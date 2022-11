Navidad de golpe: cómo es el film de Netflix con el que Lindsay Lohan volvió a la actuación

escuchar

Navidad de golpe (Falling for Christmas, Estados Unidos/2022). Dirección: Janeen Damian. Guion: Jeff Bonnett, Ron Oliver. Fotografía: Graham Robbins. Edición: Kristi Shimek. Elenco: Lindsay Lohan, Chord Overstreet, George Young, Jack Wagner. Duración: 93 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: regular.

Luego de una fallida intervención en el thriller Among the Shadows, Lindsay Lohan buscó un vehículo para destacarse en el género que mejor le sienta: la comedia. La actriz, antes de convertirse en blanco mediático y de hacer un impasse de su carrera, había demostrado que tenía un impecable timing como lo demuestran los films Juego de gemelas, Un viernes de locos y Chicas pesadas, la película de Mark Waters instalada definitivamente en la cultura popular. Tras un giro de timón que implicó una incursión en el mundo de los realities, y unos papeles en producciones poco logradas en el medio (incluso The Canyons, del gran Paul Schrader, tampoco estuvo a la altura de las expectativas), Lohan apostó por una alianza con Netflix que tiene como primer fruto a Navidad de golpe, uno de los estrenos de la plataforma de este mes.

El servicio de streaming incorpora a su catálogo la ópera prima de Janeen Damien como punta de lanza para lo que vendrá próximamente: largometrajes con las Fiestas como contexto y con ciertas narrativas que tienen apenas ligeras variaciones y que se vuelven indistinguibles en la amplia oferta de propuestas feel-good donde no hay lugar para villanos ni demasiadas disrupciones. Sin embargo, Navidad de golpe tiene a Lohan como su as bajo la manga, una actriz que regresa para recordarnos su carisma y su capacidad para liderar una comedia con solvencia. A pesar de las expectativas, Navidad de golpe se termina sumando a esa oferta de películas que no tienen nada nuevo para decir .

Lohan interpreta a Sierra Belmont, la hija de un magnate hotelero que no tiene certezas respecto a su futuro profesional. Su padre quiere cederle un puesto dentro de su empresa, pero ella todavía no definió su vocación. En el plano personal, está comprometida con Tad (George Young, el encargado de comandar los momentos slapstick y de trazo gruezo, con resultados dispares), un influencer más preocupado por vivir para el afuera que por disfrutar de su relación. El traspié más notorio del film se produce precisamente en el primer acto, cuando el guion de Michael Damian y Brad Krevoy no esboza con complejidad a su personaje central. A excepción de una sola secuencia en la que Sierra se muestra ostentosa y superficial, la joven es un enigma, y eso es lo que termina perjudicando al segundo acto, cuando entra en escena el giro narrativo.

Navidad de golpe dialoga indefectiblemente con Fuera de borda de Garry Marshall -la comedia de enredos protagonizada por Goldie Hawn y Kurt Russell- cuando Sierra sufre un accidente de esquí con su prometido y pierde la memoria al chocar contra un árbol. De manera conveniente, su padre se va de viaje y su novio cae en otra zona, por lo cual Sierra se encuentra con un panorama desalentador: nadie parece estar buscándola. Así ingresa en el relato Jake Russell (el exGlee Chord Overstreet), el dueño de un modesto resort quien la encuentra y la lleva al hospital. A diferencia de Fuera de borda, Navidad de golpe no muestra el contraste entre la Sierra antes del accidente y la actual, quien sufre de amnesia y se hospeda con Jake, su pequeña hija y su suegra. Por lo tanto, el personaje de Lohan no tiene progresión narrativa como para que notemos un cambio en ella en esa nueva vida.

En cuanto al desarrollo de la relación romántica, la química entre Lohan y Overstreet es inexistente, y tampoco ayuda el poco tiempo que pasan juntos en pantalla, una decisión inexplicable en la concepción de una comedia romántica cuyo pilar es construir la verosimilitud de ese vínculo (y en plena temporada navideña). Por el contrario, la película focaliza en el pasado de Jake y en la muerte de su esposa, y en el impacto que ese duelo tuvo en su vida y la de su hija. La película de Damian no sabe equilibrar los momentos emotivos -como las charlas entre Sierra y la niña- con las viñetas románticas, e incluso añade un subtrama innecesaria sobre el derrotero de Tad, un personaje prescindible. Es ese desequilibrio el que empuja al film a atropellar su conclusión que se aferra, en un manotazo de ahogado, a flashbacks de las secuencias entre Sierra y Jake para darle peso a una historia que ya se había diluido. En cuanto a Lohan, el guion no le da espacio para lucirse y brinda una actuación demasiado calculada, lejos de la espontaneidad de otras épocas .

Navidad de golpe ya se encuentra disponible en Netflix.