Cine en casa: cinco imperdibles películas de Harrison Ford para ver en streaming

Le puso cuerpo y rostro a dos de los iconos aventureros más importantes que haya generado el séptimo arte. Se cansó de reventar las taquillas cinematográficas del mundo entero. Demostró que podía ir del entretenimiento pasatista al drama intimista, sin ningún problema. Fue detective privado, policía retrofuturista, cowboy, soldado de la Segunda Guerra Mundial, inventor anticapitalista, cirujano, fiscal, fugitivo, inversor de Wall Street, agente de la CIA, millonario enamoradizo, periodista, buscador de oro, perro pastor y Presidente de los EE.UU. Estuvo en la cima y en la lona. Y ahora, a sus 80 años, Harrison Ford siente que hizo las paces con su propia vida y está tranquilo. “En este momento, al fin, sé quién carajo soy”, le dijo a The Hollywood Reporter el hombre que, cinco décadas atrás, estuvo a punto de dejarlo todo para dedicarse a su otra gran pasión: la carpintería.

A principios de los ‘70, Ford había entrado en crisis. Con una carrera de actor que no terminaba de despegar, abandonó los sets y empezó a trabajar la madera para mantener a su esposa e hijos. Como carpintero autodidacta, en las playas de Malibú arregló casas e hizo muebles para George Lucas y Francis Ford Coppola, dos de las nuevas caras que asomaban en el séptimo arte. Entre mesas y sillas, metió un par de castings y obtuvo pequeños papeles en American Graffiti, La conversación y Apocalypse Now. Y ganó su primer protagónico en una película de ciencia-ficción por la que nadie daba dos pesos: Star Wars (1977). Mundialmente famoso por su rol del contrabandista intergaláctico Han Solo, Ford estampó su sonrisa más canchera en películas exitosas y de las otras; y también en Los cazadores del arca perdida (1981), primer episodio de la megafranquicia global de Indiana Jones.

A días del estreno en la Argentina de la quinta y última peripecia del arqueólogo trotamundos, Indiana Jones y el dial del destino, recomendamos cinco películas del Ford más versátil, que pueden verse por streaming .

Blade Runner (1982)

Distopía retrofuturista que combina la ciencia-ficción con el policial negro, Blade Runner adapta la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968) de Philip K. Dick. En la decadente ciudad de Los Ángeles del por entonces lejano 2019, un grupo de cuatro replicantes (humanoides sintéticos creados en laboratorio) decide escapar de su estipulado destino de explotación comercial y muerte programada, para hacer uso del libre albedrío que les fuera prohibido por las leyes de la ingeniería biológica. Harrison Ford encarna al frustrado Rick Deckard, policía retirado que trabaja de Blade Runner, encargado de perseguir y “pasar a retiro” a los replicantes rebeldes.

Embalado por el éxito comercial de Alien, Ridley Scott dirigió este film que, al momento de su estreno, fracasó rotundamente. El boca a boca lo convirtió en objeto de culto primero; y después en una de las mejores películas de ciencia-ficción de toda la historia del cine. Compleja y visualmente deslumbrante, abordó cuestiones filosóficas y sociales que resultaron fundantes para la futura corriente cyberpunk. La naturaleza humana, la identidad, la construcción y percepción de la realidad, el autoritarismo de las corporaciones monopólicas, la contaminación medioambiental, las drogas de diseño, el impacto deshumanizante de las tecnologías de avanzada. Todo envuelto en la banda sonora más reproducida de Vangelis, y un entorno gráfico que fusiona la vanguardia historietística de la revista francesa Métal Hurlant con la melancolía pictórica patentada por Edward Hopper. “ Fue muy complicada de filmar. No porque fuera difícil a nivel físico, sino porque fue extenuante a nivel mental ”, comentó Ford a Vanity Fair.

Blade Runner, de Ridley Scott, está disponible en HBO Max.

Testigo en peligro (1985)

Con tres Star Wars y dos Indiana Jones en la espalda, Ford estaba a la pesca de un proyecto que le permitiera desencasillarse del cine de género y lo proyectara como actor dramático, capaz de asumir roles más sutiles y comprometidos. La oportunidad le llegó con este taciturno e intimista policial dirigido por el australiano Peter Weir, que venía de firmar Gallipoli y El año que vivimos en peligro. “ Peter y yo tuvimos la oportunidad de reelaborar el primer guion, que era bastante estúpido y violento -aseguró Ford en la biografía escrita por Robert Sellers-, para transformarlo en un thriller y una historia de amor que, en realidad, contaba el encuentro traumático entre dos culturas ”.

