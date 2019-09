El actor John Wesley murió luego de una larga enfermedad

En "Desaparecido en acción 2", el actor estuvo junto a Chuck Norris

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2019 • 01:22

A los 72 años de edad, murió el actor John Wesley, ampliamente reconocido debido a su trabajo en numerosas series televisivas. Wesley sufría mieloma múltiple, y esa enfermedad fue el motivo de su fallecimiento. Según informó el sitio Variety, la confirmación llegó a través de sus familiares. Por su parte, su agente Gerry Pass informó mediante un comunicado oficial: "John Wesley fue un regalo para el mundo, y su amabilidad y gracia quedarán inmortalizadas en sus trabajos para cine, teatro y televisión. Estoy deshecho porque hoy perdí a un querido amigo".

Con apenas 16 años, Wesley entró al mundo del espectáculo gracias a su trabajo en la televisión. Nacido en 1947, el primer rol del actor fue en la serie My three sons, donde interpretó a un agente de policía en un papel muy pequeño. En los años inmediatamente posteriores, tuvo brevísimas participaciones en otras ficciones televisivas de la época, como El agente de CIPOL, Daktari o Doctor Kildare.

Wesley trabajó con Sylvester Stallone en "Para, o mi mamá dispara".

Con los años, su carrera se vio interrumpida cuando fue reclutado para participar en la guerra de Vietnam, pero a su regreso continuó dedicándose a la actuación, y pronto llegaron nuevos papeles que le permitieron ganar popularidad. En los ochenta estuvo en varias series, hasta que obtuvo un papel recurrente en la versión televisiva de Dirty Dancing. En los noventa, se destacó por su rol en la ficción Martin, y en la saga infantil Superhuman Samurai Syber-Squad. Por esos años, también trabajó en un episodio de El príncipe del rap, donde actuó junto a Will Smith.

En cine tuvo una aplaudida participación junto a Chuck Norris en el film Desaparecido en acción 2, y en otros proyectos compartió pantalla con Denzel Washington, Clint Eastwood, Barbra Streisand o Morgan Freeman. También hizo teatro, obras como Toys in the Attic o The American Clock, de Arthur Miller. Su último proyecto fue un corto de solo trece minutos titulado Second Acts.