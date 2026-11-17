James Bond está de vuelta. Después de cinco años de interminable espera, la película número 26 del agente secreto más famoso del mundo ya tiene su protagonista confirmado. Ahora, tras el resonante anuncio de que Robert Pattinson será el séptimo 007 en 60 años de historia, la vigilia se va a prolongar hasta el momento del estreno mundial de su primera aventura como protagonista.

Ya es un hecho que la próxima película de James Bond se rodará en 2027. Todo el cuidadoso diseño del proyecto que dirigirá Denis Villeneuve con el sello de MGM-Amazon apunta a algún momento todavía no confirmado del año que viene en materia de producción. Para el estreno habrá que aguardar bastante más: las primeras especulaciones arriesgan como fecha probable el último fin de semana de noviembre de 2028.

Ese regreso incluye un ritual que los fans bondianos conocen de sobra y repetirán como un mantra en el momento de la despedida. Es una leyenda ya clásica, impresa en la última imagen que aparece en la pantalla, tras el largo desfile de los créditos finales. La historia cinematográfica del agente secreto con licencia para matar está hecha de pequeños grandes momentos que se conservan inalterables.

La fiel legión de seguidores de 007 estará lista para volver a ver una frase que ya conoce de memoria: “James Bond Will Return” (James Bond volverá). Y lo primero que el mundo vio después del anuncio oficial fue la aparición de un gigantesco cartel en plena Oxford Street de Londres con el rostro de Pattinson, el gesto característico de 007 apuntando un arma y esas cuatro palabras que confirman, por fin, la esperada vuelta.

Será imprescindible esta vez volver a leerlas y tenerlas muy en cuenta, porque adelantan un tiempo de cambios a los que también los bondianos se acostumbraron: el momento en que un nuevo actor toma la posta de 007.

Desde esa leyenda, el cine nos ofrece la máxima garantía de continuidad de un contrato que se renueva desde hace seis décadas para sorpresa de algunos y satisfacción de muchos más. Bond llegó a la pantalla grande en 1962 como exponente de una época política, cultural y social que hace mucho se extinguió, según cuentan hasta los manuales de historia más básicos. Si el tiempo que le dio sentido pasó, entonces el personaje también debió habernos dejado. Pero Bond sigue en este mundo. El tiempo demostró otra cosa. La de 007 es la saga cinematográfica más longeva de la historia y su personaje central logró vencer al tiempo de muchas maneras.

Pierce Brosnan encarnó a James Bond entre los años 1995 y 2002

La principal es su capacidad de reinventarse y conservar intacta su esencia más allá de las modas y de los nombres que circunstancialmente se encargaron de representarlo. Esa vigencia se apoya en una cuidada maquinaria que sostiene la identidad del mito Bond a partir de una rigurosa premisa: todo cambio es posible si se mantienen vivos a lo largo de los años ciertos rasgos, señas y marcas de comportamiento que el público reconoce de inmediato. El inexorable cambio de rostro que se produce de tanto en tanto puede abrir y cerrar ciclos, como ahora, pero sobre todo funciona como factor esencial de construcción de identidad. Cada una de las caras del personaje encarna una mística única, inalterable.

La última vez que vimos a Bond en el cine fue en septiembre de 2021. En ese momento, Sin tiempo para morir estaba por llegar después de varias demoras y no poca incertidumbre. La quinta y última aventura de 007 protagonizada por Daniel Craig fue una de las primeras víctimas del estrago que causó la pandemia en el mundo del entretenimiento. Su lanzamiento original estaba previsto para abril de 2020 y debió postergarse varias veces, sorteando inclusive las especulaciones de una posible llegada directa al streaming. Aquí también se impuso la memoria. Si esperamos tanto para verla es porque desde el comienzo se tomó la decisión de estrenarla sí o sí en los cines.

La de Bond es una historia que no podría manifestarse fuera de la pantalla grande, al menos en la primera visión de cada nueva aventura. La grandiosidad desde la que se conciben las peleas de 007 para salvar al mundo, sus viajes por lugares exóticos y remotos, sus enfrentamientos con villanos casi inverosímiles y sus autos y gadgets convertidos en armas letales nunca podrían apreciarse con la misma intensidad en la pantalla de un celular o de una tablet. Bond también se define como un clásico por su pertenencia a la pantalla grande.

