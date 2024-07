El mejor remedio contra la fatiga de superhéroes: Robert Downey Jr. regresa al universo Marvel para encarnar a su peor villano

Escuchar

Una de las cosas más difíciles de lograr en estos tiempos de hiperconectividad y discursos públicos que se expanden por todo el mundo a la velocidad del rayo es guardar un secreto. Con las redes sociales y sus usuarios globales siempre alertas para difundir los rumores, los chismes y, con suerte, las novedades sobre los temas de su interés, sostener la intriga de un misterio que involucra a millones de espectadores en todo el mundo parece una tarea imposible. Sin embargo, para Marvel, la usina de contenidos que alimenta al público con una dieta a base de superhéroes hace más de seis décadas, lo imposible se vuelve posible, la muerte nunca es del todo definitiva y los fracasos son apenas un tropiezo en el camino hacia nuevos éxitos. O al menos eso parece indicar la presentación que los estudios propiedad de Disney protagonizaron ayer en la jornada más esperada de Comic-Con, la convención para fanáticos del cine y la TV asociados a la ciencia ficción y la fantasía que culmina hoy en San Diego.

Allí, después de dos años de ausencia y una seguidilla de películas y series como Ant-Man and The Wasp: Quantumania (2023), The Marvels e Invasión secreta, que no solo no estuvieron a la altura de la popularidad de la marca, y mucho menos cerca de la calidad de sus mejores propuestas, sino que provocaron además -junto con los varios tropiezos de su rival DC-, el diagnóstico de “fatiga de superhéroes”. Esa afección que el suceso de taquilla de Deadpool y Wolverine había empezado a aliviar este fin de semana, al menos en términos de venta de entradas, recibió un antídoto gigante cuando ayer hacia el final de la presentación del estudio en el salón H, el más grande del centro de convenciones de San Diego, el héroe indiscutido de la saga de superhéroes volvió aunque ahora en forma de villano. Sí, cuando nadie se lo esperaba, ni siquiera los expertos en coleccionar huellas e indicios sobre el universo audiovisual de Marvel, Robert Downey Jr. apareció en el escenario tras la máscara del Doctor Doom, uno de los villanos más poderosos y temidos de todo el canon de los cómics.

Kevin Feige, presidente de los estudios Marvel Studios, Joe Russo, Robert Downey Jr. y Anthony Russo sobre el escenario del salón H durante la revelación de las nuevas películas de Avengers y el papel que jugará el actor en ellas Jesse Grant - Getty Images North America

Mientras los fanáticos todavía celebraban el anuncio de que los hermanos Joe y Anthony Russo, responsables de la dirección de las dos últimas entregas de Avengers, Infinity War y Endgame, volverían al ruedo para realizar otras dos películas de la saga, Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, llegó el golpe de gracia para elevar el entusiasmo del público hasta el infinito. Tras su despedida de Tony Stark y Iron Man, ahora ya como ganador del Oscar gracias a su papel en Oppenheimer, Downey Junior encarnará al gran adversario de los héroes en los dos films con fecha de estreno fijada para mayo de 2026 y mayo 2027, respectivamente. Lo que confirma que luego del escándalo que causaron las denuncias y condena que recibió Jonathan Majors por maltrato doméstico y su subsiguiente despido de la saga, los productores cambiaron de rumbo, dejaron de lado a su personaje, anunciado como el nuevo villano de los vengadores, y decidieron poner a Doom al frente de la tropa enemiga.

Vanessa Kirby y Pedro Pascal en la presentación de Los cuatro fantásticos, este sábado en la Comic-Con de San Diego Jesse Grant - Getty Images North America

El Doctor Doom es conocido en la mitología de Marvel como un maestro tanto de la magia como de la ciencia, un carismático líder cuyas primeras apariciones en los cómics lo pusieron en la vereda opuesta de Los cuatro fantásticos, el grupo que está a punto de tener una nueva oportunidad de atrapar al público tras los fallidos intentos de las películas de 2005 y 2015 dedicadas a ellos. De hecho, otra de las grandes ovaciones de ayer estuvo reservada para los integrantes del elenco de The Fantastic Four: First Steps, que se estrenará en julio del año que viene. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach aparecieron en el salón H para anunciar el título de la película y que el rodaje comenzará la semana que viene en Londres. Tras esta aparición y a la hilarante mención en Deadpool y Wolverine, los cuatro fantásticos dejaron en claro que están de vuelta y que esta vez, incorporados a la factoría Marvel/Disney (antes formaban parte de los estudios Fox), son parte del equipo.

David Harbour apareció entre el público vestido como su personaje, Red Guardian, durante la presentación de la película Thunderbolts Jesse Grant - Getty Images North America

Lo que no se puede decir exactamente del otro ensamble que se presentó en Comic-Con: Thunderbolts. La película contará la historia de la agrupación de villanos y antihéroes integrados por Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes, más conocido como el soldado del invierno (Sebastian Stan), John Walker (Wyatt Russell), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) y Red Guardian, el gracioso personaje de Black Widow interpretado por David Harbour que ayer apareció vestido como él. Aunque no se sabe nada sobre la trama del film sí se confirmó que se estrenará en mayo de 2025. Antes, en febrero del año que viene, será el turno de la nueva entrega de Capitán América, Brave New World, con Anthony Mackie en el papel del capitán, Giancarlo Esposito como el villano Sidewinder y Harrison Ford como el presidente de los Estados Unidos Thunderbolt Ross y su álter ego, el Hulk rojo, una revelación que fue recibida con gritos y aplausos por la audiencia presente ayer en Comic-Con, los primeros en sentir los efectos de las vacunas con las que Marvel está decidido a erradicar hasta la última cepa del virus de fatiga de sus superhéroes.