Escuchar

En una noche llena de emoción y glamour en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas premió a Robert Downey Jr. por su interpretación como Lewis Strauss en el film dirigido por Christopher Nolan, Oppenheimer. La película, que narra la vida de J. Robert Oppenheimer, un físico teórico que fue fundamental en el desarrollo de las primeras armas nucleares, se llevó un total de siete estatuillas, incluida la de Mejor Actor de Reparto.

El discurso del actor no pasó desapercibido, al recibir su estatuilla, la primera de su carrera, expresó su gratitud hacia su familia y su pasado, con lo que reconoció abiertamente la difícil infancia que marcó su vida. “Me gustaría agradecer a mi terrible infancia, a la Academia, a mi veterinaria, digo, esposa, Susan Downey. Ella me encontró, me rescató y me devolvió a la vida”, afirmó.

A pesar de los desafíos que enfrentó en su camino hacia el éxito, Downey Jr. ha demostrado ser un talento en la industria del cine, con papeles en películas como Iron-Man, Zodiac y la franquicia de Sherlock Holmes. “Aquí está mi pequeño secreto: necesitaba este trabajo más que él a mí. Lo que hacemos es significativo y lo que decidimos hacer es importante”, señaló el actor durante su discurso de agradecimiento. También le dedicó unas palabras a su estilista y, con un toque de humor, mencionó también a su abogado, quien, reconoció, pasó la mitad de los 40 años de relación asegurándose de sacarlo de la cárcel.

La historia de vida de Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr., de 58 años, tuvo una vida propia de una metamorfosis. Su historia va desde el chico malo de Hollywood al borde del abismo, hasta un papel que le pondría una coraza de superhéroe para sacarlo a flote.

Downey fue arrestado varias veces entre 1996 y 2001 Foto Instagram @robertdowneyjr

Mejor conocido por su interpretación de Tony Stark, en la franquicia cinematográfica de Marvel Universe con Iron Man, y por sus papeles en películas como Chaplin, se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de Hollywood, pero su difícil lucha contra las adicciones empañaban cada uno de sus logros.

En el pasado, Downey Jr. pasó décadas en entradas y salidas de rehabilitación, en un intento por recuperar su sobriedad, también con problemas con la Policía. Fue una espiral descendente que terminó con él imputado con una condena en la prisión estatal. Tuvo que perderlo todo (su dinero, su carrera y su familia) para finalmente encontrar el camino hacia la recuperación.

¿De dónde es Robert Downey Jr.?

Downey Jr. nació en la ciudad de Nueva York, en 1965, hijo del cineasta underground Robert Downey Sr. y de la actriz Elsie Downey. A temprana edad, su padre, que también luchaba contra el abuso de sustancias, habría tenido que ver con sus adicciones. El actor explicó cómo consumir drogas con su padre se convirtió en su forma de vincularse y que esta exposición temprana a las drogas lo llevó a pasar la mayoría de las noches, entre los 20 y los 30 años, emborrachándose y buscando traficantes.

A principios de la década de 1990, se había ganado la reputación de ser un actor de primera categoría aclamado por la crítica. Su punto culminante particular en la carrera llegó cuando fue nominado a los Premios Oscar como Mejor Actor por su actuación en Chaplin. En la aclamada película, que no fue tan bien recibida por el público como por la crítica, Downey Jr. interpretó ágilmente al legendario Charlie Chaplin entre los 19 y los 83 años.

A sus 27 años, había llegado a ser visto como uno de los actores más talentosos de su generación, pero también se había ganado la reputación de ser una figura problemática y controvertida.

Robert Downey Jr, le adjudica a su mujer, Susan Levin, su mayor éxito Foto Instagram @robertdowneyjr

En una entrevista con Vanity Fair, el actor dijo que probablemente heredó sus adicciones. “Es como si tuviera una escopeta en la boca y el dedo en el gatillo y me gustara el sabor del metal”, agregó. Fue sentenciado a 36 meses en prisión, pero inmediatamente después de su liberación, en 2000, lo contrataron para integrar el elenco de Ally McBeal.

El momento que cambió la vida de Robert Downey Jr.

Para Downey, el cambio comenzó mientras trabajaba en Gothika (2003). Fue entonces cuando conoció a Susan Levin, vicepresidenta ejecutiva de producción de la compañía de Joel Silver, Silver Pictures. Se casaron en 2005 y para 2012 tuvieron a su primer hijo, Exton, dos años después llegó la niña, Avri Roel. El actor ya era padre de Indio Downey, quien nació en 1993, fruto de una antigua relación.

La resurrección del actor estuvo marcada por varios capítulos, aunque le da todo el crédito a su mujer, por su comportamiento actual, donde permanece sobrio y se lo ve recuperado y feliz. Además, este domingo, conquistó su primer premio Oscar.