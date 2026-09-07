Goya 2027: La virgen de la tosquera, la elegida para representar a la Argentina en la competencia

Este lunes, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina reveló que La virgen de la tosquera, escrita por Benjamín Naishtat y dirigida por Laura Casabé, fue elegida para representar al país en la competencia a Mejor Película Iberoamericana de los premios Goya 2027.

La encargada de hacer el anuncio fue Dolores Fonzi, quien en febrero de este año ganó el premio por la película Belén, acompañada por el embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde. “Para mí es muy especial estar acá hoy, como miembro de la Academia de Cine Argentina, representándola en este anuncio. Hace apenas unos meses tuve la enorme felicidad de recibir en Barcelona, junto al equipo de Belén, el Goya a Mejor Película Iberoamericana. Y hoy comienza el camino de la película que representará a la Argentina en la próxima edición”, señaló la actriz y directora.

“La elegida es La virgen de la tosquera, de Laura Casabé. Felicitaciones a todo su equipo, ahora comienza el camino hacia la celebración de nuestra hermana Academia de Cine española”, finalizó Fonzi, desde uno de los salones de la Embajada de España en la Argentina. “Gran enhorabuena y felicitaciones, en nombre de mis compatriotas y de todos los amigos argentinos de España. Encantados de disfrutar una vez más de vuestro cine y acompañarles en este nuevo recorrido”, sumó Arístegui Laborde.

La votación para elegir el film se llevó a cabo en dos etapas: la primera ronda se desarrolló entre el 20 de julio y el 24 de agosto, y como resultado de ella surgieron cuatro prenominaciones: El Partido, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco; Nuestra Tierra, dirigida por Lucrecia Martel; Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella; y La Virgen de la Tosquera.

La segunda ronda de votación, en tanto, se inició el 25 de agosto y se extendió hasta este domingo al mediodía, momento en que finalizó el plazo para que los más de 700 miembros de la Academia emitieran el voto.

Belén, de Dolores Fonzi, la ganadora del Goya 2026 JOSEP LAGO - AFP

Terror y despertar sexual

La virgen de la tosquera es una película argentina de terror y drama dirigida por Laura Casabé y escrita por Benjamín Naishtat, a partir de los cuentos “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, incluidos en Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez. La historia transcurre durante el sofocante verano posterior al estallido social de diciembre de 2001 y sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas adolescentes que viven en las afueras de Buenos Aires y están enamoradas de Diego, su amigo de toda la vida. La aparición de Silvia, una mujer mayor que conquista al joven, despierta especialmente los celos y la furia de Natalia, que comienza a acercarse, de la mano de su abuela Rita, a un universo de conjuros y fuerzas sobrenaturales.

La virgen de la Tosquera se estrenó en cines en enero de este año

El elenco está encabezado por Dolores Oliverio, que interpreta a Natalia; Isabel Bracamonte y Candela Flores, como sus amigas Josefina y Mariela; Agustín Sosa, en el papel de Diego; Fernanda Echevarría, como Silvia, y la actriz española Luisa Merelas, como Rita. Además, cuenta con una participación especial de Dady Brieva. Se trata de una coproducción entre Argentina, México y España, realizada por Mostra Cine, Ajimolido Films, Caponeto y Mr. Miyagi Films. Casabé, que anteriormente había dirigido Los que vuelven, volvió a trabajar dentro del terror, aunque en este caso combinándolo con el despertar sexual adolescente, la amistad y el clima de violencia e incertidumbre de la Argentina de comienzos de los 2000.

La virgen de la tosquera se encuentra disponible en HBO Max

La película se filmó durante el verano de 2024: el rodaje comenzó a fines de enero, se extendió durante unas cuatro semanas en Mendoza y luego continuó durante una semana y media en Buenos Aires, hasta finalizar a fines de febrero. Gran parte del conurbano bonaerense que muestra la ficción fue recreado en locaciones mendocinas, entre ellas Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y la ciudad de Mendoza. La producción atravesó dificultades de financiamiento durante 2023 y terminó trasladando buena parte del rodaje a esa provincia. Una vez terminada, La virgen de la tosquera tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance en enero de 2025 y llegó a los cines argentinos el 15 de enero de 2026.