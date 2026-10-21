Festival de Mar del Plata 2026: las películas que competirán por el Astor y quiénes serán los jurados en esta edición

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata dio a conocer las películas que participarán de sus distintas competencias y los jurados encargados de elegir a los ganadores de esta edición. Entre los títulos seleccionados figuran los nuevos trabajos de Danny Boyle y Simon Stone, además de producciones de América Latina, Europa, Asia y África y una importante presencia del cine argentino.

El anuncio se realizó el lunes por la noche en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, durante una ceremonia que también incluyó un reconocimiento al compositor argentino Emilio Kauderer, responsable de la música original de películas como Made In Argentina, Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo y El secreto de sus ojos, entre muchas otras.

El compositor Emilio Kauderer recibió el Astor a la trayectoria durante la presentación de las competencias del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, realizada en el Palacio Libertad Emmanuel Fernandez - Raquel Flotta Prensa & Comunicaciones

El músico recibió el Astor a la trayectoria de manos del actor Eduardo Blanco y luego interpretó, junto a la Orquesta de Juan de Dios Filiberto, algunas de sus composiciones para películas argentinas.

Tras recibir el reconocimiento, Kauderer interpretó junto a la Orquesta de Juan de Dios Filiberto algunas de las composiciones que creó para destacadas películas del cine argentino Emmanuel Fernandez - Raquel Flotta Prensa & Comunicaciones

Las películas que competirán por el Astor

La Competencia Internacional de Largometrajes reunirá 14 películas de distintas partes del mundo que buscarán quedarse con el premio que el año pasado obtuvo Calle Málaga, una coproducción entre España y Marruecos.

Entre los títulos más destacados aparecen Ink, de Danny Boyle, y Elsinore, de Simon Stone, dos producciones que, según los organizadores, podrían tener presencia en la próxima temporada internacional de premios.

Ink, de Danny Boyle, tuvo su paso por el Festival de Venecia en septiembre Scott A Garfitt - Invision

La primera reconstruye la historia de la compra del diario británico The Sun por parte del empresario Rupert Murdoch en 1969. Interpretado por Guy Pearce, el magnate transforma el periódico, con la ayuda de un editor encarnado por Jack O’Connell, en uno de los principales exponentes de la prensa sensacionalista.

Por su parte, Elsinore recupera la historia real del actor Ian Charleson, interpretado por Andrew Scott, quien decidió asumir el papel de Hamlet durante los años más difíciles de la epidemia del sida, pese a encontrarse gravemente enfermo. Su participación en la obra se produjo después de que Daniel Day-Lewis abandonara el proyecto.

Otro de los títulos que llegará será Los relatos, del español Miguel del Arco, que tendrá allí su estreno mundial. Protagonizada por Juan Diego Botto y Marta Etura, la película sigue a un expresidiario que intenta reinsertarse en la sociedad con el apoyo de su nueva esposa. Etura viajará a Mar del Plata para presentar la producción.

La selección incluye además Children Untold, de la japonesa Miwa Nishikawa, quien regresa al festival con una historia sobre la infancia en un país devastado por la Segunda Guerra Mundial, y A professora de francês, del brasileño Ricardo Alves Jr., un thriller protagonizado por Grace Passô.

Argentina estará representada por Un precio que tenemos que pagar, documental de Ricardo Prevé que investiga las circunstancias de la muerte de Ignacio Ezcurra, reportero gráfico de LA NACION que murió en Vietnam en 1969 mientras cubría la guerra. La película tendrá su estreno mundial durante el festival.

Completan la competencia internacional Truly Naked, de Muriel d’Anserbourg (Países Bajos); Vigilante, de Olivier Pairoux (Bélgica); Halima, de Yassine el Idrissi (Marruecos); 2 Valid IDs, de Ma-an Asunción-Dagñalan (Filipinas); Vindima, de Luis Galvão Teles (Portugal), con María de Medeiros; The Night Arezou Disappeared, de Arian Vazirdaftari (Irán); Belyeg, de Robert Pajer (Hungría), y Kindik, de Darkhan Tulegenov (Kazajistán).

