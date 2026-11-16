Se terminó la espera: Robert Pattinson será el nuevo James Bond en el film que se estrenará en 2028

Desde este lunes James Bond tiene un nuevo actor que lo interprete. Robert Pattinson resultó elegido para encarnar al espía más famoso al servicio de su majestad en el vigésimo sexto film dedicado al agente 007 que dirigirá el canadiense Denis Villeneuve, con perspectivas de estrenarse en 2028.

Así, Pattinson, de 40 años, será a partir de ahora la cara de dos de los personajes de acción más populares del cine: Batman y James Bond, después de años de especulaciones, rumores y una danza de nombres que hasta hace pocas semanas no incluía a Pattinson. Sin confirmación hasta hoy, la lista de posibles candidatos se apoyaba en dos presunciones: que tras el reinado de Daniel Craig, la saga necesitaba un protagonista más joven y que preferiblemente fuese una cara no tan conocida para el público general. Una hipótesis que hacía creíbles las posibilidades de actores británicos como Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor y Nicholas Hoult, quienes según la vigilia de los medios especializados habían audicionado para el codiciado papel. Sin embargo, ahora, con el diario del lunes, la elección de Pattinson parece bastante lógica.

Robert Pattinson y Kristen Stewart en la exitosa saga juvenil Crespúsculo

Por un lado, gracias a su participación en la taquillera saga Crepúsculo el actor tiene un nivel de reconocimiento global que ninguno de los otros contendientes posee y en estos tiempos de presupuestos gigantes y ganancias esquivas, esa cualidad pesa para los estudios mucho más que la sorpresa del descubrimiento. Y lo que es cierto para todo Hollywood lo es aún más para la nueva película de James Bond ya que será la primera que se produzca tras la transacción que hizo que el estudio Amazon MGM se asegurara el control creativo del personaje.

El cambio de guardia en su producción implica que ya no está a cargo del equipo de siempre compuesto por Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, sino del dúo que componen Amy Pascal y David Heyman. Y aunque al público general esos nombres no les digan mucho, lo cierto es que Heyman y Pattinson tienen una larga historia en común.

Más que un sueño

Pattinson, como Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego Archivo

Mientras Craig comenzaba su tiempo como Bond, un Pattinson adolescente interpretó al heroico Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego, la tercera entrega de la saga del mago que produjo Heyman. “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y que me lo hayan confiado es el honor de mi vida. Estoy profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y todos en el estudio Amazon MGM por creer en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto. No podría estar más entusiasmado por esta asociación y por el trabajo que se viene con este fantástico equipo”, dijo Pattinson hoy, en su primera declaración oficial como el próximo Bond.

Robert Pattinson en Primetime A24

Según el anuncio del estudio, los finalistas para el papel fueron juzgados por Villeneuve y los productores en su habilidad para llevar adelante las escenas de acción, su presencia en cámara y su interpretación del guion. El hecho de que el director acabara de trabajar con Pattinson en la tercera y última parte de Duna -que se estrenará el 17 de diciembre- también puede haber jugado a favor del actor que este año apareció en las exitosas La Odisea, El drama (disponible en Prime Video) y Primetime, una de las películas (inédita en la Argentina) que Villeneuve destacó como una de sus favoritas de 2026.

Según informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter, los realizadores se tomaron mucho tiempo para tomar la decisión y el proceso fue tan secreto que recién ayer por la mañana le informaron a Pattinson que había sido elegido. De hecho, fue el director quien se contactó con él, mientras que a Pascal le tocó la tarea de llamar a los otros finalistas para darles la mala noticia.

Robert Pattinson en The Batman Archivo

Para muchos, más allá de los méritos actorales de Pattinson y su popularidad, su llegada a la saga Bond se explica por una serie de factores inesperados y fortuitos para él. Es que mientras la búsqueda del nuevo 007 iba a toda marcha en Londres, él ya estaba en la ciudad pero con la agenda llena con la filmación de Batman II. Sin embargo, cuando ese rodaje se detuvo temporalmente por problemas personales del director Matt Reeves, los representantes de Pattinson vieron la oportunidad de sumarlo a la lista de candidatos en la contienda por ser el nuevo James Bond en 21 años y el octavo actor en interpretar al agente. Un cuadro de honor que incluye a Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig y David Niven, que lo interpretó en la comedia Casino Royale, de 1967.