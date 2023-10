escuchar

Lennons (Argentina/2023). Dirección: José Cicala. Guion: Martín Borra Salomón, José María Cicala, Luciano Gerez, Griselda Sánchez. Fotografía: Gabriel Machado. Música: Nahuel Maeso. Edición: Juan Mansueto. Elenco: Gastón Pauls, Javier Parisi, Griselda Sánchez, Luis Machín, Luciano Cáceres, Eduardo Calvo, Roberto Peloni, Mario Alarcón, Alfredo Castellani, Betiana Blum, Maite Lanata, Malena Guinzburg, Catalina Motto, Pachu Peña, Santiago Domínguez. Duración: 110 minutos. Calificación: apta para todo público, con leyenda. Distribuidora: BF Paris. Nuestra opinión: regular.

Para entrar con el pie derecho en el universo de Lennons, que es también el de su director y guionista José Cicala, hay que despojarse de preconceptos, dogmas, fanatismos, y hasta incluso de expectativas virtuosas. Solo así, entendiendo que se trata de una experiencia lúdica, tan ambiciosa como absurda, es que se puede salir indemne. Sin arrepentimientos ni daños colaterales.

Para muestra basta una descripción. Diciembre de 1980. Guillermo Canelón (Gastón Pauls) es un representante de artistas de poca monta que sueña con el éxito. A su aspecto desaliñado se suma su particular forma de hablar, que consiste en agregarle la letra ese a casi todas las palabras. Un hecho fortuito lo cruza con el todopoderoso empresario discográfico Jacobo Cohen (Luis Machín) y, dispuesto a no perder la oportunidad, Canelón comienza a buscar desesperadamente a un artista para presentarle. De pasada por una tintorería conoce a Norberto (un notable Javier Parisi), un doble exacto de John Lennon, por entonces en pleno auge. A pesar de sus pocas luces, Guillermo urde la estafa perfecta: asegurarle a Cohen que es tan amigo de “Johns Lennons” como para traerlo a tocar a la Argentina. El problema es que el recién descubierto sosías solo toca el charango, es tímido y no habla una palabra de inglés.

Hasta acá un punto de partida, que no por remanido es menos efectivo. Incluso la idea del exBeatle deambulando por la City porteña ya había sido soñada por Juan Alberto Badía en su entrañable novela El día que John Lennon vino a la Argentina, de 1990. El asunto es que hace Cicala con esa premisa.

Y la decisión es ornamentar el concepto con un sinfín de referencias más o menos obvias, con situaciones ridículas, más acordes a un programa de Diego Capusotto que a un film, y con momentos en los que prima la incomodidad; cuando no la vergüenza ajena. Todo vale en Lennons: Malena Guinzburg interpretando a un hombre de bigote con tendencia al humor físico, referencias a Bee Gees, Batman, Miliki, Gran Hermano (representado en la aparición de Jéssica “Osito” Gómez, compañera y amiga de la protagonista, Griselda Sánchez, desde la edición 2007 del reality), Norman Bates, Nueve reinas, Mirtha Legrand, Freddie Mercury, y un larguísimo etcétera.

A pesar de las dos docenas de astros y estrellas que se debaten entre protagonismo y cameos, quien carga todo el peso de la acción y del humor es Gastón Pauls. Cómodo en el desafío, el actor elige llevar la composición a un registro muy parecido al de su personaje en la serie televisiva Todos contra Juan. Su Guillermo “Canelóns” bien podría ser un hermano mayor de aquel Juan Perugia, tanto en su patetismo como en su convicción y empuje a toda prueba.

En Lennons, Cicala se divierte, no parece haber mayores pretensiones que esa. Construye una película que, evidentemente, entronca perfectamente con su sentido del humor y lo que le gustaría a él ver en el cine. Cuando ese sentimiento se alinea con el del espectador, la consonancia se disfruta. Cuando no, la distancia entre expectativa y resultado se ensancha demasiado. Y cuesta mucho devolverla a su cauce.