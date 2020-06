De samuráis a yakuzas, el mejor cine asiático de acción para ver en streaming

Old Boy, de Park Chan-wook, ganador del gran premio del jurado del festival de Cannes en 2003

10 de junio de 2020

Batallas de samuráis, enfrentamientos entre pandillas, duelos de policías y mafiosos, historias con familias disfuncionales, con psicópatas, con asesinos seriales, con monstruos... Maestros de las artes marciales, expertos coreógrafos, notables hacedores de escenas de masas o de sofisticadas secuencias de acción que desafían el verosímil y las reglas de la física, los directores del cine asiático (coreanos, japoneses, chinos, hongkoneses o indonesios) no solo han regalado excelentes películas sino que han exportado su impronta, su estética y su saber a la producción de Hollywood, que desde hace ya muchos años los recibe con los brazos abiertos o -en todo caso- los imita en muchas de sus características. Por eso, siempre es bueno hacer un repaso por la oferta de films de ese origen disponibles en las distintas plataformas de streaming, un recorrido posible para conocer las muy distintas variantes de un cine cautivante.

Oldboy. El coreano Park Chan-wook sacudió a Cannes 2003 (donde ganó el Gran Premio del Jurado) con esta hiperviolenta y estilizada segunda entrega (la historia de un empresario que es secuestrado y sale de su celda tras muchos años de encierro) de su trilogía de la venganza, que se completa con las también muy recomendables Sympathy for Mr. Vengeance y Sympathy For Lady Vengeance . Disponible en MUBI.

Saga de Ip Man. Son cuatro entregas (más varios spin-offs) dirigidas entre 2008 y 2019 por Wilson Yip y basadas en distintos momentos de la vida de Ip Man, considerado el máximo maestro del Wing Chun, una especialidad de las artes marciales del sur de China basado sobre todo en la autodefensa (toda la saga está disponible en Netflix ).

Takeshi Kitano por dos. Este multifacético artista japonés ha dirigido y protagonizado tanto películas autorales como otras de género, como Zatoichi (disponible en Movistar Play ), sobre el célebre espadachín ciego; o Brother ( disponible en Amazon Prime Video ), uno de sus tantos films de gánsteres, en el que actúa junto a Omar Epps y se rodó en locaciones de Los Angeles.

The Host. Acción, cine fantástico, drama familiar, comedia negra... Casi 15 años antes de ganar el Oscar con Parasite , el coreano Bong Joon-ho ya demostraba su talento y su capacidad de provocación con una película de monstruos que se permite ir de los extremos del slapstick al gore y salir más que indemne del asunto ( se puede ver en Netflix ).

Timo Tjahjanto por tres. Este virtuoso realizador indonesio es una figura de culto para los amantes del cine de artes marciales y terror. Solo o con Kimo Stamboel ha rodado films sustentados en brillantes coreografías de luchas cuerpo a cuerpo como Headshot, La noche nos persigue y Que te trague el infierno , todas disponibles en el catálogo de Netflix.

Invasión zombie. A pocos días del estreno mundial de Península , la secuela otra vez dirigida por Sang-ho Yeon y también elegida para su sección oficial por el Festival de Cannes, bueno es revisar este adrenalínico film que se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del cine coreano en las salas argentinas con 130.000 espectadores en 2017 ( disponible en Netflix ).

Yojimbo. El gran Akira Kurosawa dirigió en 1961 esta historia ambientada en el Japón del siglo XIX con al astro Toshiro Mifune (consagrado como mejor actor en la Mostra de Venecia por esta actuación) como un ronin independiente que decide manipular a dos bandas enfrentadas entre sí que pretenden contar con sus servicios. Uno de los clásicos del cine de samuráis (está disponible en Qubit).

Takashi Miike . Dueño de una de las filmografías más prolíficas e inclasificables de la historia (ya superó los 100 títulos), el director japonés de Audition tiene películas como Crows Zero y su secuela Crows Zero II en Netflix ; Hara Kiri: Death of a Samurai, en Amazon Prime Video, y La espada del inmortal, en Movistar Play.

Sion Sono por dos. Aunque muchas de sus películas están más ligadas al drama (con énfasis en las historias estudiantiles y juveniles), el director de El club del suicidio tiene en su vasta trayectoria muchas incursiones en el cine de género. No es demasiado lo que está disponible en plataformas legales de este singular cineasta japonés, pero Netflix tiene El bosque sangriento y su serie homónima, mientras que Amazon Prime Video produjo otra serie como Tokyo Vampire Hotel .

Tres thrillers coreanos. The Chase , de Kim Hong-seon (está en Netflix ), Sin piedad , de Byun Sung-hyun (disponible en Space y Cablevisión Flow ) y Al margen de la ley / Fuera de la ley , de Yoon-Seong Kang (también en Space y Cablevisión Flow ) tienen varias cosas en común: son producciones coreanas de los últimos tres años, regalan excelentes escenas de acción, mucha tensión y suspenso, y se desarrollan en el submundo criminal. Talento para la puesta en escena. Entretenimiento asegurado.