsable de dos de las sagas más populares de la historia ( Rocky y Rambo), "Sly" fue reivindicado como se merece en Cannes , pese a que durante varias generaciones su aporte se minimizó (y hasta se despreció) porque no tenía el prestigio del cine autoral.

Todo comenzó bien temprano con entrevistas en el Hotel du Cap -el más lujoso de la zona y ubicado a unos 15 kilómetros de Cannes-, continuó con sesiones de fotos y tuvo su primer momento de gloria con una masterclass vespertina de 90 minutos de duración organizada por una conocida tarjeta de crédito. Ante el aluvión de periodistas, el evento debió trasladarse de la Sala Buñuel (de las medianas en el Palais del festival) a la Debussy, la segunda más grande, que se llenó por completo. El astro fue recibido con una ovación de pie que duró varios minutos y algo similar ocurrirá esta noche, cuando acompañe la proyección en el Grand Théâtre Lumière de la copia restaurada en 4K de Rambo: First Blood (1982), de Ted Kotcheff, y se presente un adelanto de Rambo V: Last Blood, de Adrian Grunberg, cuyo estreno mundial será recién a fines de septiembre y todavía está en plena postproducción.

Stallone generó una ovación a su paso, en Cannes Crédito: Agencias

La presentación de la charla estuvo a cargo de Thierry Frémaux, director del festival, y luego quedó como moderador Didier Allouch. Aquí algunos conceptos de Stallone -vestido con jean y camisa- en las distintas charlas que dio hoy.

-Rambo y la política. "Siempre me consideré un tipo apolítico, pero sentí que tenía que honrar a los veteranos con el personaje de John Rambo. A mi nunca me interesó tener el apoyo del presidente Ronald Reagan ni que se convirtiera en un ícono republicano. Soy solo un narrador de historias, no me gusta hacer declaraciones políticas."

-Los cambios en Rambo V. "En las películas anteriores Rambo nunca volvía a casa. En esta finalmente regresa al hogar, aunque en verdad nunca lo hace. Está ahí, en su hermoso rancho, pero completamente ausente. Cuando sale de su casa, se une como voluntario para salvar gente damnificada por una tormenta horrible, pero luego pierde el control y habrá otra vez una venganza sangrienta en México."

El actor junto a la española Paz Vega, su coprotagonista en Rambo V: Last Blood Crédito: Agencias

-El futuro de Rocky, Creed y Cobra. "Por el momento no hay planes para hacer una nueva entrega de la saga de Creed, por la sencilla razón de que tengo una gran idea para Rocky ligada a un boxeador que es un inmigrante ilegal. A diferencia de Rambo, marcado por su pesimismo, lo de Rocky es mucho más optimista. De toda la saga de Rocky sigo teniendo los mejores recuerdos, incluidas dos tortugas que deben tener 55 años cada una y el tamaño de un canasto. También estamos trabajando en un proyecto para llevar Cobra, el brazo fuerte de la ley al mundo de las series."

-El éxito en su carrera. "La vida puede cambiar muy rápidamente. Uno en general tiene 100 malas ideas y una sola buena. Con Rocky la pegamos. No me querían a mí, buscaron a Robert Redford y James Caan, pero finalmente la terminé haciendo yo (con Rambo fue peor, era la undécima opción). En tiempos en que se rodaban obras maestras como Taxi Driver o Todos los hombres del presidente filmamos Rocky, una historia optimista e inocente sobre un hombre que encuentra el amor y renace en el boxeo y en la vida. El fracaso te vuelve más inteligente; el éxito, muchas veces más tonto. Hay que saber aprovechar las oportunidades y luego sostenerse. El desafío es no conformarse. Uno siempre tiene que demostrar que es capaz de reinventarse."