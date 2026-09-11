Festival de Venecia: un gran triunfo del cine argentino antes del anuncio de los premios principales

Este viernes, en la víspera de la clausura del 83° Festival de Cine de Venecia y el anuncio de los principales ganadores, con John Malkovich y un film surcoreano como grandes candidatos, el cine argentino recibió un nuevo gran reconocimiento internacional gracias a uno de los premios anticipados de la muestra.

La guionista y directora cordobesa María Aparicio ganó el máximo galardón de Giornate degli Autori (Venice Days), una de las secciones paralelas más importantes de la muestra, por su cuarto largometraje, A veces me entra tristeza, otras veces rebelión.

Eva Bianco, Maria Aparicio y Roger Koza en la presentación de la película argentina que ayer ganó una de las secciones paralelas de Venecia X.com

La película, protagonizada por Eva Bianco y Roger Koza (reconocido crítico de cine, además) narra el encuentro en el Museo Reina Sofía de Madrid entre dos argentinos: una mujer que está de paso por la capital española y un historiador que investiga las luchas sindicales en su país y la figura de Juan Bialet Massé.

Una imagen de A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, la película argentina laureada en Venecia. Festival San Sebastián

El jurado encabezado por la cineasta española Carla Simón (Alcarrás, Romería) fundamentó el premio en la mirada de Aparicio “sobre el trabajo, la inmigración y el privilegio a través de una delicada puesta en escena basada en pequeños gestos más que en grandes acontecimientos”.

Y agregó: “Salimos del cine profundamente conmovidos, con una tristeza y un espíritu de rebeldía que no se oponen, sino que coexisten como dos caras de la misma desorientación”. El film ganador recibirá un premio de 20.000 euros a dividirse en partes iguales entre la directora y los distribuidores internacionales.

En Venecia 2026, el cine argentino tuvo una presencia muy destacada en la sección que se cerró con el triunfo de la directora y guionista cordobesa. Por Giornate degli Autori también pasó El fantasma, de Ignacio Masllorens y David Lamelas, segunda producción de El Pampero Cine (junto a Biografía de Jorge Luis Borges, de Mariano Llinás) incorporada este año a la programación de la muestra.

David Lamelas y parte del elenco de El fantasma El Pampero Cine

Con estreno todavía sin fecha confirmada en la Argentina, El fantasma es otro notable ejercicio planteado desde el cine entre la ficción y la realidad, en el que se mezclan la comedia absurda, la memoria, el rescate de algunas de las grandes vanguardias artísticas del arte argentino del siglo XX y el falso (o no tanto) documental.

La película, a la vez, se acerca tierna y generosamente al retrato de una figura notable y desconocida para el gran público que formó parte de aquella generación de creadores que dejó su huella en los años 60 desde el Instituto Di Tella, el propio David Lamelas.

Las indagaciones de Lamelas, en medio de algunos giros muy divertidos y recorridas por una Buenos Aires en la que quedan pocos vestigios reales de aquellas transformaciones, nos llevan hacia el pasado. Lo vemos reencontrándose con antiguos colegas (Marta Minujín, Leopoldo Maler, el fallecido Luis Felipe Noé) y otras personas con un solo objetivo: saber qué pasó realmente con Rubén Santantonín, que murió muy joven (45 años) después de destruir toda su obra artística.

Todo el enigma nace de una hipótesis inquietante que Lamelas (y la película misma) tratan de desentrañar: saber si Santantonin fue ganado por un desánimo y una melancolía sin remedio por el supuesto ninguneo que recibió su contribución a La Menesunda, una de las obras más identificadas con aquella época del Di Tella y casi siempre atribuida con exclusividad a Minujín.

Lamelas, gran figura sobreviviente de la vanguardia artística del Instituto Di Tella, es el protagonista de El fantasma El Pampero Cine

La elegante y entusiasta pesquisa de Lamelas llegará a otras conclusiones, bien distintas. A esa altura, el relato se convierte en la crónica de un misterio investigado desde el conocimiento, la evocación y el espíritu juguetón de su autor, además de una gran reivindicación de la figura de Santantonín.

En la penúltima jornada de Venecia también se habló de la Argentina desde la competencia oficial por el León de Oro, cuyos vencedores se conocerán este sábado. Una de las últimas películas presentadas en la sección principal fue Ritorno a Buenos Aires, de Marco Bechis, el realizador de Garage Olimpo, que en 1977, siendo apenas veinteañero, permaneció secuestrado y torturado durante cuatro meses en una prisión clandestina de Buenos Aires.

Adriano Giannini y Marco Bechis, este viernes, en la presentación de Ritorno a Buenos Aires en el Festival de Venecia TIZIANA FABI - AFP

Bechis luego pudo ser liberado tras las gestiones de su padre italiano, que trabajaba como directivo en la automotriz Fiat, pero la huella del episodio quedó grabada para siempre en la memoria de un artista que se define como ítalo-argentino-chileno (su madre es trasandina).

