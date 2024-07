El #Metoo del cine francés tiene a sus primeros detenidos, los directores Benoît Jacquot y Jacques Doillon

Escuchar

A partir de hoy, la industria de cine francés ya no será igual. Los reconocidos directores Benoît Jacquot (Adiós a la reina) y Jacques Doillon (Casamiento de tres) fueron detenidos esta mañana en París en relación a la denuncia que hizo contra ellos por violación y abuso sexual la actriz y realizadora Judith Godrèche. Según consigna un cable de la agencia AFP, los hombres, que niegan las acusaciones, fueron vistos ingresando a una estación de policía de la capital francesa en compañía de sus abogados.

Judith Godréche

La actriz, una de las más prolíficas y celebradas de la cinematografía de su país, presentó este año en el festival de Cannes el cortometraje Moi Aussi (Yo también), en el que ponía en contexto la denuncia policial que hizo en febrero por “violación con coacción” contra Jacquot, con quien mantuvo una relación de seis años en la década del 80. Cuando se conocieron en el set de Les mendiants, la película que él dirigía, la actriz tenía 14 años y el realizador 39. Godrèche, que había sido una de las intérpretes en contar que a mitad de los noventa Harvey Weinstein la había acosado cuando el infame productor la invitó a su suite del Hotel du Cap, en Cannes, para hablar de la posibilidad de poner al film Juegos peligrosos, que ella protagonizaba y el distribuiría en los Estados Unidos, en la carrera por el Oscar. Según relató la actriz al New York Times en 2017, en aquel entonces ella tenía 24 años y logró huir de Weinstein.

Gerard Depardieu será juzgado en octubre por las denuncias de abuso sexual que pesan sobre él Thibault Camus - AP

Aún después de haber participado de las acusaciones que dieron pie al movimiento #MeToo en Hollywood, Godrèche necesitó algún tiempo más para señalar lo que le había pasado en su propio entorno de trabajo. Tal vez porque los integrantes de la industria cinematográfica francesa rechazaron en principio toda equivalencia entre sus modos y los de la de Estados Unidos. Una reticencia que parece estar dejando paso a una nueva perspectiva gracias a la denuncia que radicó Godrèche en febrero y a las que señalan las conductas inapropiadas de uno de los integrantes más conocidos y celebrados del cine francés: Gérard Depardieu.

El mensaje que subió hoy Judith Godreche cuando se dio a conocer la noticia de las detenciones

En el caso de Jacquot, la actriz describió cómo desde 1986, cuando ella tenía 14 años y el director 39, él la tenía bajo su poder y que esa enfermiza relación duró hasta 1992. Sobre Doillon denunció que abusó de ella en el set de uno de sus films. Ante la detención de hoy, los abogados de los acusados argumentaron que el procedimiento era innecesario y que el interrogatorio podía haberse realizado de otra manera, además de subrayar que ambos tenían derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad.

La representante legal de Doillon, Marie Dose, señaló que no hay justificación legal para que su defendido fuera detenido para dar su declaración sobre un supuesto incidente ocurrido 36 años atrás. Lo cierto es que el procedimiento podría resultar en un careo de los acusados con Godrèche, que reaccionó a la noticia a través de su perfil de Instagram. “Estoy llorando... por todo esto... no sé si tengo la fuerza pero tendré que tenerla. La tendré...por ella”, escribió la actriz sobre una foto de ella de adolescente sentada junto a Jacquot.

Benoit Jacquot fue acusado de abuso sexual y violación por varias actrices con las que trabajó y estableció una relación tóxica cuando ellas eran adolescentes y el tenía más de 40 años TOBIAS SCHWARZ - AFP

Godrèche, conocida más allá de su trabajo en el cine francés donde apareció en películas como Tango, de Patrice Laconte y Piso compartido, entre muchas otras y que también participó de films internacionales como El hombre de la máscara de hierro, se transformó a partir de sus denuncias en una suerte de ícono del #Metoo de Francia y hasta aportó su voz en Ella dijo, la película estrenada el año pasado que detalla la investigación periodística que resultó en el articulo sobre Weinstein publicado por The New York Times. Claro que ella no es la única en haber roto con el pacto de silencio: la actriz Isild Le Besco, de 41 años, acusó a Jacquot de violarla entre 1998 y 2007 en el transcurso de una relación tóxica que comenzó cuando ella tenía 16 años y él 52. Por otro lado, Julia Roy, una actriz de 34 años que apareció en varias de las películas de Jacquot, lo denunció por agresión sexual en “un contexto de violencia y coacción moral que duró varios años”. Le Besco también acusó a Doillon de insinuarse durante las sesiones de trabajo, mientras que la actriz Anna Mouglalis denunció que el cineasta la besó a la fuerza en 2011.

La catarata de revelaciones de las víctimas de abuso en el ámbito del cine francés -incluidas las que apuntan a Depardieu, quien en octubre será juzgado por el cargo de agresión sexual a dos mujeres y que todavía tiene pendiente otro juicio por la acusación de la actriz Charlotte Arnould que lo denunció en 2020 por violación-, resultó en que el parlamento votara en mayo la creación de una comisión para investigar la violencia sexual y de género en la industria cinematográfica y otros sectores culturales. Uno de los primeros resultados de la iniciativa parlamentaria derivó en la renuncia el viernes pasado de Dominique Boutonnat, máximo responsable de la institución cinematográfica francesa, tras ser declarado culpable de agredir sexualmente a su ahijado, en 2020.