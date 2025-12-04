Five Nights At Freddy’s 2: en el terror, el pasado también regresa

Five Nights At Freddy’s 2 (Estados Unidos/2025). Dirección: Emma Tammi. Guion: Scott Cawthon. Fotografía: Lynn Moncrief. Edición: Timothy Alverson, Derek Larsen. Elenco: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Matthew Lillard, Freddy Carter, Skeeth Ulrich. Calificación: Apta para mayores de 13 años. Distribuidora: UIP. Duración: 104 minutos. Nuestra opinión: buena.

La nostalgia se ha convertido en el mejor vehículo para reciclar ideas y explorar emociones. Y en esta segunda entrega de Five Nights At Freddy’s, el atractivo del videojuego se combina con el éxito de la primera película (la película de terror más taquillera del 2023), sumado a la fascinación por la estética de los 80, los animatrónicos y su deriva 20 años después, el tiempo en el que está ambientada está historia. El prólogo lo confirma: en 1982, tiempo antes de la mayúscula masacre cometida por William Afton, una niña espera con ansias la aparición de la principal atracción de Freddy Fazbear’ Pizza, The Marionette, una deidad que asoma desde el suelo guiada por hilos y una inmensa sonrisa. Lo que trae The Marionette es la promesa de alegría y aceptación, justamente lo que Charlotte no consigue de sus amigos y compañeros de escuela. Sin embargo, el peligro de una silueta tras la puerta de entrada la obliga a pedir ayuda a los adultos, de los que solo recibe indiferencia. Toma coraje y decide adentrarse en la oscuridad y salvar a la víctima.

El destino de Charlotte lo podemos descubrir cuando años después su espíritu hace su aparición para vengarse. No del asesino escondido en el disfraz de conejo que conocimos en la primera película, sino de los adultos que lo protegieron sin saberlo. En ese salto al futuro reaparecen los personajes conocidos: la niña Abby (Piper Rubio), lidiando con el duelo de sus fantasmas y diseñando un robot propio para la feria de ciencias; Mike (Josh Hutcherson), en una nueva casa e intentando reconstruir la familia perdida; y Vanessa (Elizabeth Lail), de licencia en la policía tras la revelación de los crímenes de su padre y sus tortuosos recuerdos.

Five Nights at Freddy’s 2

Ese pasado que regresa lo hace ahora en el sitio original de la franquicia de Freddy Fazbear’ Pizza, ubicado en las afueras de la ciudad y cerrado por la firma para silenciar el crimen de Charlotte. Allí llega un equipo de televisión amateur que filma episodios de terror en lugares emblemáticos, un poco a la manera de El proyecto Blair Witch (1999) -película clave del terror found footage-, dando oportunidad a la liberación de esos espectros cansados de esperar tantos años. La historia mejora el ritmo de la primera, alternando el derrotero de los tres protagonistas, Mike, Abby y Emma, en su encuentro con los animatrónicos, carcazas disputadas por las viejas y las nuevas venganzas.

The Marionette, la criatura de Five Nights At Freddy's 2

Sustos, golpes de efecto, y reiteradas vueltas de tuerca estructuran una narrativa deudora de la original, pero robustecida por más criaturas y más villanos. No hay demasiados sorpresas ni variaciones de tono, sí una expansión de la nostalgia por los juegos Arcade, la pizzería familiar, y el mundo analógico de fin de siglo, que en este caso agrega una especie de museo del horror y un festival callejero. La dirección de Emmy Tammi y el guion de Scott Cawthon -creador del videojuego- otorgan más consistencia que a la primera, demorada en construir no solo a cada personaje humano sino a los que yacían bajo las figuras animatrónicas. En esta secuela hay un intento de priorizar el ambiente nostálgico sobre la narración, que se vuelve frondosa en derivaciones (y que siembra posibles continuaciones) y creativa en algunos sueños espeluznantes. Sin más, ofrece lo esperado, con los guiños habituales para los seguidores del oso Freddy y sus amigos.