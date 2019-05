Grandes figuras del cine en charlas públicas

John Carpenter, Werner Herzog, Juliane Moore y Xavier Dolan

Diego Batlle 16 de mayo de 2019

CANNES.- Muchas de las actividades paralelas se realizan en los exclusivos y míticos hoteles que dan a la playa de la Croisette. Ayer, mientras en las salas se proyectaban decenas de películas, se pudo disfrutar a varias figuras de la historia grande del cine. Por un lado, el director estadounidense John Carpenter era celebrado por la Quincena de Realizadores: le dieron el premio Carroza de Oro, dio una charla pública y exhibieron El enigma de otro mundo ( The Thing). A 300 metros de allí, hubo un encuentro con tres artistas de primera línea siempre venerados en Cannes que charlaron sobre su formación, su proceso creativo, sus métodos de trabajo y su visión del cine: el actor y director canadiense Xavier Dolan (compite por la Palma de Oro con Matthias et Maxime), la actriz estadounidense Julianne Moore (que viene a presentar The Staggering Girl, del italiano Luca Guadagnino), y el venerado cineasta alemán Werner Herzog (exhibe fuera de competencia Family Romance, LLC.). Tres generaciones (tienen 30, 58 y 76 años, respectivamente), tres orígenes distintos y tres formas de pensar, sentir y hacer las películas.