¿Qué se sabe de…? El remate de lujo de Francis Ford Coppola, Pamela Anderson al estilo Sarah Kay y el “momento top model” de Nicole Kidman

“NECESITO ALGO DE DINERO”
Haber invertido 120 millones de dólares en una película que apenas recaudó 14 millones podría significar la ruina para Francis Ford Coppola. El productor de cine (famoso por films como El padrino y Apocalypse Now) arriesgó mucho para financiar Megalopolis, su última obra, y ahora está tratando de recuperarse de las pérdidas. Entre otras medidas, decidió subastar parte de su colección de relojes de lujo, que incluye uno de enorme valor sentimental para él porque se lo había regalado Eleanor, su mujer, que murió el año pasado. “Necesito algo de dinero para mantener el barco a flote”, admitió Ford Coppola a The New York Times.
El más caro de los siete relojes que se subastarán en diciembre a través del sitio web Phillips es un FP Journe FFC Prototype (que el propio director diseñó junto al maestro relojero François-Paul Journe), y cuyo valor se estima en más de un millón de dólares.
¿PAMELA ANDERSON O SARAH KAY?
Desde que Pamela Anderson hace un par de años abandonó su imagen de sex symbol para mostrarse más al natural, ninguno de sus looks había llamado tanto la atención como el que lució para promocionar su nueva tienda de belleza naturista, llamada Sonsie Garden, en Nueva York. La ex protagonista de Baywatch posó frente a su negocio con un amplio vestido naif con flores y puntillas, un sombrero de copa también floreado con onda hippie y medias verdes con dibujos de enormes vaquitas de San Antonio. Feliz, dos días antes, les había dado personalmente la bienvenida a los clientes que hicieron una larga cola en la vereda para la inauguración, en un evento en el que la acompañaron sus hijos Brandon Thomas y Dylan Jagger, cuyo padre es Tommy Lee, el ex marido de la actriz, baterista de la banda Mötley Crüe.
AL ESTILO DE RITA HAYWORTH
Hay trajes icónicos que remiten, sin dudas, a los personajes de las películas más famosas. Con esa premisa, la editora Anna Wintour organizó la cuarta edición de Vogue World (una gala que cada año combina moda, música y actuaciones en vivo), en la que modelos y actrices lucieron algunos vestidos célebres del archivo de Hollywood, además de otros creados especialmente para el evento. Nicole Kidman fue la elegida para representar a Gilda, el rol que interpretó Rita Hayworth en 1946. A paso firme y con mucho encanto, la estrella –recientemente separada de su marido Keith Urban– desfiló con un strapless negro drapeado y con enormes camelias de satén. En el show, que se desarrolló en los estudios de Paramount Pictures, también participaron, entre otras, Julia Garner (como la María Antonieta de la película protagonizada por Kirsten Dunst) y Kendall Jenner (representando al personaje de Nicole Kidman en Moulin Rouge).
BUDISMO Y MUCHA PACIENCIA
Amenudo, los padres exploran diferentes formas de educar y poner límites, y Richard Gere (76) y su mujer, Alejandra (42), encontraron su propia receta: un cóctel de paciencia, sinceridad y algunas enseñanzas del budismo que les transmitieron a sus chicos, Alexander (6) y James (5). “Estábamos teniendo un drama con uno de nuestros hijos”, reveló a HELLO! el protagonista de Mujer bonita, quien explicó que fue Alejandra quien intervino para resolver el problema y que lo hizo con mucha eficiencia y amor. Según el actor, la empresaria y filántropa española suele decirles a los chicos: “Sé que ahora mismo quiero estrangularte, pero voy a respirar hondo y vamos a hablarlo. Me gustaría saber qué sentís”. “Ella es muy buena”, asegura Gere, quien anunció que con su familia, después de vivir por un año en Madrid, regresó a Estados Unidos. Él tiene un hijo mayor, Homer (25), de su primer matrimonio con Carey Lowell y, por su parte, Alejandra es mamá de Albert (13), fruto de su enlace con Govind Friedland.
