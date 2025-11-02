Sofi Martínez compartió una foto de la fiesta de Halloween de MasterChef y los famosos revelaron sus disfraces

Sofía Martínez dejó entrever parte de la fiesta de Halloween que organizó con un reducido grupo del elenco que conforma MasterChef Celebrity (Telefe). Este domingo, desde las historias de Instagram, la periodista deportiva dio a conocer una foto grupal con algunos de sus compañeros y más tarde desde sus respectivas redes sociales ellos revelaron los disfraces que utilizaron. Quiénes estuvieron presente y quiénes fueron las ausencias más importantes.

La foto que subió Sofi Martínez con algunos famosos de MasterChef en Halloween (Fuente: Instagram/@sofimmartinez)

A medida que el reality culinario que conduce Wanda Nara avanza, los jugadores cada vez afianzan más su relación y construyen vínculos de amistad que se reflejan en la vida cotidiana en encuentros y salidas, como sucedió con la celebración por la Noche de Brujas. En esta fecha especial, donde todos se visten de personajes ficticios o utilizan algún atuendo llamativo, los famosos eligieron los looks más tenebrosos.

El disfraz de enfermera de Eva Anderson con detalles de sangre en su vestido y rostro (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

En la imagen que posteó Martínez se dilucida un fondo con decoración tétrica, el cual incluyó fantasmas colgados sobre la pared y luces rojas. “MasterChef de Halloween”, tituló la periodista. Allí aparecieron Maximiliano López, con una camisa de estilo hawaiano sobre un outfit totalmente negro. También se vio a La Joaqui (Joaquinha Lerena de la Riva), que portó un top y una minifalda negra, con una camisa blanca y la nariz con pintura roja, como si se tratase de sangre a causa de un golpe.

Eva Anderson vestida como enfermera para la fiesta de Halloween de los MasterChef

Además de ellos, Evangelina Anderson dijo presente y ella optó por un vestido de enfermera, con detalles que simulaban sangre en parte de su rostro y atuendo. De camino al salón donde se llevó a cabo la reunión, grabó un video desde el auto junto a Valentina Cervantes, quien no eligió nada particular para esa noche. Por otra parte, Ian Lucas se mostró con un disfraz de preso, con musculosa blanca, pantalón naranja y esposas.

El look de preso que vistió Ian Lucas para la fiesta de Halloween de los MasterChef (Fuente: Instagram/@ianlucas)

Junto a este grupo también estuvo Luck Ra (Juan Facundo Almenara). El cantante de cuarteto simplemente se pintó la cara de azul y blanco -como un esqueleto-, igual que su pelo. Se puso una musculosa negra y sobre ella una toga gris que lo cubrió desde uno de los hombros hasta las piernas.

Ian Lucas junto a Luck Ra y La Joaqui disfrazados (Fuente: Instagram/@ianlucas)

En tanto, Wanda Nara y el jurado del reality (Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui), tampoco habrían estado presentes en la fiesta, como otros actores y figuras del espectáculo que componen el equipo de cocineros de MasterChef.