Ambientada en una comunidad amish en las afueras de Pensilvania, la película seguía el camino del detective John Book (Ford), encargado de proteger a una mujer amish y su joven hijo, testigo de un brutal asesinato en la estación de tren de Filadelfia. Sin caer en el ensayo antropológico, la historia ponía en valor los contrastes culturales entre los protagonistas, sobre todo en su manera de enfrentar y resolver las situaciones de violencia, terminando por esbozar un camino de redención para Book. Por Testigo en peligro, Harrison Ford obtuvo su única nominación al Oscar como mejor actor.

Testigo en peligro, de Peter Weir, está disponible en Google Play y Apple TV+.

Secretaria ejecutiva (1988)

La historia del sueño americano, pero contado desde la perspectiva de una trabajadora neoyorquina. Pensada como comedia romántica reminiscente de los clásicos del género de los años ‘50, Secretaria ejecutiva (Working Girl) terminó convirtiéndose en un estandarte feminista para los ‘90. Vista dentro del contexto histórico en el que fue realizada y estrenada, la película abogaba por el empoderamiento de la mujer en un medioambiente laboral definido y establecido bajo parámetros machistas. Debajo de tanto raro peinado nuevo, hombreras empinadas, tacos aguja y maquillaje brillante, el film de Mike Nichols retrataba un nuevo modelo de mujer, capaz de ocupar los espacios gerenciales que las empresas tenían reservados sólo para un anglosajón blanco y heterosexual.

Protagonizada por Melanie Griffith y Sigourney Weaver como la secretaria y la directora que busca robar la idea intelectual de su empleada, Ford pone su carisma al servicio de Jack Trainer, el agente de inversión de Wall Street llamado a resolver el meollo de la cuestión. “ Detrás de la moderna versión de Cenicienta -declaró Nichols poco antes de morir en 2014-, la película logró plasmar el subterráneo signo político de la época, la lucha entre talento y privilegio como síntesis del capitalismo ”. Y la tiene a Carly Simon cantando “Let the River Run”.

Secretaria ejecutiva, de Mike Nichols, está disponible en Star+.

Juego de patriotas (1992)

Primera incursión fílmica de Ford como el ahora ex-agente de la CIA Jack Ryan, pero segundo largometraje de la saga de espionaje basada en el best-seller literario creado por Tom Clancy. Después de los acontecimientos narrados en La caza del octubre rojo (1990, protagonizada por Alec Baldwin), Ryan evita un atentado del IRA en Londres, sólo para convertirse en blanco humano de los terroristas. “ Me pareció que era el momento indicado para volver a este tipo de películas -contó Ford al diario Los Angeles Times durante la promoción del film-. Había estado personificando a un tipo de héroe más suave; y sentí que si no volvía a la acción vertiginosa ya no iba a poder hacerlo nunca más. Lo que he tratado de aportarle al género es un perfil psicológico del personaje más detallado, que explique su comportamiento ante las circunstancias más difíciles”.

Con Juego de patriotas (Patriot Games), el actor se consagró como héroe de acción al estilo de Mel Gibson, Bruce Willis o Tom Cruise, un rol que le reportaría grandes dividendos en fama y taquilla, pero lo mantendría encasillado durante gran parte de la década. El fugitivo (1993), Peligro inminente (1994, segundo y último aporte a la franquicia de Jack Ryan), Enemigo íntimo (1997) y Avión presidencial (1997) lo elevaron tanto que, de allí, sólo pudo empezar a declinar. De manera progresiva, sus películas se volvieron cada vez más predecibles e inverosímiles; y Ford fue relegando su lugar en el top ten estelar para empezar a prodigarse en papeles de reparto.

Juego de patriotas, de Phyllip Noyce, está disponible en Pluto TV, Google Play y Apple TV+.

La vida secreta de tus mascotas 2 (2019)

Secuela de la película animada de 2016, especie de Toy Story con animalitos en vez de muñecos. En esta ocasión, el hogar donde viven los perros Max y Duke se ve sacudido por grandes cambios. Tan grandes, que el pobre de Max empieza a mostrar serios problemas de conducta. Nada que no puedan curar un par de días en el campo, al menos en teoría. Ford presta su voz a Gallardo, un perro pastor que oficiará de guía espiritual para Max; y le enseñará a enfrentar sus miedos y salir fortalecido, evolucionando hacia una mejor versión de sí mismo.

La vida secreta de tus mascotas 2 (The Secret Life of Pets 2) marcó el debut de Harrison Ford en el cine de animación. “Yo mismo le pregunté al director Chris Renaud si podía hacer la voz de un perro -confirmó Ford a USA Today-. En mi vida, siempre estuve rodeado de perros; y los amo. Soy un fanático de la primera película y me moría de ganas de estar en la segunda. Lo único que me pidieron es que sea yo mismo, que ese perro sea Harrison Ford. Y así lo hice. Fue el mejor trabajo de mi vida. Y el más fácil ”.

La vida secreta de tus mascotas 2, de Chris Renaud, está disponible en Google Play y Apple TV+.