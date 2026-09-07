Con quién sale La Joaqui: tras la insinuación de Luck Ra, respondió la cantante

Hace dos meses que la relación entre La Joaqui y Luck Ra llegó a su fin; sin embargo, todavía hay diferentes especulaciones sobre qué causó la ruptura. Luego de expresarse en el programa PLP (Luzu TV) y asegurar que ella no sería infiel nunca, se dio a conocer la identidad de un colega y examigo del cordobés con el que tendría un incipiente noviazgo. Se trataría de Tiago PZK, con quien se la vio de paseo por el Ecoparque de Buenos Aires.

“Como hago RKT, asumen que te voy a engañar con tu papá, ¿entendés? Y no. La verdad es que eso no pasa. De hecho, no tuve un vínculo en el que no me engañen hasta el día de hoy. Yo nunca engañé a nadie. ¿Por qué? Porque no me excita la deslealtad”, dijo La Joaqui ante sus compañeras de panel.

La Joaqui confirmó que Luck Ra le fue infiel

Ante ese descargo en el programa de streaming, Luck Ra le respondió a su ex a través de una historia de Instagram y zanjó una nueva polémica en torno a la historia de ambos.

“Mi amor y respeto por Joaqui siempre fueron verdaderos y grandes. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida. Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa”, sentenció el cordobés en referencia a Tiago PZK.

La respuesta de Luck Ra a la Joaqui en rede sociales (Foto: Instagram @luckra)

La respuesta de La Joaqui

Inmediatamente tras el posteo de Luck Ra, la cantante de RKT lo cruzó de la misma manera y mediante la misma red social: “Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos”.

La Joaqui reaccionó ante las acusaciones de Luck Ra (Fuente: Instagram/@lajoaqui)

Y añadió: “Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad: es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición”. De esta manera, La Joaqui no negó ni confirmó la especulación sobre su aparente romance con Tiago PZK.

En un punto aparte, La Joaqui criticó que su ex haya destacado con quién se vincula personalmente: “Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública. Porque incluso después de separarnos preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado. No por miedo ni porque te debiera silencio, sino por cariño. Por códigos y por respeto a lo que alguna vez fuimos”.

Quién es Tiago PZK

Tiago Uriel Pacheco Lezcano tiene 25 años y en el mundo artístico se lo conoce como Tiago PZK. Nació el 3 de agosto de 2001 en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, y empezó desde muy joven en las batallas de freestyle antes de consolidarse como compositor y cantante del género urbano en la Argentina.

Su crecimiento en la escena artística fue a la par que otros cantantes de su misma edad, como Lit Killah, FMK y Rusherking, con quien forjó una entrañable amistad que se tradujo en colaboraciones musicales.

Tiago PZK fue vinculado con La Joaqui (Fuente: Instagram/@tiagopzk)

Por fuera de la escena musical, participó en la película Cato, de 2001, mientras preparaba su primer álbum, que vería la luz en 2022 y al que llamó “Portales”. Con este, amplió su público y consolidó una identidad que combinó trap, R&B, pop urbano y reguetón.

En el 2025, La Joaqui y Tiago lanzaron un tema juntos: “Pa’ que te acuerdes”, con el que meses más tarde sus fans comenzarían a especular acerca de un romance secreto en base a la letra de la canción.