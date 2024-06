Con una divertida foto, Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis anunciaron la puesta en marcha de Un viernes de locos 2

Escuchar

En el año 2003, dos actrices de distintas generaciones, se reunieron para una película que se convirtió en un éxito indiscutido. Por un lado, Lindsay Lohan comenzaba a forjar sus armas como estrella de cine, luego de un aplaudido paso por pequeños proyectos y por Juego de gemelas, una sólida comedia familiar. Por el otro, Jamie Lee Curtis era una actriz ya consagrada, heredera de un linaje clásico de Hollywood, y una artista capaz de moverse con soltura en cualquier género cinematográfico. El camino las unió, y ambas protagonizaron una comedia que se convirtió en una favorita del público.

En Un viernes de locos, remake del film homónimo estrenado en 1976, Curtis y Lohan componían a madre e hija respectivamente. La trama giraba alrededor de ambas mujeres, sus muchas diferencias, la sobreprotección materna y la rebeldía de la adolescente. Sin embargo, y por capricho del destino, las dos intercambiaban sus cuerpos, y de ese modo aprendían a reconciliar sus diferencias, a través de empatizar de forma muy vívida con las preocupaciones de la otra. Dirigida por Mark Waters, Un viernes de locos fue un punto y aparte en la carrera de Lohan (que luego protagonizaría Chicas pesadas), erigiéndose como un sólido largometraje que traspasó generaciones, y consagrándose como un clásico del siglo XXI. La buena noticia es que luego de muchos rumores y pedidos de los fans, finalmente comenzó el rodaje de la esperada continuación.

A través de una imagen y un video que las actrices compartieron en sus redes personales, se las puede ver a ambas listas para el rodaje de Un viernes de locos 2. “¡Las Coleman están de regreso, y llegarán a los cines en el 2025!”, se puede leer en el posteo de Lohan, que luego agrega: “¡La secuela de Un viernes de locos ya está en producción!”. En dicha foto se las ve a ambas, con el detalle de que cada una está frente al camerino de su compañera, y mientras Jamie Lee Curtis posa con un gesto típico de su hija adolescente de ficción, Lindsay se muestra mucho más sobria, como lo era su madre en aquella película.

En un segundo posteo, se puede apreciar un breve video en una sesión de fotos, junto a la leyenda: “¡Estamos de vuelta!”. Como asegura el texto, el film no será estrenado en plataformas, sino que llegará primero a la pantalla grande. Aún no hay detalles con respecto a la trama, aunque sí está confirmada la vuelta de Mark Harmon, Chad Michael Murray y Stephen Tobolowsky, entre algunas de las caras que formaron parte del primer film, y que reaparecerán en esta segunda parte.

El por qué de su distancia con Hollywood

Lindsay Lohan abrió su corazón y contó los motivos por los que decidió alejarse de la fama (Foto: Instagram/@ lindsaylohan)

Hace pocos meses, y en diálogo con la revista Bustle, Lindsay Lohan abrió su corazón y reveló los detalles de su retiro temporal de la profesión que la catapultó a la fama. “Siento que parte (de mi trabajo) quedó eclipsado por los paparazzi y todo ese tipo de cosas cuando era más joven, y eso es algo molesto. Ojalá esa parte no hubiera ocurrido. Siento que eso como que tomó vida propia. Por eso quise desaparecer. Me dije: ‘A menos que no haya una historia aquí, no se van a centrar solo en mi trabajo’”, recordó.

La decisión de la actriz estuvo también relacionada con el contexto en el que vivía. “Las redes sociales son tan diferentes ahora que cuando yo era más joven, que todo el mundo tiene el control de su propia historia. No le presto mucha atención, tampoco leo las cosas que salen porque sé cómo funciona, así que no tiene sentido. Y si te sumergís en esas cosas, te perdés, y pueden afectarte mucho”, sostuvo.

Lejos de los flashes de los paparazzi, Lindsay apostó por recuperarse y formar una familia. En julio de 2022, trascendió que se casó en secreto con su pareja, el agente inmobiliario Bader Shammas, con quien vive en Dubai. Además, la actriz de Hollywood regresó a las pantallas con el estreno de Navidad de golpe y, para terminar con una oleada de buenas noticias, anunció que estaba embarazada.

El 17 de julio de 2023 nació su hijo Luia, noticia que fue confirmada por su representante, quien retransmitió las palabras de la actriz: “Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestro hermoso y saludable hijo. Nuestra familia está llena de amor y felicidad”.

