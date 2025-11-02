Sofi Martínez compartió una foto de la fiesta de Halloween de MasterChef y los famosos revelaron sus disfraces
Algunos de los participantes del reality se reunieron con motivo de la celebración de la Noche de Brujas y entre vestuarios temáticos y música, dieron a conocer este domingo cómo vivieron ese encuentro
- 3 minutos de lectura'
Sofía Martínez dejó entrever parte de la fiesta de Halloween que organizó con un reducido grupo del elenco que conforma MasterChef Celebrity (Telefe). Este domingo, desde las historias de Instagram, la periodista deportiva dio a conocer una foto grupal con algunos de sus compañeros y más tarde desde sus respectivas redes sociales ellos revelaron los disfraces que utilizaron. Quiénes estuvieron presente y quiénes fueron las ausencias más importantes.
A medida que el reality culinario que conduce Wanda Nara avanza, los jugadores cada vez afianzan más su relación y construyen vínculos de amistad que se reflejan en la vida cotidiana en encuentros y salidas, como sucedió con la celebración por la Noche de Brujas. En esta fecha especial, donde todos se visten de personajes ficticios o utilizan algún atuendo llamativo, los famosos eligieron los looks más tenebrosos.
En la imagen que posteó Martínez se dilucida un fondo con decoración tétrica, el cual incluyó fantasmas colgados sobre la pared y luces rojas. “MasterChef de Halloween”, tituló la periodista. Allí aparecieron Maximiliano López, con una camisa de estilo hawaiano sobre un outfit totalmente negro. También se vio a La Joaqui (Joaquinha Lerena de la Riva), que portó un top y una minifalda negra, con una camisa blanca y la nariz con pintura roja, como si se tratase de sangre a causa de un golpe.
Además de ellos, Evangelina Anderson dijo presente y ella optó por un vestido de enfermera, con detalles que simulaban sangre en parte de su rostro y atuendo. De camino al salón donde se llevó a cabo la reunión, grabó un video desde el auto junto a Valentina Cervantes, quien no eligió nada particular para esa noche. Por otra parte, Ian Lucas se mostró con un disfraz de preso, con musculosa blanca, pantalón naranja y esposas.
Junto a este grupo también estuvo Luck Ra (Juan Facundo Almenara). El cantante de cuarteto simplemente se pintó la cara de azul y blanco -como un esqueleto-, igual que su pelo. Se puso una musculosa negra y sobre ella una toga gris que lo cubrió desde uno de los hombros hasta las piernas.
En tanto, Wanda Nara y el jurado del reality (Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui), tampoco habrían estado presentes en la fiesta, como otros actores y figuras del espectáculo que componen el equipo de cocineros de MasterChef.
- 1
Premios Ídolo 2025: los looks más destacados de los noche
- 2
Premios Ídolo 2025: la lista completa con todos los ganadores
- 3
Es nieto de una figura que hizo vibrar al país y se puso al hombro su herencia: “Me dicen que tengo movimientos parecidos”
- 4
Las mejores series y películas de Netflix para disfrutar el primer fin de semana de noviembre