Halloween Kills: Jamie Lee Curtis y la primera imagen del nuevo film de la saga

Halloween Kills: Jamie Lee Curtis y las primeras imágenes de la vuelta de la saga

A una semana de que en Estados Unidos se celebre la clásica noche de brujas, Jamie Lee Curtis decidió mostrar cómo se la verá en el film número 12 de la saga de terror, Halloween Kills. La franquicia ha comenzado esta semana el rodaje de la historia que podrá verse en 2020, en el mes de octubre.

"¡Nunca digas muere! ¡Primer día de regreso a la batalla por mi vida!", escribió la actriz en su cuenta de Twitter junto con una foto en la que puede apreciarse cómo es su look en esta vuelta a su personaje Laurie Strode.

Recordemos que la primera Halloween -que, en 1978, llegó para instaurarse como un clásico del subgénero slasher-, cuenta la historia de un asesino serial llamado Michael Myers que se escapa de un neuropsiquiátrico y con una máscara mata gente durante la Noche de Brujas. Myers sería luego el villano durante toda la saga.

El año pasado se estrenó la secuela, dirigida por David Gordon Green, en la que Jamie Lee Curtis vuelve a la historia convertida en abuela y nuevamente lucha, de manera más aguerrida, contra el Myers de Nick Castle.

Jamie Lee Curtis en Halloween, la película de 1978 que inició la terrorífica saga Crédito: Imdb.com

De las 11 películas de la saga de Halloween, Lee Curtis aparece en cinco, incluida la primera dirigida por John Carpenter. También participó en Halloween III: Season of the Witch, pero allí solo se incluyó su voz, por lo cual no apareció en los créditos. A este nuevo film, le seguirá el número 13, Halloween Ends, que se podrá ver en 2021.