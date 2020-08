La muerte de Chadwick Boseman, y las claves del fenómeno Pantera Negra

Chadwick Boseman murió a los 43 años, y deja a sus espaldas a un ícono del cine de superhéroes Fuente: AFP

Martín Fernández Cruz 29 de agosto de 2020

La muerte de Chadwick Boseman causa un profundo dolor en los fans del cine de superhéroes. El actor que encarnó en cuatro oportunidades a Pantera Negra en cine, se había ganado un lugar muy especial entre el público gracias a la importancia de interpretar a un héroe afroamericano en una película a gran escala. Por ese motivo, repasamos las claves del fenómeno Pantera Negra, y por qué Boseman logró traspasar la pantalla para convertirse en un ícono de peso propio.

Pantera Negra, la revolución en viñetas

Así fue la primera aparición de Pantera negra, en 1966 Crédito: Archivo

El héroe de Marvel Comics apareció por primera vez en 1966, en las páginas de Los cuatro fantásticos. No era el primer personaje afroamericano en un cómic de superhéroes, pero sí el primero en escapar de los estereotipos de la época. T´Challa era el rey de Wakanda, un próspero reino que combinaba antiguas creencias con tecnología de avanzada. El guionista Stan Lee y el dibujante Jack Kirby hicieron de ese guerrero motivo de orgullo para los lectores afroamericanos, que se encontraban ante un líder que era de los más poderosos e inteligentes del cosmos Marvel. A partir de ese momento, Pantera Negra comenzaba un camino de gran impacto cultural que se siente aún hoy.

La riqueza de T´Challa, alter ego del héroe, residía en que sus historias podían ser aventuras tradicionales, como también de un fuerte discurso político, como las que realizó el guionista Don McGregor en los setenta. Durante esa etapa, la saga hacía hincapié en cuestiones étnicas y hasta lo enfrentaba contra el Ku Klux Klan. El autor y activistas afroamericano Ta-Nehisi Coates es el actual guionista de las historietas de Pantera Negra, y sobre el nacimiento de ese personaje expresó: "No era revolucionario para la historieta, sino que era revolucionario para la cultura pop". Por ese motivo, cuando Marvel Studios quiso incorporar a su universo cinematográfico al mítico héroe, procuró guardar fidelidad a su esencia, para una nueva generación de cinéfilos que quizá por primera vez, iban a descubrir el valor de Pantera Negra.

Chadwick Boseman, el héroe indicado

Trailer de Pantera negra 02:22

Video

Wesley Snipes durante años persiguió la posibilidad de protagonizar un film de Pantera Negra. Pero el millonario presupuesto que exigía solamente la construcción de Wakanda, le impidió concretar ese sueño (aunque luego caracterizó a Blade, otro importante héroe afroamericano de Marvel). La idea de una película sobre T´Challa quedó en suspenso, hasta que Marvel Studios pensó en presentarlo en el marco de Capitán América: guerra civil.

Chadwick Boseman no tenía una amplia trayectoria, pero contaba con un gran papel en su carrera, el de Jackie Robinson, el primer beisbolista profesional afroamericano en la historia de Estados Unidos. Y quiso el destino que su siguiente rol clave fuera el de Pantera Negra, el primer superhéroe afroamericano. Luego de estudiar al personaje, interiorizarse en la cultura africana y sus raíces, en 2016 llegó al universo Marvel por la puerta grande. En Capitán América: guerra civil, Boseman estaba limitado a un rol secundario, y su breve participación le impedía desarrollar la riqueza del héroe. De momento, su función era la de entusiasmar al público para invitarlo a conocer más sobre T´Challa.

Letitia Wright como Shuri en Pantera negra 03:32

Video

En medio de una extensa galería de protagonistas, Boseman se ganó un espacio propio, y sobre esos primeros pasos el productor Nate Moore contó: "En ese momento no estaba escrito el guion de Pantera Negra, y para Guerra civil él usó las historietas como inspiración". El público sintió pronto una fascinación por Boseman en la piel del monarca de Wakanda, y sobre eso el guionista de cómics Don McGegor expresó: "Chadwick tenía exactamente la voz y la presencia correcta. Todo estaba en sus ojos, Chadwick logra mucho con ellos".

Pantera negra, el film que se convirtió en himno

Trailer de Pantera Negra 02:22

Video

En 2018, por las calles de Estados Unidos, afroamericanos de todas las edades paseaban con su remera de Pantera Negra. Para esa comunidad, el estreno de un film millonario de superhéroes, protagonizado por un elenco prácticamente integrado por afroamericanos, que reflejaba esa cultura y presentaba una aventura sólida, era una medalla. No se trataba de una diversidad forzada, sino de una película que delante y detrás de cámara se había realizado por artistas afroamericanos. El director Ryan Coogler, el productor Nate Moore, el guionista Joe Robert Coole, las estrellas Michael B. Jordan, Danai Gurira, Lupita Nyong´o y Forest Whitaker entre otros, era afroamericanos. En el cine, Marvel había logrado repetir el fenómeno que en los sesenta se había producido en las historietas, y era el de presentar un héroe de ascendencia africana que saliera del cliché.