Larga espera

Antes de que el coronavirus forzara sucesivos cambios en la fecha de estreno, Sin tiempo para morir también tuvo que soportar otro tipo de postergaciones. El rodaje de la película, que se hizo entre abril y octubre de 2019 estuvo marcado por varios accidentes e infortunios, entre ellos una lesión en el tobillo sufrida por el propio Craig, que debió someterse a una cirugía menor y pasó unos cuantos días alejado de los sets.

Las sucesivas suspensiones del estreno de Sin Tiempo para morir incrementaron la expectativa de los fanáticos

Todos estos retrasos no hicieron más que aumentar los ya elevados niveles de incertidumbre que venían manejándose alrededor de la sucesión de Craig. A diferencia de todas las experiencias previas, las especulaciones sobre el futuro rostro de James Bond crecieron mucho antes del estreno de Sin tiempo para morir. Entre otras cosas porque muchos creyeron que Craig no aceptaría una quinta película como Bond.

La posición del actor era muy clara antes de anunciarse esta película. Estaba cada vez más incómodo con un personaje que le condicionaba el futuro. Pero al mismo tiempo sabía que su ciclo como 007 no se había cerrado por completo. Hacía falta una aventura más para completar el largo capítulo que había abierto su llegada y quedó expuesto en la trama de Casino Royale. Estaba claro desde mucho antes que iba a tener una quinta oportunidad como Bond, lo que pocos creían.

Fue el neoyorquino Albert Romolo Cubby Broccoli (el segundo nombre siempre aparecía en los títulos solo con su letra inicial) quien tuvo junto al canadiense Harry Saltzman la idea de adaptar a la pantalla las novelas de espionaje de Ian Fleming. El capítulo inicial, como todos saben, se escribió en 1962, con Sean Connery como protagonista de El satánico Dr. No.

Hasta hoy, pese a todos los cambios de nombres, Bond sigue para muchos marcado por la sombra de su intérprete original. Muchos consideran todavía a Connery como el mejor Bond de la historia. Y cada vez que volvió a abrirse el debate sobre el futuro de Bond volvió a aparecer la figura de Connery.

Al mismo tiempo, Craig resultó tan importante como Connery para anticiparnos a la idea de futuro que se tiene de James Bond. Craig fue el sexto rostro oficial de 007 (después de Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan) pero también fue el primero en la historia que encarnó una idea de reinvención completa del personaje. Como si a partir de su arribo se quisiera contar de nuevo la historia completa de Bond en el cine, cuatro décadas y media después de su primera aparición.

El 15 de octubre de 2005, en una tumultuosa presentación ante la prensa londinense a orillas del Támesis, Craig fue presentado en sociedad. Lo primero que llamó la atención fue que estábamos en presencia del primer Bond rubio de la historia. Craig tenía 37 años y cuando llegó al encuentro con los medios en una lancha de la marina real británica no estaba en el radar de casi nadie. Su nombre nunca fue tenido en cuenta en los frenéticos pálpitos de los supuestos expertos en la “Bondmanía”.

Shirley Eaton y Sean Connery en Dedos de oro (Goldfinger) Eon Productions

Pero el tiempo le dio la razón a quienes lo eligieron y Casino Royale (2006), una de las mejores películas de toda la historia bondiana, empezó a insinuar que Craig podría convertirse en el mejor 007 para ese tiempo. Violento, áspero y expeditivo en su nuevo traje, Craig exigió a fondo toda su fibra de notable actor para que afloraran los fantasmas interiores del personaje, su pasado desconocido, un ánimo de venganza oculto y un corazón roto, detalle que explicaría mucho más que la adecuación a un tiempo de mayor corrección política el modo en que ahora se acerca a las mujeres.

