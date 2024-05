El director James Gunn reveló la primera imagen oficial del nuevo Superman

Escuchar

Warner tiene grandes expectativas puestas en el próximo film de Superman. Luego del desparejo camino realizado por la versión del kryptoniano interpretada por Henry Cavill y dirigida por Zack Snyder, ahora todo vuelve a foja cero de la mano de un nuevo equipo. De ese modo, el realizador James Gunn (responsable de la trilogía de Guardianes de la galaxia), eligió al actor David Corenswet para convertirse en la nueva encarnación del emblemático superhéroe. Y en las últimas horas, compartió la primera imagen oficial del film, que revela cómo será el traje y la icónica S del pecho.

Durante el lunes, y a través de sus cuentas en redes sociales, James Gunn subió la foto de su versión de Superman. En la imagen, se pueden apreciar muchos detalles que dan cuenta del tipo de film que prepara el realizador. La instantánea muestra a Corenswet en un sillón, calzándose la bota roja, y presumiblemente preparándose para combatir contra una poderosa amenaza, que se puede vislumbrar de fondo . Porque a través de un amplio ventanal, se descubre un ataque proveniente desde el cielo, y de un color celeste y rojizo (motivos muy habituales en la paleta que suele utilizar este director).

Superman frente a Brainiac, un posible villano del nuevo film Captura

El traje, como es habitual, luce el rojo y el azul característicos que se suele respetar en todas las versiones cinematográficas del personaje (a excepción de la aparición del Superman negro, en la versión de la Liga de la justicia de Zack Snyder). Por otra parte, llamó la atención que en la foto, el héroe luce su escudo gastado, o aparentemente quemado. Eso da cuenta que lejos de tener su traje impoluto, aquí Superman podría dirigirse a un segundo round frente al villano en cuestión.

Guy Gardner, uno de los Linternas verdes que aparecerá en la película Captura

El laser gigante que aparece en la imagen, es una pista sobre quién podría ser el rival a derrotar. Si bien está confirmada la presencia de Lex Luthor (Nicholas Hoult), él no tendría por qué ser la única amenaza de turno. La presencia de ese láser proveniente del espacio, puede estar vinculado a Brainiac, uno de los villanos clásicos del kryptoniano, que nunca apareció en ningún largometraje de acción real. Por otra parte, ese mismo rayo también podría enmascarar la presencia de un Linterna verde llamado Guy Gardner, un superhéroe de actitud soberbia, aunque enormemente carismático, que ya fue confirmado que será interpretado por Nathan Fillion.

Con fecha de estreno pautada en Estados Unidos para el 11 de julio del 2025 (en la Argentina se estima que llegará un día antes), Superman Legacy será el puntapié inicial a una nueva etapa en la familia de superhéroes de DC, que será continuada por otras películas ya confirmadas, como Batman y Robin, Supergirl o The Autorithy.

Con James Gunn a la cabeza, acompañado del productor Peter Safran, la intención es construir un cosmos de personajes que compartan continuidad, como sucede con el universo Marvel, y expandir una familia de títulos que destrone de la taquilla a los imponentes números de Los Vengadores.

Clark, Lois y Lex

Superman Legacy: James Gunn en una fotografía junto al elenco completo de la nueva película del hombre de Kryptón instagram.com/jamesgunn

En junio del año pasado, se confirmaron los nombres de los protagonistas de la película basada en el mítico kryptoniano. De ese modo, los elegidos por DC Studios fueron David Corenswet y Rachel Brosnahan. Seis fueron los actores que Gunn testeó para el regreso del hombre de acero a la gran pantalla. Además de Corenswet y Brosnahan, se probaron los trajes de los personajes principales del film Tom Brittney, Phoebe Dynevor, Emma Mackey y Nicholas Hoult. Si bien trascendió que Mackey fue la única que leyó el guion con los tres actores que realizaron la prueba, el papel quedó para la protagonista de The Marvelous Mrs. Maisel.

Corenswet obtuvo elogios generalizados por su destacada actuación en la serie de Netflix The Politician. También protagonizó la aclamada película independiente del realizador Ti West Pearl, Mis dos vidas de Netflix y la miniserie de HBO We Own This City. Pero su trayectoria va un poco más allá: escribió, dirigió y protagonizó la serie de sketchs para la web Moe & Jerryweather y dentro de poco tiempo se lo podrá ver junto a Natalie Portman en la miniserie The Lady In The Lake, por Apple TV+.

Por su parte, Brosnahan ganó un premio Emmy y dos Globo de Oro por su muy elogiada actuación en el papel principal de la serie de Prime Video The Marvelous Mrs. Maisel, que llegó este año a su fin luego de cinco temporadas, y una nominación al Emmy en 2015 por su rol en House of Cards, de Netflix. Recientemente, también actuó junto a Benedict Cumberbatch en The Courier, de Lionsgate, y junto a Christoph Waltz y Willem Dafoe en el western de 2022 Dead For a Dollar, del director Walter Hill.