El polémico final de Titanic: mientras Kate Winslet se queja de las burlas, James Cameron anunció un documental para demostrar por qué Jack no hubiera podido sobrevivir

Es una de las películas más taquilleras de la historia y sirvió para lanzar definitivamente al estrellato a sus dos protagonistas. Sin embargo, a 26 años de su estreno, el final de Titanic sigue generando polémica y dividiendo las aguas. Esta semana, el director del film, James Cameron, y la actriz principal, Kate Winslet explicaron por qué consideran que la película no podría haber terminado de otra manera .

La escena en cuestión es icónica: Rose DeWitt Bukater, está flotando en alta mar subida a una puerta de la majestuosa embarcación que acaba de hundirse, mientras que el personaje de Leonardo DiCaprio, Jack Dawson, se hunde y muere. En el episodio de este viernes del podcast Happy, Sad, la actriz abordó una de las teorías más leídas en las redes: “Aparentemente, él no podía subir a la tabla porque yo estaba demasiado gorda”, expresó.

Los protagonistas y el realizador ensayando una de las escenas más icónicas del film de 1997 IMDB

Luego, indicó cómo se tomó en su momento esos comentarios: “ ¡Eran tan malos! ¡Ni siquiera estaba jodidamente gorda! Si pudiera retroceder el reloj, les respondería de otra manera a los periodistas. Les diría: ‘No se atrevan a tratarme así. Soy una mujer joven, mi cuerpo está cambiando, lo estoy descifrando, estoy profundamente insegura y aterrorizada. No hagan esto más difícil de lo que ya es’. Claramente, lo que hicieron fue intimidarme. Algo casi abusivo, diría yo ”.

Winslet aseguró que si bien con el tiempo los comentarios sobre los cuerpos femeninos “mejoraron”, todavía “queda mucho camino por recorrer”. “Es algo irresponsable y es un mensaje que cala hondo en las mujeres jóvenes que aspiran a ideas de perfección que no existen”, continuó. “ Solo desearía que no hubiera tantos comentarios sobre la forma física de las actrices. Ya sabés, los cuerpos son cuerpos. Todo el mundo es hermoso como quiera que sea... Todavía me vuelve un poco loca. Definitivamente, creo que podemos hacerlo mejor con esas cosas ”, finalizó.

Y ya refiriéndose a la teoría que asegura que Jack podría haberse subido junto a ella a la puerta, la actriz aseguró: “De una vez por todas: pudo haber entrado, pero no se habría mantenido a flote”.

Cameron aseguró durante un cuarto de siglo que el protagonista “tenía que morir” por cuestiones artísticas, pero esta semana cambió de estrategia y dio a conocer una teoría fáctica y, según él, irrefutable. De hecho, reveló que planea demostrar que Jack no pudo haber sobrevivido en un futuro documental.

Cameron quiere demostrar en un documental por qué ni Jack ni Rose hubieran podido sobrevivir si él se subía a la balsa

“Hemos realizado un estudio científico para poner fin a todo esto y clavar una estaca en su corazón de una vez por todas”, le dijo el director a Postmedia. “Desde entonces, hemos realizado un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la balsa de la película y vamos a hacer un pequeño especial que se estrenará en febrero ”, adelantó.

Y detalló: “Tomamos a dos especialistas que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes y los pusimos en agua helada, para intentar dilucidar si podrían haber sobrevivido a través de una variedad de métodos. ¿La respuesta? No había forma de que ambos sobrevivieran. Solo uno podría salir vivo ”.

El realizador, de todos modos, fue más allá y aseguró que más allá de la eterna polémica que despertó, no se arrepiente del final del film: “ No. Jack necesitaba morir. Es como Romeo y Julieta. Es una película sobre el amor, el sacrificio y la mortalidad. El amor se mide por el sacrificio ”, aseguró enfático.

