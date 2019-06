Django y el Zorro vuelven de la mano de Tarantino

Los personajes retratados en el cómic llegan al cine Fuente: LA NACION

El director coescribió un cómic con los dos personajes y, según anunció, llegaría a la pantalla

Fernando Ariel García 7 de junio de 2019

Quentin Tarantino no para. Ocupadísimo como está con la promoción de Había una vez en... Hollywood, que se estrenará aquí el 22 de agosto, el director aprovechó las controversias que está levantando la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt para dar a conocer su próximo proyecto cinematográfico. Se trata de Django/Zorro, adaptación del cómic homónimo escrito en 2014 por el propio Tarantino y Matt Wagner, secuela directa de Django sin cadenas (2012), donde el cazarrecompensas de Jamie Foxx une sus fuerzas con las del mítico enmascarado Zorro, en su cruzada antiesclavista por el sur de los Estados Unidos, al inicio de la Guerra de Secesión.

"Quiero hacer películas sobre el horrible pasado esclavista de los EE.UU. -dijo Tarantino en 2007-. No como documentales, sino con el estilo del spaghetti western". Una narrativa revisionista e hiperviolenta que le valió a Django sin cadenas un Oscar y un Globo de Oro al Mejor Guion Original. Y que saltó de la pantalla a la página impresa con la misma virulencia emocional.

"Cuando me propusieron la idea, los ojos se me abrieron bien grandes. No por escepticismo, sino por la intriga. El más famoso de los héroes del oeste mexicano, nacido en la literatura pulp, junto con mi creación. El Zorro y Django Freeman. A eso le llamo diversión", contó Tarantino en 2014, durante la presentación del cómic Django/Zorro, miniserie de siete entregas coeditada por Dynamite Entertainment y DC Comics. Escrito a cuatro manos por Tarantino y Matt Wagner; y dibujado por Esteve Polls, el relato arranca un par de años después de los sucesos contados en Django sin cadenas. Con su esposa Broomhilda von Shaft (interpretada en el film por Kerry Washington) cómodamente asentada en las afueras de Chicago, Django continúa su cacería humana por los estados del oeste norteamericano. De casualidad (o por causalidad) encuentra en el desierto a un anciano y sofisticado Diego de la Vega. Un viaje que nada tiene que ver con el placer y una batalla que obligará a los protagonistas a encontrar un punto medio entre sus opuestas formas de impartir justicia son el núcleo de la historia.

Sin fecha de estreno ni elenco definido, la película Django/Zorro promete ser el punto más alto de este proyecto metanarrativo a largo plazo, pero no el último. "Me encanta que mi Django viva en el mismo universo que el Zorro -escribió Tarantino en el prólogo del cómic-. Y como en otra historieta el Zorro se encontró con el Llanero Solitario, eso quiere decir que Django también comparte universo con el Llanero. Lo cual dispara una pregunta: ¿Qué pasaría si Django se encontrara con Toro? Si ustedes insisten, tal vez intente una respuesta".