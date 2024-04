Los actores se conocieron en 2002 en una entrega de premios y construyeron una pareja muy sólida; en la actualidad, están buscando un proyecto que los una en pantalla

Milagros Amondaray PARA LA NACION

Harrison Ford venía golpeado. Tras apostar al matrimonio por segunda vez -con la recordada guionista Melissa Mathison-, la relación se derrumbó en 2000 . La estrella de Hollywood salió adelante gracias al apoyo de sus cuatro hijos (dos de ellos, fruto del vínculo con Mary Marquadt) y con la certeza de que no todo estaba perdido. A pesar de ello, esa segunda ruptura tan resonante tuvo un ineludible impacto en su vida cotidiana y, por un tiempo prolongado, se refugió en el trabajo y no estaba en sus planes empezar una nueva relación. De todas maneras, los planes cambian y el actor advirtió cómo sus preconceptos daban un brusco giro cuando, en la ceremonia de los premios Globo de Oro de 2002, se cruzó con la actriz Calista Flockhart , quien estaba nominada a la estatuilla por la serie que la catapultó a la fama, Ally McBeal.

Harrison Ford y Calista Flockhart comenzaron su relación, tras cruzar miradas en una entrega de premios AFP

La noche también era muy especial para el protagonista de Indiana Jones. La Prensa Extranjera de Hollywood le otorgaba el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria y, como confesaría tiempo después, se sentía muy abrumado por el reconocimiento. En un momento, se paró para hablar con sus colegas y, sin darse cuenta, se tropezó y su copa de vino cayó encima del vestido de Calista. Como si se tratase de una comedia romántica, ese “meet cute” los llevó a pasar toda la velada juntos, demostrándose admiración mutua. “Yo veía Ally McBeal antes de conocerla, pero cuando empezamos a estar juntos me prohibió hacerlo porque odia verse en pantalla”, declararía meses después el actor, quien comenzó un noviazgo con Flockhart que captó la atención de la prensa por la diferencia de edad entre ambos. Cuando se conocieron, él tenía 59 y ella, 37. La brecha solo parecía importarles a los medios. Ellos disfrutaban el inicio de la relación sin hacerse eco de los prejuicios.

Harrison Ford y Calista Flockhart se casaron en San Valentín en 2010 EFE

En 2003, fue Ford quien se pronunció sobre el romance y fue contundente. “Estoy enamorado”, declaró sin rodeos. “El amor romántico es una de las formas de amor más satisfactorias que puede haber en la vida y hay potencial para ello en cualquier etapa en la que te encuentres”, añadió el actor quien, al dejarse sorprender por el destino, terminó encontrando a la mujer con la que formaría una familia. Si bien en muchas entrevistas ambos eran consultados por el tema de la edad y hasta qué punto esto afectaba el vínculo, ellos respondían sin molestias, con la certeza de que nunca fue un impedimento para estar juntos. “Nunca me preocupó”, reconoció Flockhart. “A veces me olvido de que es más grande que yo, jamás fue un factor en nuestra relación”, sumó la actriz, quien empezó a mostrarse públicamente con Ford en varios eventos de Hollywood.

La sonrisa indisimulable de ambos era notoria en cada foto que les tomaban y escondía una razón. Un año antes de conocerse, Flockhart había adoptado a un niño, Liam, y al ingresar Ford a su vida, la dinámica familiar sufrió un inevitable cambio. El actor decidió adoptar al pequeño también y demostraba su felicidad cuando hablaba al respecto. Ese terminó siendo un patrón con Ford: su perfil bajo subía un poco al ser consultado por su vínculo con Flockhart y los pasos que daban juntos. “Ella es una madre devota e hizo un trabajo increíble criando a Liam, me siento muy feliz de poder ser parte de eso también”, expresó el actor, quien ya estaba orquestando un plan que se concretaría el 14 de febrero de 2009.

El día de los enamorados ideal

Harrison y Calista apostaron por una vida en familia: el actor adoptó al hijo de la actriz, Liam, cuando empezó un noviazgo con ella Reuters

Siete años después de haber cruzado caminos en los Globo de Oro, Flockhart y Ford ya formaban una sólida pareja, se habían mudado juntos, habían decidido compartir la crianza de Liam, y los hijos del actor se ensamblaban armónicamente a la familia. Como consecuencia, el actor ya no quería dar vueltas. Su sueño de proponerle matrimonio a Flockhart se concretó el día de los enamorados , en medio de un clima de euforia y emoción. La actriz aceptó sin dudarlo y el 15 de junio de 2010 se casaron en la mansión del gobernador Bill Richardson (quien además fue el maestro de ceremonias) en Santa Fe, Nuevo México. La boda fue íntima y, de acuerdo al testimonio de los presentes, muy conmovedora. Así, los actores iniciaban un nuevo capítulo de sus vidas.