La presencia latinoamericana y argentina

En la Competencia Latinoamericana de Largometrajes, México será el país con mayor representación, con cuatro películas: El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso; Ciudad de muertos, de J. M. Cravioto; Cosme, un asunto de familia, de Álvaro Curiel, y En el fondo está mamá, de Ana Laura Calderón.

Argentina participará con dos coproducciones. Una de ellas es Winnipeg, el barco de la esperanza, de Beñat Beitia y Elio Quiroga, película animada realizada junto con Chile y España que reconstruye el viaje de refugiados de la Guerra Civil española hacia Chile. Cuenta con las voces de Alfredo Castro, Paulina García y Luis Gnecco, quien interpreta a Pablo Neruda, personaje al que ya había dado vida en una película de Pablo Larraín. Gnecco también estará presente en el festival con Borges and Me, la película elegida para la clausura.

La otra es Sandra, the primate citizen, documental de Sinae Ha, coproducido con Corea del Sur, que recupera la historia de la orangutana del zoológico de Buenos Aires reconocida judicialmente como persona no humana.

Brasil participará con Feito Pipa (Gugu’s World), de Allan Deberton, elegida para representar al país en los Oscar, y Rumor, de Joana Nin. Paraguay estará presente con Narciso, de Marcelo Martinessi, también seleccionada para los Oscar y con Nahuel Pérez Biscayart en su elenco.

La competencia incluirá además Irreparable, de Klych López, y El bovino de los cuernos curvos, de Omar Ospina Giraldo, ambas de Colombia; Delivery Girl, del peruano Jorge Shinno; El pez que fuma, del venezolano Luis Fernández, una reinterpretación del clásico de Román Chalbaud protagonizada por Mimi Lazo, quien también participó en la película original; y Amor es el monstruo, del costarricense Neto Villalobos, con Paulina García.

Por su parte, la Competencia Argentina de Largometrajes reunirá 12 películas que abarcan desde la ficción hasta el documental. Entre ellas se encuentran Chejov en Rosario, de Gustavo Postiglione, con Julieta Cardinali; Cebar, frenar, llorar, de Gerardo Tassan; Cuero, de Joaquín Cambre; Sin placa, ópera prima de Yamil Chadad, y Todavía no es mañana, debut como director de Manu Vázquez Santana.

El documental tendrá una presencia importante en esta sección. Perfume, una película de María Gabriela Epumer, de Lucía S. Ruiz, recupera la trayectoria de la cantante y guitarrista argentina, integrante de Viuda e Hijas de Roque Enroll. En tanto, El Diego que nadie vio, de Román Cárdenas, repasa distintos momentos de la carrera de Diego Maradona a través del trabajo del fotógrafo Jorge Luengo, quien estará presente en el festival.

También competirán Fuego amigo, de Alejandro Magnone, sobre la vida de un excombatiente de Malvinas; Cinco mil brazadas, de Gabriel Bendersky, que sigue a dos mujeres que viajan a la Antártida para nadar en sus aguas; El agonista, de Sebastián Manusovich y Pablo Pintor, y Detrás de la pasión, de Mason Bowles y Michael Shusterman, sobre el negocio de los mundiales de fútbol.

La selección argentina se completa con El enigma de Franca Farmin, de Octavio Revol Medina, un falso documental rodado en Córdoba que sigue a una aspirante a youtuber interesada en fenómenos paranormales.

Quiénes integrarán los jurados

El director peruano Francisco Lombardi presidirá el jurado de la competencia internacional, acompañado por el cineasta mexicano Carlos Cuarón, la actriz argentina Eva de Dominici, la directora danesa Birgitte Stærmose, la realizadora mongola Uisenma Borchu y la periodista italiana Silvia Bizio.

Eva De Dominici integrará el jurado de la competencia internacional Hernan Zenteno - La Nacion

La competencia latinoamericana será evaluada por Luis Kramer, Lucía van Gelderen y Pablo Torre, mientras que Beatriz Iacovello, Agustín Pallares Yoffe y Fernando Castets elegirán a los ganadores de la sección argentina.

Los cortometrajes internacionales estarán a cargo de Miguel Dias, Miranda de Sá Souza y Elvi Cano. Por su parte, Blas Eloy Martínez, Richard Aiello y Paula Carruega integrarán el jurado de Cine en construcción.