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LA NACION

Festival de San Sebastián: Lali Espósito habló de soberanía, empatía y Glaxo, el film en competencia que protagoniza

La película de Benjamín Naishtat se presentó hoy en el certamen de cine

Lali Espósito hoy en el festival de San Sebastián durante la sesión de fotos previa a la conferencia de prensa del film Glaxo, que protagoniza

La película de Benjamín Naishtat se presentó hoy en el certamen de cine

Natalia Trzenko
5'
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“Sentí que era una buena oportunidad. Yo soy argentina y no me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar, los privilegios de los que puedo gozar siendo artista y teniendo la suerte de venir, por ejemplo, esta vez a este gran festival”. Hoy, en la tercera jornada del festival de cine de San Sebastián 2026, Lali Espósito habló de su decisión de vestir a su llegada a la muestra del País Vasco la remera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. Fue en el marco de la conferencia de prensa de Glaxo, la película de Benjamín Naishtat, basada en la novela homónima de Hernán Ronsino, que protagoniza y que forma parte de la competencia oficial del certamen.

Lali Espósito a su llegada al festival
Lali Espósito a su llegada al festivalJB Lacroix - GC Images
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El año pasado, Espósito había integrando el jurado del festival pero según ella misma detalló en la charla con periodistas de todo el mundo, es mucho mejor estar en San Sebastián para presentar una obra como actriz.

Antes de hablar sobre el film en el que también aparecen Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego, Alan Sabbagh y el debutante Joaquín Bonadeo, la artista argentina profundizó sobre el mensaje detrás de la remera que también se vio hoy en los abrigos que lucieron Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez en la sesión de fotos por el film Mis muertos tristes, de Pablo Larraín, que también está en competencia y que este jueves se estrenará en formato de miniserie en Netflix.

“El tema de Malvinas está en nuestra vida cotidiana, está siempre. Pero han sido semanas muy intensas en la Argentina, ya casi meses, donde se habló mucho últimamente. Inclusive el Gobierno Nacional se ha expresado sorpresivamente de otra manera con respecto a nuestra soberanía”, señaló y contó que quienes crearon la prenda con la misma tipografía de la ya famosa bandera exhibida en el partido entre la selección argentina y la inglesa durante el Mundial, destinarán las ganancias de las ventas de las remeras a los excombatientes de Malvinas.

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“Lo recaudado en la venta de esa remera de Malvinas es para los excombatientes de Tigre. Me pareció interesante participar de esa búsqueda de poder ayudar a excombatientes que han sido muy vapuleados por el Gobierno Nacional desde que asumió y que sigue este tema en boga y seguirá. Es un tema muy importante en la historia argentina que generación tras generación está puesto en nuestro corazón en la búsqueda de nuestra tierra, de nuestra soberanía... es un tema muy difícil y muy profundo”, declaró la cantante, consciente de la repercusión de su iniciativa.

Lali Espósito posa este domingo en el Festival de Cine de San Sebastián, donde su película Glaxo compite en la sección oficial de la 74 edición del certamen
Lali Espósito posa este domingo en el Festival de Cine de San Sebastián, donde su película Glaxo compite en la sección oficial de la 74 edición del certamenJavier Etxezarreta - EFE

“A veces pequeños gestos que pueden parecer un poco boludos, como ponerse una remera, significan mucho para la sensación de empatía y de acompañamiento a otros argentinos que nos están mirando a nosotros en una foto, o en un festival internacional o donde sea”, explicó Espósito, que también habló del personaje que le tocó interpretar en el film que tuvo su estreno mundial el 11 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto y que luego de su paso por San Sebastián se exhibirá también en el Festival de Cine de Londres, en octubre. Todavía no fue anunciada su fecha de estreno en los cines argentinos.

Lali Esposito en la alfombra roja antes de la función de Glaxo en San Sebastián
Lali Esposito en la alfombra roja antes de la función de Glaxo en San SebastiánCarlos Alvarez - Getty Images Europe
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“Había soñado muchas veces con un personaje como este. Como buena fan de Tita Merello y de las grandes personalidades de aquellos años, cuando me llegó la propuesta fue muy emocionante poder trabajar la corporalidad y cómo era ser una mujer con personalidad, con una idea de su propia libertad y de su cuerpo en esa época. Alguien que se hacía cargo de sus decisiones”, elaboró la actriz al describir a la Negra Miranda, su personaje en la película ambientada en dos tiempos, en 1957 y a comienzos de los ochenta. El punto de partida histórico está relacionado con los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos en 1956. A partir de ese contexto, la trama explora cómo la violencia de Estado, el silencio y las heridas de una sociedad pueden prolongarse a lo largo de las décadas.

Lali participó de la apertura de la 76a. edición del Festival de Cine de San Sebastián
Lali participó de la apertura de la 76a. edición del Festival de Cine de San SebastiánJack Abuin - Byline: ZUMAPRESS.com / GROSBY G

“Me interesaba mucho poder hacer un personaje de aquellos años así que la propuesta me interesó un montón. Qué mejor para una draga como yo soy en la vida que ponerse una peluca, un taco, tener que cantarse un tanguito. Fue un sueño y estoy profundamente agradecida que hayan pensado en mí entre tantas actrices maravillosas que tiene la Argentina para poder hacer este personaje de la Negra Miranda. Muy agradecida por el precioso trabajo con Benja que es un director muy claro, pragmático y al mismo tiempo muy profundo en aquello que pide que logres o que busques. Me la pasé bomba”, concluyó la artista en el cierre de la conferencia y antes de cambiarse para asistir a la alfombra roja de la función de gala de Glaxo en San Sebastián.

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