El cine argentino vuelve a pisar fuerte en el Festival de San Sebastián

Con una amplia y destacada presencia argentina que ya se hizo notar mucho antes de la ceremonia inaugural, prevista para la noche del viernes 18, se ajustan en el País Vasco los últimos detalles del comienzo del Festival de San Sebastián, la muestra cinematográfica más importante del calendario anual para todo el mundo hispanoparlante.

También se espera allí, desde este viernes y hasta el domingo 26, un desfile de estrellas internacionales encabezado por Brad Pitt, Penélope Cruz, Marion Cotillard, Orlando Bloom (el primero en llegar este miércoles), Jeremy Irons, Vincent Lindon, Rami Malek, Jesse Eisenberg, Camille Cottin, Virginie Efira, Naomi Watts y el director Werner Herzog. Estos dos últimos recibirán los premios Donostia a la trayectoria de este año.

Lali Espósito, este jueves, a su llegada a San Sebastián JB Lacroix - GC Images

Lali Espósito estuvo este miércoles entre las primeras figuras invitadas en arribar a la ciudad y al Hotel María Cristina, el señorial alojamiento que cada año recibe a los principales invitados de la muestra. A su llegada lo que más despertó la atención de fotógrafos y curiosos fue la remera blanca que lucía con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

La actriz y cantante, que además formó parte del jurado oficial de la muestra en 2025, es una de las protagonistas de Glaxo, de Benjamín Naishtat, una de las dos producciones nacionales que competirá este año por el premio mayor, la Concha de Oro.

Glaxo será presentada este domingo en la sala principal del Kursaal, sede de las principales proyecciones y de las ceremonias más importantes, y ya es la película argentina de mayor presencia en los festivales internacionales de este año. Ya pasó por Toronto y se la espera dentro de poco tiempo en Londres.

Dolores Fonzi y Mercedes Morán en Mis muertos tristes. Ambas llegarán en las próximas horas a San Sebastián

El otro título argentino en competencia es una versión reducida en formato de largometraje de Mis muertos tristes, coproducción argentino-chilena dirigida por el más relevante de los cineastas trasandinos actuales, Pablo Larraín. Para este viernes se espera la llegada al País Vasco de Mercedes Morán y Dolores Fonzi, protagonistas de esta historia que Netflix estrenará en su versión completa (miniserie de cuatro episodios) el 24 de septiembre, un día antes del anuncio de los ganadores. Mis muertos tristes tendrá su presentación en San Sebastián el próximo lunes. La escritora Mariana Enríquez, autora del libro que inspiró esta producción, también estará presente.

La galería de las grandes figuras argentinas presentes este año en la muestra se completa con Ricardo Darín, cuyo rostro inspiró el diseño del afiche oficial de esta edición, la número 74 en la historia del festival. El encuentro que está por comenzar tiene también su importancia institucional, ya que es el último de la gestión de José Luis Rebordinos. A partir del primer día de 2027 asumirá ese cargo la actual subdirectora, Maiaen Beloki.

El afiche oficial de la nueva edición del Festival de San Sebastián con la cara de Ricardo Darín

Darín subirá al auditorio principal el próximo martes para acompañar el estreno mundial de Lo dejamos acá, película que protagoniza junto a Diego Peretti. San Sebastián será el único lugar en el que podrá verse en pantalla grande, ya que a partir del 16 de octubre la película estará disponible en Netflix, sin pasar por los cines argentinos.

Más allá de estos nombres se espera durante los nueve días de la muestra una nutrida participación argentina en línea con lo que viene ocurriendo en los últimos años, acentuada todavía más durante la gestión de Rebordinos como responsable artístico.

Naishtat, por ejemplo, se hará presente por partida doble porque además de Glaxo presentará el documental Pedro en el país, que dirigió junto a María Alché (como ocurrió en el caso de Puan). Será la película inaugural de la sección Zabaltegi-Tabakalera, en la que también fueron seleccionadas otras dos producciones argentinas: A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de María Aparicio (flamante ganadora de la sección Giornate degli Autori en el Festival de Venecia), y El fantasma, de Ignacio Masllorens y David Lamelas, también presente en esa muestra.

María Aparicio (en el centro) junto a Roger Koza y Eva Bianco, protagonistas de A veces me entra tristeza, otras rebelión, que después de ganar en Venecia se verá en San Sebastián X.com

Dentro de esa misma sección, pero fuera de concurso, la directora Albertina Carri presentará Cine vivo, un artefacto, coproducción entre la Argentina, Chile y España que se verá a través de un corto, un libro y una performance artística multidisciplinaria.

Marcelo Subiotto, que ganó en San Sebastián el premio actoral por Puan en 2023, volverá al País Vasco para la presentación de Viajes y placeres, de Mariano Luque, programada dentro de la competencia oficial de la sección Horizontes latinos. Allí participan también La ilusión de un verano sin fin, de Alessandra Sanguinetti, y El tren fluvial, de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale. Y se suma la presencia del actor Nahuel Pérez Biscayart, uno de los protagonistas de Narciso, del director paraguayo Marcelo Martinessi.

Marcelo Subiotto, otra de las presencias argentinas en el festival Adrian Diaz Bernini - Prime Video

El Foro de Coproducción Europa-América latina incorporó este año varios proyectos argentinos en desarrollo que buscarán apoyo para completar sus respectivas producciones: Los ensayos, de Celina Murga; Diario inconsciente, de Santiago Loza; Las ilusiones, de Ingrid Pokropek; Los inexpertos, de Felipe Solari Yrigoyen, y Cara sucia, de Ignacio Acconcia González.

La presentación de San Sebastián 2026 Europa Press News - Europa Press

En la sección Otras actividades se exhibirán las producciones audiovisuales del Teatro San Martín La verdadera historia de Ricardo III, la película, de Marcelo Piñeyro, con Joaquín Furriel, y Cyrano en mi cabeza, de Maxi Gutiérrez, con Gabriel Goity. Y cuatro cortometrajes se sumarán en una exhibición conjunta a una actividad organizada por el festival y la Academia de Cine de la Argentina, que estará representada por su vicepresidenta, Sabrina Farji.

Orlando Bloom, a su llegada a San Sebastián, este miércoles JB Lacroix - GC Images

La película inaugural será la alemana Geister, de Fatih Akin, y el festival se cerrará con Le Faux Soir, del belga Michaël R. Roskam. El jurado oficial será presidido por el director estadounidense Ira Sachs. El productor argentino Juan Pablo Miller presidirá el jurado de la sección Nuevos directores y su compatriota y colega Agustina Llambí Campbell hará lo propio en Horizontes Latinos.