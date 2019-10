Francis Ford Coppola: "Los films de Marvel son despreciables"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2019

Homenajeado en la ciudad francesa de Lyon con el premio Lumière a su trayectoria, Francis Ford Coppola no solo apoyó a su colega y amigo Martin Scorsese en sus opiniones sobre las películas de Marvel, sino que además el director de El padrino redobló la apuesta. Y la protesta.

"Cuando Martin Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine tiene razón. Porque esperamos aprender algo del cine, esperamos ganar algún tipo de claridad, algún conocimiento e inspiración de él. No sé cómo alguien obtiene algo de ver la misma película una y otra vez", dijo anteayer el director en Francia, y agregó una crítica de su propia cosecha. "Martin fue amable al decir que no es cine. No dijo que es despreciable, que es lo que yo estoy diciendo", sentenció Coppola, que, con su comentario, se aseguró un lugar en la polémica desatada por Scorsese hace unos días, que provocó la respuesta de muchos de los protagonistas de los films de superhéroes, como Robert Downey Jr. y Samuel L. Jackson, además de los directores James Gunn y Kevin Smith. Este último llegó a decir que para él Scorsese había hecho la película de superhéroes más grande de todas: "Fue La última tentación de Cristo. No hay superhéroe más grande que Jesús", aventuró el realizador.

Luego de su crítica a Marvel, Coppola también contó a los periodistas presentes en la premiación, en Lyon, que a los ochenta años está trabajando en el proyecto más ambicioso de su carrera. Se trata del film Megalopolis, que describió como una película sobre una utopía, una historia que prepara desde hace dos décadas.

"Yo diría que es el film más ambicioso en el que haya trabajado. Es aún más grande que Apocalipsis Now. Y ese es el problema", explicó Coppola, cuya última película estrenada en salas fue Tetro, filmada en Buenos Aires.