“Esta historia no es la mía, pero nació de una herida que conozco bien”, dijo al presentar la película, cuyo protagonista (Adriano Giannini), sobreviviente de la prisión y las torturas de la dictadura militar, regresa en 2008 a la Argentina desde su hogar en Turín para convertirse en testigo del juicio contra sus raptores.

Bechis con el elenco femenino de su película: Marcela Serli, María Laila Fernández, Verónica Gerez, Olivia Nuss, Paula Cohen y Ana Celentano, este viernes en Venecia TIZIANA FABI - AFP

Bechis dijo que lo que más le interesaba era mostrar “esa zona gris que significaba haber colaborado, uno de los objetivos de los militares cuando decían que iban a dejarte libre”. Contó que el personaje central de su película “se enfrenta con sus torturadores y también con sus ex compañeros de prisión, un ida y vuelta que lo obliga a preguntarse sobre el significado de haber escapado de allí y seguir vivo”.

Agregó que la película parte de una pregunta clave: qué significa ser hoy un sobreviviente. “No solo de aquella experiencia, sino de guerras y conflictos tan actuales como los que se viven hoy en Ucrania, en Gaza o en lugares poco conocidos de África. Interrogarnos sobre nuestros propios fantasmas y sentimientos de culpa”, dijo Bechis, que hoy tiene 70 años.

Giannini, al hablar de su papel, dijo que en vez de investigar o estudiar lo que pasó prefirió “dejarse guiar” por Bechis. “Viajamos juntos a Buenos Aires, recorrimos algunos centros clandestinos de detención y torturas, entre ellos el lugar al que fue llevado Marco. Más que mirar ese lugar yo lo miraba todo el tiempo a él. Trataba de escuchar y entender todo lo que sentía”, completó el actor.

La película, sin embargo, nunca pasó por la Argentina para su realización. Es una coproducción entre Italia y Brasil, y las escenas que transcurren en Buenos Aires fueron filmadas íntegramente en Porto Alegre. “Fue como una película filmada en el exilio”, dijo uno de los productores en la conferencia de prensa del viernes. El único aporte argentino destacado aparece en el elenco, integrado entre otros por nuestros compatriotas Ana Celentano, Verónica Gerez, Olivia Nuss y Adrián Fondari, entre otros.

Marco Bechis en la presentación de su nueva película, este viernes en Venecia TIZIANA FABI - AFP

Las primeras reacciones de los medios locales auguraron algún premio para Bechis y su película, pero todavía por debajo de los posibles candidatos a los reconocimientos principales que en casi todos los casos muestran por arriba de todos a la coproducción entre Estados Unidos, Reino Unido y Chile Caballo salvaje nueve (Wild Horse Nine), de Martin McDonagh; la surcoreana Possible Love, de Lee Chang-Dong, y la japonesa Look Back, de Hirokazu Koreeda.

Un poco más abajo en las chances aparece Bunker, de Florian Zeller, con Penélope Cruz y Javier Bardem. Y no falta en ningún pronóstico el documental Naza, de Yuval Abraham y Rachel Szor, producido por el diario inglés The Guardian y filmada clandestinamente en los techos de algunas casas de Tel Aviv y con denuncias muy fuertes sobre la planificación selectiva por parte de las fuerzas israelíes de blancos humanos localizados entre la población de Gaza.

John Malkovich en su paso por Venecia presentando Caballo salvaje nueve. Alessandra Tarantino - Invision

Habrá que ver si la sensibilidad con la que se recibió esta película entre los críticos y los medios acreditados (sumada al récord de 24 minutos medido por el aplausómetro tras la primera proyección, con banderas palestinas desplegadas en la sala) se transferirá a la evaluación del jurado oficial, encabezado por la actriz Maggie Gyllenhaal.

Lo mismo puede decirse del hecho de que haya un solo título en la competencia oficial íntegramente concebido por una directora: Woman Unknown, de May el-Toukhy. De allí podría partir algún reconocimiento importante para ella, sobre todo después de algunas expresiones públicas de Gyllenhaal (“Hay un problema sistémico con las mujeres directoras”) en el comienzo de la muestra.

Penélope Cruz y Javier Bardem en la alfombra roja de Bunker, la película que presentaron en el Festival de Venecia TIZIANA FABI - AFP

La mayoría de los pálpitos alrededor de los premios al mejor actor gira alrededor de un solo nombre: John Malkovich, el protagonista de Caballo salvaje nueve. Algún medio italiano llegó a sugerir irónicamente que ya quedó reservado ese premio para Malkovich desde el primer día del festival, cuando se proyectó la película en concurso. Detrás aparece Robert Pattinson y su interpretación de un animador real de la “TV basura” en Primetime.

Entre las mujeres se habla mucho de la italiana Alba Rohrwacher (por la película francesa Un bon petit soldat), aunque la expectativa de los medios italianos apunta a que algún premio quede en manos locales, ya que las películas peninsulares en concurso no generan mucho ruido. Los pálpitos también mencionan a Penélope Cruz (Bunker), Mathilde Arcel (Woman Unknown) y las hermanas Rooney y Kate Mara (Bucking Fastard, de Werner Herzog). El veredicto en todos los casos llegará poco después del mediodía del sábado en la Argentina.