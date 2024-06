Las películas que llegan a Netflix en julio de 2024: del regreso de un icónico personaje de los 80 a una gran apuesta argentina con Nico Furtado y Nancy Dupláa

Un repaso por los largometrajes más importantes que llegarán a la popular plataforma de streaming durante este mes

La pantalla de Netflix incorpora clásicos y nuevos films a su plataforma en este mes de julio. Varias películas originales y un inoxidable para volver a ver son algunas de las opciones que vale la pena destacar y que llegarán durante este mes a la señal de streaming.

Un detective suelto en Hollywood: Axel F. (3 de julio)

En 1984, el actor Eddie Murphy luchaba por forjarse un nombre propio en Hollywood. Su ascendente carrera televisiva vinculada a la comedia, lo perfilaba como uno de los mayores talentos de su generación. Y a comienzos de los años ochenta, él se puso al frente de varios títulos que finalmente lo consagraron como un comediante de gran solidez. Entre varios de sus éxitos iniciales se encuentran De mendigo a millonario, El niño de oro y, desde luego, Un detective suelto en Hollywood.

En esa producción, Murphy se ponía en la piel de Axel Foley, un policía de Detroit que viajaba a Beverly Hills para averiguar quién había asesinado a uno de sus mejores amigos. La fórmula centrada en un protagonista rebelde, sumergido en una trama de acción en la que no faltaban los toques de humor, fue un verdadero hit en la taquilla y, por ese motivo, pronto llegaron una segunda y tercera parte, estrenadas en 1987 y 1994, respectivamente.

A medida que los años pasaban, Murphy coqueteaba con la posibilidad de componer una vez más a Axel Foley, un personaje por el cual el público guardaba un enorme cariño. Y a tres décadas de su última aparición en cine, finalmente Axel vuelve para una cuarta entrega de la saga, de la que también formarán parte sus dos compañeros habituales, John Taggart (John Ashton) y William Rosewood (Judge Reinhold). Esta vez, el policía protagonista vuelve a Beverly Hills, con el fin de descubrir quién esta amenazando la vida de su hija, Jane (Taylour Paige). El nuevo film promete grandes dosis de comedia y acción. Entre las nuevas caras que se suman a la franquicia se encuentran Joseph Gordon-Levitt, Kevin Bacon y Paul Reiser.

Goyo (5 de julio)

El director Marcos Carnevale (responsable de Granizo y Corazón de león, entre otras tantas películas) llega nuevamente a Netflix con un nuevo proyecto. Goyo es el título de este film que cuenta con un gran elenco encabezado por Nancy Dupláa y Nicolás Furtado. Aquí la historia gira alrededor del mencionado Goyo (Furtado), un joven que trabaja como guía en el Museo de Bellas Artes. El muchacho es un experto en Van Gogh, ama profundamente su obra y su empleo consiste en divulgar dicho conocimiento. En el marco de su trabajo, él conoce a Eva (Dupláa), una empleada de seguridad con la que se cruza constantemente en los pasillos del museo. La mujer, que descree de los finales felices luego de vivir una fuerte crisis conyugal, cambia paulatinamente cuando Goyo, diagnosticado con Asperger, le enseña a vincularse de un modo mucho más sano y sincero.

Con el objetivo de llevar verdad a su film, Carnevale elaboró meticulosamente el guion de esta historia. Para eso trabajó con la asesoría de especialistas en Asperger y otros cuadros vinculados al espectro autista. De ese modo, la perspectiva de Goyo permite representar el amor en el cine, a través de una mirada muy única. Junto a Furtado y Dupláa, también forman parte de este largometraje Soledad Villamil, Pablo Rago, Cecilia Roth, Diego Alonso, Balthazar Murillo y Mayra Homar.

El campeón (12 de julio)

El Campeón Captura

El mundo del fútbol es el escenario en el que transcurre esta saga deportiva que hace foco en un conflictivo de un jugador del Atlético de Madrid. En su primer papel protagónico, el actor Marcel Serrano compone a Diego, una promesa del fútbol que acaba de ser reconocido como el Mejor jugador joven de Europa. Si bien él es un deportista de elite, cuya eficiencia llevó a su equipo a competir por el primer lugar en la Liga, sus constantes problemas de actitud y su explosiva personalidad lo convierten en el centro de innumerables problemas, hasta que un episodio terriblemente violento en el campo de juego lleva la situación de Diego a un “no va más”.

Con la intención de brindarle armonía al equipo, la dirección del Atlético convoca a Álex (Dani Rovira), un profesor de Psicología de carácter solitario, que deberá ayudar al jugador a moderar su temperamento. Como es de esperar, las personalidades opuestas de ambos se traducirán en varios conflictos, mientras el director técnico del club, el Cholo Simeone, confía en que el jugador estrella pueda serenar su estilo y que eso impacte positivamente en el funcionamiento colectivo del grupo.

Titanic (15 de julio)

Qué decir del clásico de James Cameron estrenado en 1997, esta épica romántica que transcurre entre un joven que vive el día a día y una chica atrapada en las aspiraciones clasistas de su madre. Titanic, una de las películas más vistas en la historia del cine fue el vehículo perfecto para que James Cameron desplegara su megalómana forma de construir y comprender el séptimo arte, logrando que este film ganara once estatuillas durante la noche de los Oscar de esa temporada. Protagonizada por Leonardo Di Caprio y Kate Winslet (cuyas carreras despegaron aquí), este largometraje no pierde vigencia y su llegada a Netflix es la excusa perfecta para verlo una vez más o compartirlo con las generaciones más jóvenes de la casa, que quizá no vieron nunca esta obra maestra.

Al borde del abismo (19 de julio)

Esta es una película que nació como una carta de amor a la isla de Chipre y que cuenta una historia de amor con ese idílico paisaje de fondo. Aunque dueño de una carrera musical atravesada por el éxito, el presente del rockero John Allman (Harry Connick Jr.) está de capa caída. Su último disco se convirtió en un absoluto fracaso y sus fans leales de otras épocas, ahora son solo un recuerdo. Amargado por lo que parece un retiro prematuro, el protagonista decide tomar distancia de su vida y refugiarse por un tiempo en las islas de Chipre, aunque ahí comenzará una nueva e inesperada etapa.

En ese lugar, John pronto descubre que todo el mundo lo reconoce y el sueño de vivir en el anonimato se evapora al instante. Sin embargo, la aparición de un viejo amor y una increíble seguidilla de encuentros y desencuentros llevarán al protagonista a revivir un idilio que consideraba olvidado. La directora de esta comedia romántica, Stelana Kliris, confesó que espera poder “transportar al público” a través de este film. “Esta es una historia de amor sobre los muchos tipos de amor: el romántico, el familiar, el de los sueños de toda una vida, pero también sobre lo que estás dispuesto a sacrificar por las personas y las cosas que amás. John esencialmente tiene que decidir si el amor de su vida es su música o si es la mujer que dejó atrás”.