En su primera reunión con Kevin Feige, director del estudio, Coogler reveló que le presentaron a T´Challa como "el James Bond de Marvel". Y con esa idea como marco, el director esbozó en qué dirección quería llevar al personaje: "La historia tenía que ver con el concepto de qué significa ser africano, porque si Wakanda existiera, ¿cómo me haría sentir? Y me metí en temas que nos parecieron relevantes, como colonización, las fronteras y la identidad".

Durante una etapa en los setenta, el héroe protagonizó historias de fuerte contenido político y social Crédito: Archivo

En Pantera Negra, T´Challa asume su papel de rey de Wakanda, solo para ver cómo le es arrebatado por un primo no reconocido, que tiene para ese imperio planes muy ambiciosos que se alejan de la idea de paz y prosperidad propuesta por antiguos monarcas. De ese modo, el héroe se enfrenta a su pasado y a su presente, intentando enmendar los errores de sus ancestros y reclamando el trono que por derecho le pertenece. Esa historia, en un contexto de grandes batallas e imponentes efectos especiales, fue un cóctel que enamoró al público de todo el mundo, venciendo un injustificado prejuicio sobre que una película integrada por afroamericanos jamás podía interesarle a espectadores que no formaran parte de esa comunidad.

Si bien el impacto cultural de Pantera Negra se percibe notablemente en Estados Unidos, fans desde Asia a Latinoamérica por igual, caían rendidos ante el trabajo de Chadwick Boseman en la piel del protagonista. Para Coogler, fue muy claro el secreto en la interpretación del actor: "Apuesto que si llamo a Chadwick y le pregunto: "¿En lo más hondo de tu corazón, ¿estás sorprendido?" Él me diría que no, porque supo cómo hacerlo auténtico, y supo ir en contra de lo que esperaba".

Primera aparición animada de Pantera negra 00:44

Video

Para Marvel, que sus piezas sean gigantescos éxitos de taquilla no es algo nuevo, pero la performance de este título fue excepcional incluso para los estándares del estudio. Pantera Negra recaudó mil trescientos millones dólares, y solo es superada en ganancias por las cuatro películas de Los Vengadores. De esa manera, el de T´Challa es el largometraje solista más taquillero en la historia del cine de superhéroes. Debido a la popularidad de este título, Chadwick Boseman se convirtió en una de las grandes estrellas de Hollywood, en un ídolo para el público infantil, y en un referente para los adultos que descubrían la fascinante saga de Wakanda.

Pantera negra consagra a los superhéroes en los Oscar

En 2019, los premios Oscar no pudieron desoír la voz de millones de personas que habían coronado a Pantera negra como el rey de la taquilla. El prejuicio con el cine de superhéroes es muy fuerte, aún hoy, y rara vez un film de ese género logra alguna nominación en rubros que no sean de sonido o efectos especiales (a excepción del Oscar a Heath Ledger por su gran versión del Guasón, otorgada quizá más como premio a su trayectoria que por ese trabajo en sí).

Por ese motivo, cuando se dieron a conocer las nominaciones a lo mejor del cine de Hollywood en 2018, Pantera Negra sorprendió al ser reconocida en la categoría Mejor película. Ese gesto dejó en evidencia no solo una intención por parte de la academia de aggiornarse, sino también de comprometerse con uno de los fenómenos sociales y culturales más importantes del año. Para Marvel Studios y para el cine correspondiente a ese género, aunque no hubo finalmente estatuilla (aunque sí numerosos premios en otras ceremonias), esa nominación fue el reconocer la verdadera dimensión de Pantera negra a nivel artístico, como así también en taquilla y crítica. Tres aspectos que rara vez van de la mano, pero que este film logró unir.

Chadwick Boseman es Pantera negra Crédito: Archivo

Para el productor Nate Cooler, la fibra que tocó la historia protagonizada por Chadwick Boseman es clara: "En las proyecciones de prueba notamos lo bien que encajaba el film entre los jóvenes. Se trata de gente que no es consultada, que no tiene una voz en televisión ni en ningún medio, y es a ellos a quienes les encanta Pantera Negra cuando la ven. Ese público la adopta, y lleva los mensajes de este relato. Entones, la próxima vez que haya un potencial para el cambio, ellos dirán: "Recuerdo que sentí algo especial sobre esa película, por lo que me estaba diciendo. Debo levantarme y ser tenido en cuenta esta vez".

Con la prematura muerte de Chadwick Boseman, el destino vincula para siempre a ese actor con un personaje que provocó un profundo cambio en la industria del cine de Hollywood. Y su figura, como la de T´Challa, será admirada por varias generaciones de jóvenes que vieron en ese largometraje al primer héroe que verdaderamente los representó.