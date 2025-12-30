Mel Gibson y Rosalind Ross anunciaron su separación, luego de nueve años juntos

Luego de nueve años en pareja y un hijo en común, Mel Gibson y Rosalind Ross le pusieron fin al amor. La pareja publicó un comunicado para dar a conocer su separación, que se produjo varios meses atrás.

“Aunque es triste cerrar este capítulo de nuestras vidas, tenemos la suerte de tener un hijo maravilloso y seguiremos siendo los mejores padres posibles”, afirman Gibson y Ross en una declaración conjunta que brindaron en exclusiva a la revista People.

El director y actor, de 69 años, y la guionista, de 35, se separaron discretamente hace aproximadamente un año, pero recién lo anunciaron en las últimas horas. Ambos seguirán compartiendo la custodia de su hijo Lars, de 8 años, como lo vienen haciendo en los últimos meses.

Gibson y Rossen el Festival de Cannes de 2016 REGIS DUVIGNAU - X00095

La pareja se conoció a través de amigos en común en 2014 y poco tiempo después comenzaron a salir. Aunque siempre han mantenido su relación alejada de los focos, Gibson y Ross desfilaron juntos por la alfombra roja de los Oscar de 2017 luego de hacer su debut ante los fotógrafos en la 69.ª edición del Festival de Cine de Cannes, un año antes.

A lo largo de su relación, muchas veces recibieron críticas por los 34 años de diferencia de edad entre ambos. “En cuanto a la edad y las relaciones, solo es un número”, declaró el actor a The Mirror en 2016. “Nos gustamos mutuamente. Ella es adulta y nos gustamos mutuamente. Puede que esto cause algún problema y que uno sienta cierto temor por estas cosas, pero nos va muy bien. Ella es una persona muy especial. Me gusta. Así que eso es todo. ¿Qué más se puede pedir?“, expresó.

En 2017 le dieron la bienvenida a Lars, pocos días antes de que Gibson fuera nominado al Óscar al mejor director por Hasta el último hombre. “¿Qué podría ser más emocionante que escuchar el anuncio de las nominaciones mientras sostengo a mi hijo recién nacido?“, declaró Gibson en ese momento.

Además de Lars, Gibson tiene ocho hijos más: Hannah (45), Christian (43), Edward (43), William (39), Louis (36), Milo (35) y Thomas (26), con su exmujer Robyn Moore, y una niña de 16 años, Lucia, con la compositora y pianista Oksana Grigorieva, de quien se separó en 2010.

El actor y director australiano junto a sus hijos menores, Lucia y Lars, en 2024 Chris Pizzello - Invision

En noviembre de 2016, el nominado al Óscar dijo que se considera un buen padre, muy presente, pero que sabe que está lejos de ser perfecto. “Como padres, todos cometemos errores”, declaró a la revista The Sunday Times Magazine. “No existe el padre perfecto y es muy fácil equivocarse. Pero espero haber cometido menos errores que la mayoría”.

En enero de 2025, Gibson y Ross perdieron su casa de Malibú en los incendios forestales de Los Ángeles. El actor estaba fuera de la ciudad trabajando en ese momento, pero su familia y sus animales fueron evacuados sanos y salvos.

“La buena noticia es que mi familia y mis seres queridos están bien, y todos estamos felices, sanos y fuera de peligro, que es lo único que me importa, en realidad”, dijo Gibson durante su aparición el 9 de enero en el programa Elizabeth Vargas Reports de NewsNation.

Gibson en Roma, en septiembre de este año Fabrizio Corradetti - LaPresse

“Vivís ahí durante mucho tiempo y tenés todas tus cosas”, le dijo la estrella de Hollywood a NewsNation en enero de 2025. “¿Recordás a George Carlin hablando de tus cosas? Yo tenía mis cosas allí y ahora es como si me hubiera liberado de la carga de mis cosas, porque todo se ha convertido en cenizas".

Gibson está trabajando actualmente en La resurrección de Cristo, la secuela de su drama bíblico de 2004 La pasión de Cristo. La película se estrenará en dos partes, y la primera llegará a los cines el Viernes Santo, el 26 de marzo de 2027.