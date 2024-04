Guasón 2: Joaquin Phoenix y Lady Gaga se lucen en el trailer de la película que, antes de su estreno, ya causa controversia

Escuchar

Este martes por la noche, Warner dio a conocer el primer tráiler de Guasón 2: Folie à Deux. En el clip, puede verse a Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) internado en el lúgubre asilo de Arkham, donde conoce a una mujer con la que comienza a relacionarse. Como ya estaba anunciado, la música ocupa un lugar privilegiado, al igual que las escenas dramáticas y las de acción.

El tráiler comienza con un pantallazo de los primeros encuentros entre Arthur y otra de las internadas en el infame asilo de Ciudad Gótica, Harleen Quinzel (Lady Gaga), quien parece interesada en relacionarse con él. “Él ya no está solo”, se anuncia, y a partir de ese momento empiezan a sucederse imágenes que los muestran a los dos juntos, enamorados y, claro, totalmente locos.

A finales de marzo, varios medios estadounidenses anunciaron que la tan esperada secuela basada en la vida del villano más importante de la editorial DC sería, al estilo de Moulin Rouge o Mamma Mia!, un musical que ofrecería reinterpretaciones más de 15 canciones populares. Según trascendió, uno de esos temas es “That’s Entertainment” del musical de 1953 The Band Wagon, que hizo famoso Judy Garland.

Si bien en este primer tráiler no se dan muchas más precisiones sobre la trama - se los ve fuera del asilo, siendo aclamados por un grupo de personas, pero no queda claro si se trata de una fantasía creada por ellos - se los ve bailando y sobre escenarios en varias ocasiones. El protagonismo de la música en esta segunda entrega ya se había anticipado algún tiempo atrás, aunque el director de fotografía del film, Lawrence Sher, aseguró que no se trata de una película musical. “La música es importante para la película y para los personajes, pero no sé si es un musical. Sí, hay música, pero también hay mucha música en Joker. Hay cosas que hicimos en la primera que forman parte del ADN de la segunda”.

Lady Gaga con un look bastante similar al que suele utilizar Harley Quinn en los comics captura de video

Además de Phoenix y Gaga, el elenco incluye nuevamente a Zazie Beetz, y también Catherine Keener y Brendan Gleeson. Al igual que en la primera película, el director es Todd Phillis, quien coescribió el guion junto a Scott Silver.

La película fue clasificada en los Estados Unidos como apta para mayores de 17 años por la Motion Picture Association por contener “ algo de violencia fuerte, lenguaje complejo, algo de sexualidad y desnudez total breve ”. La misma calificación consiguió su precuela de 2019, pero aquella vez fue debido a “fuerte violencia sangrienta, comportamiento perturbador y lenguaje e imágenes sexuales breves”.

Las imágenes muestran a Arthur en el asilo de Arkham captura de video

Después de ganar el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia de 2019, la primera película basada en el Guasón recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo y, con 11 nominaciones, fue la película mejor posicionada de cara a la entrega de los premios Oscar de 2020. El discurso de Phoenix, a la hora de alzarse con la estatuilla, fue uno de los más recordados de aquella noche. “Me siento privilegiado, pero no por encima de ninguno de mis compañeros, compartimos el mismo amor por el cine, que me ha dado una vida extraordinaria, no sé qué sería de mí sin él. Pero creo que el mejor obsequio que hemos recibido, es el de poder utilizar nuestra voz para los que no tienen voz”, dijo al iniciar su discurso, en el Dolby Theatre de Los Angeles.

El personaje de Lady Gaga repite uno de los gestos del Joker captura de video

“En los últimos días pensé mucho sobre algunos de los temas agobiantes que enfrentamos. A veces sentimos que defendemos causas diferentes, pero yo veo un elemento común. Sea que hablemos de desigualdad de género, racismo, derechos de minorías, o de pueblos indígenas o de los animales, en realidad se trata de luchar contra la injusticia”, siguió el actor. “Contra la creencia que un pueblo, una raza, un género o una especie tiene derecho a dominar, usar y explotar a otra con impunidad. Creo que nos hemos desconectado del mundo natural, y muchos somos culpables de una visión egocentrista del mundo, pensamos que somos el centro del universo”, indicó.

LA NACION