Adiós al seductor incansable

Aquí sí la tradición se rompe. Desde la llegada de Craig ya no corrió más la antigua y estereotipada imagen de Bond como un seductor incansable. La idea misma de las “chicas Bond” desapareció en esta etapa y pasó a formar parte de una historia previa que tiende a esfumarse. La vieja costumbre de mostrar cómo un espía puede ser capaz de llevar a la cama a todo tipo de mujeres (incluyendo a algunas de sus archienemigas) deja su lugar a un Bond atormentado también por cuestiones afectivas. Y sobre todo por la muerte en Casino Royale de Vesper Lynd (Eva Green), el gran amor de su vida (mucho más que Teresa “Tracy” Draco, con quien se casa en Al servicio secreto de su Majestad, encarnada allí por la maravillosa Diana Rigg) y a la vez su némesis desde el momento en que se trata de una doble agente.

Esa desaparición impuso su sello en las siguientes aventuras de Bond y al mismo tiempo fue dejando de a poco la sensación de una certeza mayor. Toda la etapa Craig, que se propuso desde el vamos contar de nuevo la historia completa de 007, funciona en definitiva como un ciclo. A lo largo de esas películas (Casino Royale, Quantum of Solace, Operación Skyfall, Spectre y Sin tiempo para morir) se plantean los mismos temas, que entran y salen en distintos momentos al igual que algunos personajes.

En Casino Royale, emerge un Bond atormentado también por cuestiones afectivas Archivo

En la cabeza de sus ideólogos (sobre todo Barbara Broccoli, hija del pionero Albert, y su hermanastro Michael G. Wilson, “dueños” de la marca Bond desde EON Productions hasta que en enero de 2025 la cedieron a Amazon), el “nuevo” Bond que llegó en 2006 quiso ser lo más parecido al Bond original imaginado por Ian Fleming en sus novelas.

Con otra mirada, con otro semblante y hasta con otro color y corte de pelo. Mientras trataba de volver a las fuentes, el Bond de Craig se instaló en la actualidad y respondió desde su frialdad de agente secreto del MI6 británico con licencia para matar (otra condición esencial, insoslayable, decisiva) a los desafíos de un tiempo histórico marcado sobre todo por las amenazas terroristas. Los científicos locos decididos a apoderarse del mundo con las armas más sofisticadas de los tiempos de Connery y de Moore se convirtieron en ideólogos del terror globalizado. Y hasta se las ingeniaron para infiltrarse en la inteligencia británica. Basta ver Operación Skyfall para comprobarlo.

Muchos estudiosos sostienen que este último requisito (la conexión con una actualidad reconocible, dominada por las amenazas terroristas y el nuevo mapa geopolítico internacional) fue la otra garantía de la continuidad de Bond, que en las últimas décadas vio peligrar la exclusividad de su liderazgo en el mundo de los espías de ficción, condicionado y amenazado desde la llegada de colegas mucho más “modernos”, más creíbles y menos anacrónicos como el Ethan Hunt de Tom Cruise (Misión Imposible) y el Jason Bourne de Matt Damon.

El personaje más conocido del planeta

En 2002 se aseguraba que unos 2000 millones de personas (el equivalente a dos quintos de la población mundial) vieron alguna vez en su vida al menos una película de 007, convirtiéndolo en el personaje de ficción más conocido de todo el planeta. Todo eso, claro, pasó antes de que llegara Harry Potter o que el mundo de Star Wars y el universo de Marvel superaran en expansión todo lo imaginado hasta ahora en el terreno del entretenimiento. Todos los cambios exigen una adaptación.

Para darle futuro al personaje hay que sostenerlo dentro de un universo propio, reconocible, autorreferencial BENJAMIN CREMEL - AFP

Por eso, es muy probable que los planes de los responsables de la marca Bond y los deseos de los fans confluyan en un punto: para darle futuro al personaje hay que sostenerlo dentro de un universo propio, reconocible, autorreferencial.

La elección de Pattinson estuvo sin dudas determinada por todos estos requisitos. Durante los últimos años hubo al menos una veintena de nombres dando vuelta. A primera vista parecían muchos, pero vale recordar un dato clave: antes de decidirse en 2005 por Craig fueron evaluados unos 200 actores.

