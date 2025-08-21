Estrenos de cine: Nadie 2 vuelve a los mismos trucos en un nuevo escenario

Nadie 2 (Nobody 2, Estados Unidos/2025). Director: Timo Thajhanto. Guión: Derek Kolstad y Aaron Rabin. Fotografía: Callan Green. Música: Dominic Lewis. Edición: Elisabet Ronalsdóttir. Elenco: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Sharon Stone, John Ortiz, Colin Hanks, Christopher Lloyd. Distribuidora: UIP. Duración: 89 minutos. Calificación: solo apta para mayores de 16 años. Nuestra opinión: buena.

La segunda parte de Nadie replica el clásico problema al que Hollywood se enfrenta cada vez que encuentra una fórmula original que funciona mejor de lo esperado. Una película que con su aparición sorprendió gratamente a todos e hizo magia, pero dejó a la vista en aquella aventura inicial casi todos sus trucos. Al prestidigitador, por más talentoso que fuera, ya no le quedan en el bolsillo recursos novedosos para lograr que un nuevo capítulo despierte un interés similar al del primer día.

Todas las cartas quedaron a la vista en la película original cuando nuestro protagonista, Hutch Mansell (Bob Odenkirk), antihéroe de principio a fin, sorprendió a todos revelándonos una vida oculta detrás de la apariencia de una vida insípida, burocrática y banal. El resto de esta verdadera épica de la nimiedad la construye ese modelo de escenas de acción ultraviolenta, acuñada en las películas de John Wick, que Nadie llevó en aquella sorprendente aparición de 2021 a un nivel superlativo de inventiva.

Hutch recupera el gesto agobiado, un cansancio casi metafísico y la resignación grabada en el rostro apenas empieza un tiempo de vacaciones familiares, la excusa argumental de esta segunda aparición. La intención de nuestro (anti) héroe es recuperar algunas memorias infantiles extraviadas en un ignoto y decadente resort-parque de diversiones situado en el centro de Estados Unidos.

El juego empieza cuando Hutch renuncia (o se convence al mismo tiempo) de que no puede escapar de su destino. Esa memoria se activa al descubrir, detrás de algún maltrato, una enorme maquinaria de corrupción y negociados que altera la vida de personas inocentes o que ya han pagado demasiado a los malos de turno. La jefa de la banda, en una aparición tardía que limita el disfrute genuino generado por su personaje, es una psicópata de caricatura que Sharon Stone personifica con regocijo.

Los márgenes del mundo en el que vive Hutch se amplían un poco a la fuerza (ya no está el escenario laboral que le servía como óptima máscara para encubrir su verdadera identidad) y un poco por necesidad. Ahora le toca involucrar a toda su familia en el operativo, con una participación clave de Connie Nielsen, aquella estoica esposa que ignoraba todo en el primer capítulo y ahora nos revela aspectos de su personalidad que no conocíamos.

El personaje de Bob Odenkirk no puede con su genio ni siquiera cuando sale de vacaciones Universal Picture

Nadie 2 es una secuela de manual, diseñada para llevar hacia nuevos horizontes el retrato del hombre común con una identidad oculta de vengador silencioso y anónimo que conocimos en la película original. Pero cuando la fórmula se limita a repetir el núcleo básico de la trama en un nuevo escenario solo queda pensar en que estamos ante un sencillo apéndice del relato originario o bien esta secuela funciona como homenaje a aquella idea, por lo que no hace falta más que insistir en ella desde todos los ángulos posibles para celebrarla.

El director indonesio Timo Tjahjanto, gran revelación del cine de acción (Fuera de las sombras, disponible en Netflix, ya es un film de culto para los fanáticos de las versiones más potentes y extremas del género), aprovecha esta última ventana para reducir la historia a una suma de muy buenas escenas violentas que, inconscientemente o no, resultan divertidísimas y convierten al regreso de Hutch Mansell en una entretenida comedia de dibujos animados con mil formas distintas de matar villanos.

Si la saga de Nadie sigue entusiasmando a los fans y sus responsables encuentran motivos para seguir contándola habrá que salir a buscar nuevos trucos o un nuevo mago.