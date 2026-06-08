Mariano Cohn volvió a cuestionar duramente a la Academia de Cine de la Argentina: “No son representativos, son autoritarios”

Un nuevo capítulo se sumó a la polémica abierta hace ya casi una semana, desde el momento en que los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat recibieron silbidos y abucheos durante su participación en el homenaje a Luis Brandoni que formó parte de la ceremonia de entrega de los Premios Sur, otorgados por la Academia de Cine.

En las últimas horas, Cohn se comunicó con LA NACION para responder a algunas declaraciones de Hernán Findling, presidente de la Academia, que había expuesto la visión de la entidad sobre el tenso momento vivido en la noche del martes último en el escenario del Teatro Presidente Alvear, durante el cual volvieron a quedar a la vista las diferencias que separan a los realizadores de Homo Argentum y Mi obra maestra de buena parte de la comunidad audiovisual local.

Durante los discursos de Gastón Duprat y Mariano Cohn realizados por el homenaje a Luis Brandoni se vivió uno de los momentos más tensos de la última entrega de los Premios Sur Premios Sur

“Tuve comunicación con Cohn después de la ceremonia y en un intercambio de mensajes le manifesté que más allá de lo acontecido y de las diferencias que puedan existir todos formamos parte del mismo ecosistema audiovisual y desde nuestros distintos lugares trabajamos para defenderlo y fortalecerlo. Este mensaje fue bien recibido, dado que tanto él como Duprat solicitaron su reincorporación a la Academia”, había señalado Findling a LA NACION.

“Luego de la ceremonia recibí un mensaje de Hernán Findling pidiendo disculpas por los silbidos en la noche de entrega de los premios. Le agradecí, pero le refirmé todo lo que dije esa noche: la falta de representatividad de la Academia y la votación opaca y discrecional que viene desde hace años”, respondió Cohn.

Hernán Findling, presidente de la Academia de Cine de la Argentina. Noelia Marcia Guevara - La Nación

El director, guionista y productor también dijo que tanto él como Duprat nunca dejaron de formar parte de la Academia. “Siempre fuimos miembros. Hubo un tema administrativo, de un débito automático, nada más. De todas maneras, ser o no ser socio de la Academia no tiene nada que ver con que hagan trampa y solo voten al club de amigos para los premios Sur, Goya, Oscar y Platino”, explicó. Fue otra réplica a Findling, que reveló a LA NACION que dos meses atrás tanto Cohn como Duprat habían pedido salir de la Academia y que el jueves pasado, tras la ceremonia y los silbidos, solicitaron la reincorporación, aceptada de inmediato por la entidad.

“⁠La Academia -continuó Cohn- tendría que agradecer que fuimos a los premios y nos animamos a decir públicamente lo que piensan muchísimos profesionales del cine, lo que quedó corroborado luego de los silbidos y abucheos. No son representativos, son autoritarios y desde hace años se convirtieron en una filial partidaria cuando tendrían que representar a todo el cine argentino”.

"No son representativos, son autoritarios y desde hace años se convirtieron en una filial partidaria cuando tendrían que representar a todo el cine argentino”, sentenció

Cohn confirmó que las próximas películas que prepara junto a Duprat (ya filmaron en España Competencia oficial) serán filmadas fuera de la Argentina.⁠ “Y serán evaluadas por las academias de cine de otros países con sistemas más transparentes”, subrayó.

Finalmente, dijo que estas van a ser las últimas declaraciones que tanto él como Duprat harán sobre este tema. “No merece más discusión y ya en este punto nos parece irrelevante. Que hagan lo que quieran, que sigan autocelebrándose en el ámbito de una Academia cada vez más pequeña”. concluyó el cineasta.