Clima de incertidumbre para el mayor festival del mundo: posibles denuncias por abuso sexual y una amenaza de huelga

🎬 #SélectionOfficielle |#UnCertainRegard, c'est presqu'un tour du monde en 18 films ! Une sélection prometteuse qui accueille cette année 8 premiers films.

-----

🎬 #OfficialSelection | #UnCertainRegard is almost a world tour in 18 films! A promising selection that this year… pic.twitter.com/96TeMS8a2J