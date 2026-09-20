Festival de San Sebastián: Lali Espósito habló de soberanía, empatía y Glaxo, el film en competencia que protagoniza

“Sentí que era una buena oportunidad. Yo soy argentina y no me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar, los privilegios de los que puedo gozar siendo artista y teniendo la suerte de venir, por ejemplo, esta vez a este gran festival”. Hoy, en la tercera jornada del festival de cine de San Sebastián 2026, Lali Espósito habló de su decisión de vestir a su llegada a la muestra del País Vasco la remera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. Fue en el marco de la conferencia de prensa de Glaxo, la película de Benjamín Naishtat, basada en la novela homónima de Hernán Ronsino, que protagoniza y que forma parte de la competencia oficial del certamen.

Lali Espósito a su llegada al festival JB Lacroix - GC Images

publicidad

publicidad

El año pasado, Espósito había integrando el jurado del festival pero según ella misma detalló en la charla con periodistas de todo el mundo, es mucho mejor estar en San Sebastián para presentar una obra como actriz.

Antes de hablar sobre el film en el que también aparecen Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego, Alan Sabbagh y el debutante Joaquín Bonadeo, la artista argentina profundizó sobre el mensaje detrás de la remera que también se vio hoy en los abrigos que lucieron Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez en la sesión de fotos por el film Mis muertos tristes, de Pablo Larraín, que también está en competencia y que este jueves se estrenará en formato de miniserie en Netflix.

🇦🇷 "Las Malvinas son argentinas": el video que compartió Dolores Fonzi desde San Sebastián



La actriz viajó a España junto a Mercedes Morán, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez para presentar “Mis muertos tristes” y, desde la alfombra roja, publicó un video en el que lucieron… pic.twitter.com/U6aew3zRLv — LN+ (@lanacionmas) September 20, 2026

“El tema de Malvinas está en nuestra vida cotidiana, está siempre. Pero han sido semanas muy intensas en la Argentina, ya casi meses, donde se habló mucho últimamente. Inclusive el Gobierno Nacional se ha expresado sorpresivamente de otra manera con respecto a nuestra soberanía”, señaló y contó que quienes crearon la prenda con la misma tipografía de la ya famosa bandera exhibida en el partido entre la selección argentina y la inglesa durante el Mundial, destinarán las ganancias de las ventas de las remeras a los excombatientes de Malvinas.

publicidad

publicidad

LALI en conferencia de prensa en el Festival de San Sebastián: respondió sobre la remera de Malvinas que llevó puesta. pic.twitter.com/trhd6Jc2Zc — Real Time (@RealTimeRating) September 20, 2026

“Lo recaudado en la venta de esa remera de Malvinas es para los excombatientes de Tigre. Me pareció interesante participar de esa búsqueda de poder ayudar a excombatientes que han sido muy vapuleados por el Gobierno Nacional desde que asumió y que sigue este tema en boga y seguirá. Es un tema muy importante en la historia argentina que generación tras generación está puesto en nuestro corazón en la búsqueda de nuestra tierra, de nuestra soberanía... es un tema muy difícil y muy profundo”, declaró la cantante, consciente de la repercusión de su iniciativa.

Lali Espósito posa este domingo en el Festival de Cine de San Sebastián, donde su película Glaxo compite en la sección oficial de la 74 edición del certamen Javier Etxezarreta - EFE

“A veces pequeños gestos que pueden parecer un poco boludos, como ponerse una remera, significan mucho para la sensación de empatía y de acompañamiento a otros argentinos que nos están mirando a nosotros en una foto, o en un festival internacional o donde sea”, explicó Espósito, que también habló del personaje que le tocó interpretar en el film que tuvo su estreno mundial el 11 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto y que luego de su paso por San Sebastián se exhibirá también en el Festival de Cine de Londres, en octubre. Todavía no fue anunciada su fecha de estreno en los cines argentinos.

Lali Esposito en la alfombra roja antes de la función de Glaxo en San Sebastián Carlos Alvarez - Getty Images Europe

publicidad

publicidad

“Había soñado muchas veces con un personaje como este. Como buena fan de Tita Merello y de las grandes personalidades de aquellos años, cuando me llegó la propuesta fue muy emocionante poder trabajar la corporalidad y cómo era ser una mujer con personalidad, con una idea de su propia libertad y de su cuerpo en esa época. Alguien que se hacía cargo de sus decisiones”, elaboró la actriz al describir a la Negra Miranda, su personaje en la película ambientada en dos tiempos, en 1957 y a comienzos de los ochenta. El punto de partida histórico está relacionado con los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos en 1956. A partir de ese contexto, la trama explora cómo la violencia de Estado, el silencio y las heridas de una sociedad pueden prolongarse a lo largo de las décadas.

Lali participó de la apertura de la 76a. edición del Festival de Cine de San Sebastián Jack Abuin - Byline: ZUMAPRESS.com / GROSBY G