Los nombres que sonaron

La elección de Pattinson también frustró a quienes imaginaron al nuevo Bond “de cualquier color que quieran” siempre y cuando perteneciera a cualquier punto dentro del Commonwealth, la mancomunidad británica de naciones, una geografía lo suficientemente amplia y diversa en términos raciales como para explorar al respecto toda clase de posibilidades.

Idris Elba y Henry Cavill, dos de los nombres que sonaron para encarnar a James Bond BBC/WARNER

Así se fueron descartando actores de acento británico y raza negra, perfectamente dotados para el papel. Durante muchos años Idris Elba estuvo al frente de cualquier ronda de herederos al título de futuro Bond. En los últimos años se sumaron a esa lista Regé-Jean Page (galán de la primera etapa de Bridgerton), Daniel Kaluuya (ganador del Oscar por Judas y el Mesías negro), John Boyega (el Finn de Star Wars) y Henry Golding (nacido en Malasia, con padre inglés).

Durante la larga espera que acaba de concluir circularon muchísimos nombres. En más de un momento estuvo a la cabeza de todos los pronósticos Tom Hardy, cuya apariencia de tipo duro y resuelto se aproximaba bastante al perfil de Craig.

Tom Hardy, otro de los favoritos para interpretar a 007 GROSY GROUP

Henry Cavill estuvo cerca de convertirse en Bond cuando se decidió el reemplazo de Brosnan. Y hubo más nombres: uno fue Cillian Murphy (el Thomas Shelby de Peaky Blinders), imaginado en su momento como un Bond introspectivo, de personalidad compleja y tendencias agresivas. Otro fue Sam Heughan, el héroe-galán de Outlander, con una presencia física y escénica muy adecuada y un aire renovador, además de ser escocés como Connery.

James Norton, Richard Madden, Riz Ahmed, Michael Fassbender, Aidan Turner, Jack Barton, Harris Dickinson, Jacob Elordi, Paul Mescal, Tom Holland (el actual Hombre Araña) y Jamie Dornan (50 sombras de Gray) sumaron en diferentes etapas alguna relevancia en las encuestas. También Tom Hiddleston, el legendario Loki del Universo Cinematográfico de Marvel.

Jack Barton, Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson y Paul Mescal, otros grandes candidatos

Finalmente, después de un meticuloso (y cuidadosamente mantenido en secreto) trabajo de búsqueda a cargo de Nina Gold, una de las más experimentadas directoras de casting de Hollywood (Game of Thrones, The Crown, Hamnet, cinco películas de Star Wars), surgió hace pocas semanas un puñado de finalistas oficiales, sometidos a las últimas y decisivas pruebas de cámara: Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor y dos “misteriosas estrellas” que resultaron ser Nicholas Hoult y Robert Pattinson.

El veredicto final, como todo el mundo ya sabe, favoreció al londinense Robert Douglas Thomas Pattinson, nacido el 13 de mayo de 1986 en el distrito de Barnes, al sudoeste de la capital británica. De todos los finalistas es el que más se acerca a lo que denominamos una estrella, aunque del modo “deconstruido” que caracteriza a los actores dispuestos a interrogarse sobre la identidad de cada uno de los personajes que interpreta.

Los Bond y sus sellos

Cada nuevo Bond cuenta con la ventaja de tomar como referencia, por acción u omisión, lo que hicieron y dejaron como legado sus predecesores. Hacia adelante, Bond es un modelo para armar. Y la historia tiene mucho para decir sobre un retrato que nunca es definitivo.

Sean Connery empezó a escribir la historia como un caballero inglés decidido, viril y muy aguerrido. Un hombre fiel a lo que imaginó Fleming desde el papel: alguien dispuesto a cumplir su misión como espía y agente secreto sin el mejor complejo mientras se dispone a disfrutar de lo mejor de la vida, sobre todo en materia de placer. El Bond de Craig tomó el primer factor y desdeñó el segundo.

