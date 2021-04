Cine: el Arte Multiplex de Avenida Cabildo cerró sus puertas definitivamente

“Lamentamos mucho comunicar esta noticia, pero debido a la situación actual y de público conocimiento, Arte Multiplex (Av. Cabildo 2829 C.A.B.A.) cierra definitivamente sus puertas”. Con este mensaje, desde la cuenta oficial del complejo de cines, los responsables de la histórica sala del barrio de Belgrano informaban a sus usuarios la triste noticia.

“Agradecemos a todo su público que nos ha acompañado durante estos años, disfrutando de los estrenos semanales de cine de autor, cine independiente, películas premiadas en festivales, etc. Hemos vivido grandes momentos del cine allí”, agregaron en otro tuit.

Con respecto a cuáles fueron los motivos por los que se vieron obligados a tomar esta determinación, expresaron: “Hoy ya no es posible mantenerlo en el emblemático edificio de la Av. Cabildo, pero este género seguirá vivo en nuestro complejo Multiplex Belgrano (Vuelta de Obligado 2199), ubicado a pocas cuadras de Arte Multiplex. Cuando podamos reencontrarnos, los esperamos allí, para seguir disfrutando lo mejor del cine arte”.

April 15, 2021

El mensaje se llenó de respuestas de usuarios recordando con melancolía las películas que habían visto en aquella sala, que antes de ser adquirida en 2013 por la cadena Multiplex se llamó Savoy primero y Arteplex después. Actualmente, el complejo contaba con cinco salas y un total de 700 butacas.

El cierre del Arte Multiplex -que fue sede de festivales como el Bafici- se suma a lo ocurrido semanas atrás con el Cinema City General Paz, un complejo de seis salas ubicado en la misma avenida Cabildo. En el caso del Arte Multiplex, no había vuelto a abrir sus puertas en marzo, como sí sucedió con gran parte de las salas de la Ciudad de Buenos Aires, tras la flexibilización de las medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno para frenar el avance de la pandemia de Covid-19.

Ahora, tras el nuevo anuncio de nuevas medidas restrictivas realizado ayer por el presidente Alberto Fernández, el CEO de la cadena Multiplex Gabriel Feldman le explicó al sitio OtrosCines.com: ”Estas medidas nos hacen presagiar que las restricciones que teníamos los cines hasta hoy no se van a relajar por un tiempo importante. La esperanza era que en un corto período de tiempo se flexibilizaran esas restricciones y el protocolo vigente de manera tal que pudiésemos reabrir el Arte Multiplex, pero estos últimos anuncios indican que eso no pasará en breve. Ya no tiene sentido seguir aguantando. No tenemos forma de afrontar las obligaciones y deudas asumidas . Seguir esperando es continuar ahondando una situación que ya es difícil. Veremos cómo se sigue con el resto de los complejos”.

