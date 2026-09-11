Festival de Mar del Plata 2026: se confirman sus películas de apertura y de cierre y los premios a la trayectoria

El 41° Festival de Cine de Mar del Plata quedará inaugurado en la noche del próximo jueves 5 de noviembre con la primera proyección en la Argentina de Caballo salvaje nueve, de Martin McDonagh. En la función de cierre, el 14 de noviembre, se exhibirá Borges and Me, de Marc Turteltaub, también por primera vez en nuestro país.

Caballo salvaje nueve inaugurará la edición de este año del único festival de cine clase A que se realiza en América latina siete días antes de su estreno comercial en las salas de nuestro país. La película es una suerte de comedia negra con aires de buddy movie sobre dos agentes de la CIA estacionados en la Isla de Pascua en vísperas del golpe militar que derrocó en 1973 al presidente chileno Salvador Allende y llevó al poder al general Augusto Pinochet.

Malkovich, Di Girolamo, Posey, el director McDonagh, Rockwell, Buscemi y la argentina Ailín Salas en la presentación de Caballo salvaje nueve en el Festival de Venecia, hace una semana STEFANO RELLANDINI - AFP

Su reciente paso por Venecia, al que seguirá en estos días una serie de presentaciones en el Festival de Toronto, la ubicó entre las tempranas protagonistas de la próxima temporada alta de premios. Los pronósticos destacan en ese sentido la expectativa de que su protagonista, John Malkovich, tenga fundadas chances de aspirar a una nominación al Oscar.

Además de Malkovich, Caballo salvaje nueve (título local que traduce literalmente el Wild Horse Nine original) cuenta en su elenco principal con Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits, Parker Posey, la chilena Marina Di Girolamo y nuestra compatriota Ailín Salas. Su director, Martin McDonagh, suma varias nominaciones al Oscar y otros premios destacados de Hollywood y del cine internacional con sus películas previas: Tres anuncios por un crimen y Los espíritus de la isla.

Borges and Me, coproducción entre Bélgica, Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos, seleccionada para cerrar la muestra de este año, es la adaptación al cine de las memorias del autor estadounidense Jay Parini, que recibió el encargo de convertirse en chofer del escritor argentino y guiarlo en un recorrido por las Tierras Altas de Escocia mientras participaba de un programa de intercambio universitario.

El actor chileno Luis Gnecco y Fionn Whitehead en una escena de Borges and Me, film elegido para cerrar el Festival de Mar del Plata Gentileza

El joven Parini es personificado por Fionn Whiteheard, uno de los protagonistas de Dunkerque, de Christopher Nolan, mientras Borges tiene aquí el rostro del actor chileno Luis Gnecco. Alan Cumming, Peter Mullan y Morven Christie completan el elenco protagónico. Esta presentación se produce en el cierre del año en el que se conmemoran cuatro décadas del fallecimiento del autor de El Aleph.

Borges and Me se exhibirá en carácter de estreno para América latina (solo se proyectó hasta ahora en el Festival de Edimburgo) en una función abierta para todo el público, inmediatamente después de la ceremonia de clausura y el anuncio de los ganadores de los premios de las competencias oficiales de este año.

Marc Turteltaub, el director de Borges and Me Amy Gallatin

Los premios a la trayectoria que llevan el nombre de Astor Piazzolla serán entregados este año a la actriz Natalia Oreiro, al director Alejandro Agresti y al compositor y autor de música para cine Emilio Kauderer, que dirigirá a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto en un concierto gratuito previsto para el 19 de octubre en el Palacio Libertad, con entrada gratuita. Ese día se hará en la Ciudad de Buenos Aires la presentación oficial de Mar del Plata 2026.

Natalia Oreiro recibirá este año uno de los premios a la trayectoria en Mar del Plata Gentileza Alejandra López

Allí se interpretarán algunas de las bandas sonoras creadas para la pantalla por Kauderer, especialmente las que compuso para Juan José Campanella (El secreto de sus ojos, Vientos de agua, Parque Lezama) y Adolfo Aristarain (Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo). El concierto contará con imágenes en vivo de esos films como acompañamiento de la música compuesta por el músico argentino, radicado desde hace varias décadas en Los Angeles.

Héctor Babenco, en 2004 MAURO V. RIZZI

También habrá un homenaje especial al realizador argentino Héctor Babenco al cumplirse 80 años de su nacimiento y 10 de su muerte. Nacido en Mar del Plata y radicado largamente (hasta su fallecimiento) en Brasil, Babenco obtuvo en 1985 una nominación al Oscar como mejor director por El beso de la mujer araña, película con la que inauguró una breve carrera en Hollywood. Durante el festival se exhibirán cuatro de sus películas más conocidas: Pixote, la ley del más débil (1980); Jugando en los campos del Señor (1991), Corazón iluminado (1998) y My Hindu Friend (2015), su última película, inédita en la Argentina y protagonizada por Willem Dafoe.

La retrospectiva del cine argentino que formará parte del festival marplatense de este año contará con la proyección de tres films nacionales recuperados al cumplirse 50 años de sus respectivos estrenos en 1976: Juan que reía, de Carlos Galettini; No toquen a la nena, de Juan José Jusid, y Piedra libre, de Leopoldo Torre Nilsson.

La casa del ángel dirigida por Torre Nilsson redes

También podrá verse por primera vez en la Argentina la copia restaurada de La casa del ángel (1957), también dirigida por Torre Nilsson, que formó parte en mayo pasado de la programación de la sección Classics del Festival de Cannes. El rescate se completa con un homenaje a Eduardo Mignogna, al cumplirse 20 años de su muerte, con la proyección de la copia restaurada de Sol de otoño, protagonizada por Norma Aleandro y Federico Luppi, y estrenada en 1996.

El festival recordará la figura de Eduardo Mignogna

La programación internacional del festival anunciada hasta el momento incluye también un recorrido por la obra del director polaco Andrzej Wajda en el centenario de su nacimiento, que incluye proyecciones de Los brujos inocentes (1960), La tierra de la gran promesa (1975), El director de orquesta (1980) y Katyn (2007), y cuatro títulos clásicos del cine japonés: Historia de Tokio (1953), de Yasujiro Ozu; La vida de Oharu (1952), Los amantes crucificados (1954), ambas de Kenji Mizoguchi, y Carmen vuelve a casa (1951), de Keisuke Kinoshita.

“Donde el cine argentino dialoga con el mundo” es el título elegido para esta edición, la tercera programada por los directores artísticos Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman. Desde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), organizadora de la muestra junto a la Secretaría de Cultura de la Nación y la comuna marplatense, se confirmó que hubo 1127 títulos inscriptos, un 27% más que el año pasado.