George Lazenby es el ejemplo fallido de una segunda búsqueda, la de un héroe con marcado espíritu patriótico y rostro humano, expresado a través de las vicisitudes de una historia de amor que concluye en tragedia. También hay huellas visibles de este comportamiento en el Bond encarnado por Craig.

Tras el fracaso de Lazenby (protagonista de una única aventura, la de Al servicio secreto de su Majestad) y el regreso fugaz de Connery en Los diamantes son eternos llegó la etapa de Roger Moore, el Bond más divertido de la historia, que en cada nueva película se volvía más y más autoparódico. El Bond de Craig supo ser tan cínico y elegante como el de Moore, pero no tuvo una pizca de aquel humor y está más lejos aún de la vida de seductor a toda prueba del tercer 007 de la historia. Además, Craig mostró en sus películas que sufría por cada golpe recibido. Todo lo contrario a lo que le pasaba a Moore, a quien las balas y los puñetazos no le hacían ni cosquillas.

Cuando Moore envejecía y ya se acercaba peligrosamente a la caricatura después de ocho apariciones, llegó Timothy Dalton con promesas de intensidad, entereza y otros atributos propios del retrato originario de Fleming, pero nada de eso funcionó y los 25 años de Bond se cumplieron con el temor de que la historia terminara allí. Tuvo que llegar Pierce Brosnan para rescatar a 007 del naufragio y hubo que esperar hasta Craig para ese soñado regreso a las fuentes.

Brosnan fue el Bond más carismático, de un encanto tan fuerte como su riqueza psicológica. Impecable en la percepción de su trabajo y consciente más que cualquier otro 007 de su lugar en el tablero geopolítico. Esa misma autoconciencia, de manera mucho más directa, áspera y brusca, aparecerá con la llegada de Craig, sucesor directo del actor irlandés.

Conclusión: cada actor dejó su marca en el personaje, pero Craig logró acopiar lo mejor de cada uno. No fue el Bond definitivo, porque la historia se sigue escribiendo, pero en la suma de aptitudes y en su adecuación a este tiempo no hubo en un momento manera de superarlo. Se lo va a extrañar mucho.

A sus 40 años, Robert Pattinson llega con algunos atributos naturales en toda la historia de 007: la altura (mide 1,85, un par de centímetros menos que Connery, Brosnan y Dalton), el rostro angulado que definió al personaje en las primeras novelas de Ian Fleming, el porte y hasta una cabellera tirando a rubia como la de Craig. Quizás tenga a primera vista una apariencia menos viril que la de Connery, Moore o Brosnan, pero le sobra talento para explorar la riqueza interior de un personaje que atravesó varias experiencias introspectivas intensas y profundas durante la etapa de Craig.

Los fans ya empiezan a imaginar al séptimo Bond de la historia en cada uno de los momentos icónicos de sus películas: la música que inicia cada una (el “James Bond Theme” compuesto por Monty Norman) junto al ojo que sigue a Bond y la pantalla teñida de rojo sangre luego de un par de certeros disparos; el momento en que se acerca a la barra para pedir un Martini agitado (shaken), pero no mezclado (not stirred); la visita al búnker de Q para conocer qué clase de objetos de uso cotidiano esconderán esta vez las armas letales que en algún momento usará contra sus enemigos. Y el momento infaltable en el que se presenta ante el mundo. La hora del “Bond, James Bond”. ¿Cómo lo dirá Robert Pattinson?

El juego va a empezar muy pronto. Terminado el casting del protagonista les tocará a los popes de Amazon y al director Villeneuve la crucial decisión de elegir los otros nombres clave: la próxima “chica Bond”, los eternos asistentes de nuestro héroe (M, el jefe de los agentes; Q, el creador de los gadgets convertidos en armas secretas; la señorita Moneypenny) y sobre todo el villano, que debería tener un nombre relevante, a la altura de este gran relanzamiento.

Por lo pronto, el primer paso de la película número 26 de 007 ya está dado. Pattinson ya está en todas partes (redes, carteles, comentarios de todo tipo) junto a la leyenda que anticipa el retorno y entusiasma a fans, propios y extraños: “James Bond Will Return”.