“Cuando no estoy en algún rodaje, disfruto de cada minuto que puedo con Calista y Liam, hago lo que ellos me piden”, declaró el actor. “A veces salimos a andar en moto, o hacemos caminatas, o simplemente me dedico a construir cosas con mi hijo”. En ese momento, se suscitaron rumores de un posible alejamiento del actor de la actuación, rumores que él mismo se encargó de desmentir enfáticamente, asegurando que con Calista siempre supo cómo equilibrar la vida personal con la profesional. “El retiro es para gente mucho mayor que yo”, explicaba Ford y subrayaba: “Voy a seguir estando en esta industria, no hay discusión al respecto”.

Harrison Ford y Calista Flockhart, una pareja muy sólida GROSBY GROUP

Cuando en una oportunidad se le preguntó acerca del “secreto del éxito” de su matrimonio con Flockhart, su declaración causó revuelo fruto de su candidez: “ No hablo y asiento ante cada cosa que ella dice”, compartió . El textual fue sacado de contexto de lo que era una nota distendida y luego se supo que se trataba de una broma que no daba lugar a especulaciones acerca de si subestimaba a su pareja. Por el contrario, Ford, cada vez que puede, demuestra lo mucho que la admira. “Ella es mi gran sostén, no podría hacer nada si no estuviera a mi lado”, reveló.

El accidente que los unió más

En 2020, Ford, quien está entrenado para volar, hizo una maniobra peligrosa mientras piloteaba un pequeño avión que se cruzó erróneamente en una pista donde debía aterrizar otra aeronave. El incidente fue investigado por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), y el actor se disculpó por lo sucedido. El vocero del protagonista de El fugitivo comunicó que él “había escuchado mal” una instrucción del control de tráfico aéreo. “El propósito del vuelo era el mantenimiento del avión. Nadie resultó herido y nunca hubo peligro de colisión”, se informó. Cuando su esposa se enteró de lo sucedido, inmediatamente recordó un accidente que había conmocionado a la familia cinco años antes.

"Cuando Harrison tuvo el accidente de avión, nos dimos cuenta de que no podíamos dar por sentado ningún momento de nuestras vidas", declaró Calista Flockhart ryan pfluger - NYTNS

En 2015, Ford resultó herido cuando su antiguo avión se estrelló en un campo de golf en Los Ángeles. En ese momento, el actor fue hospitalizado porque presentaba fracturas en el tobillo y en la pelvis . “Harrison pilotaba un avión antiguo que data de la II Guerra Mundial que tuvo un problema en el motor poco después de haber despegado. No tuvo otra opción más que hacer un aterrizaje forzoso. Ha sido ingresado en el hospital, donde está siendo tratado. Sus heridas no son graves y los médicos esperan que se recupere totalmente”, se informó en ese momento. Su esposa fue consultada sobre el episodio que pudo haber terminado en tragedia y, visiblemente alterada por el accidente, declaró: “Esto me hace darme cuenta de que nuestras vidas pueden cambiar de un momento a otro, y por eso hay que apreciar cada segundo porque nunca se sabe”, dijo Calista sobre el incidente que unió mucho más a una pareja que ya lleva 22 años atravesando prejuicios, incluso hasta el día de hoy en que están buscando la forma de compartir un proyecto.

“Tenemos ganas de hacer algo juntos”, reveló Ford sobre una película que pueda unirlos finalmente. El año pasado, cuando presentó Indiana Jones y el dial del destino en el Festival de Cine de Cannes, se quebró al dirigirse a su esposa, con la Palma de Oro en mano. “Vos le diste un sentido a mi vida, un propósito, siempre voy a estar agradecido por eso, por respaldar mis sueños, mis pasiones”, manifestó el actor, visiblemente emocionado. Por su parte, Flockhart, quien pasó algunos años alejada de la industria para criar a Liam y regresó con fuerza con el personaje de Lee Radziwill en Feud: Capote vs the Swans, habló sobre cómo es la vida junto a su marido y eligió el podcast Live With Kelly and Mark para explayarse al respecto. “Siento que saco a relucir su costado más tierno y sensible” , confesó. “Y pienso que también me tiene un poco de miedo”, añadió entre risas.

La emoción de Calista Flockhart durante el discurso de su esposo en los Critics´ Choice Awards de este año Captura

Cuando hablan de lo que significa la presencia de uno en la vida del otro, Ford y Flockhart no pueden evitar emocionarse. Eso mismo sucedió en enero de este año cuando el actor recibió el premio a la trayectoria en los Critics’ Choice Awards. Luego de los agradecimientos de rigor para sus colegas, miró a su amada y le dedicó unas sentidas palabras: “Quiero agradecer a mi encantadora esposa, Calista Flockhart, que me apoya cuando más lo necesito y necesito mucho apoyo”. En ese instante, la cámara enfocó a la actriz, quien no logró disimular las lágrimas en otra ceremonia de premios significativa, pero no tanto como aquella en la que, 22 años atrás, se eligieron para construir una vida juntos.