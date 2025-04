Viola Davis: una mujer fuerte con síndrome del impostor, el vestido que la desafió y por qué se siente una “hechicera”

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- “Yo sabía que podía hacerlo, pero la cuestión era convencer a los otros de que era posible”, dice Viola Davis sobre su papel en G20, la película de acción que protagoniza y produce que estará disponible desde el jueves 10 de abril en Prime Video. Claro que la actriz ganadora del Oscar-y unos cuantos premios más- podría estar hablando sobre su carrera en general. Una larga trayectoria que comenzó, como ella recuerda en la charla con LA NACIÓN, en el living de su modesta casa en Rhode Island cuando jugaba a ser Sophia Loren mientras su hermana elegía interpretar a Twiggy, la modelo de moda en aquellos años. Aún sin conocer nada de la industria del cine y sin saber qué sería de su futuro, Davis ya fantaseaba en aquel entonces con un porvenir extraordinario. Pero ni siquiera ella podría haber imaginado tanto.

La actriz que este año cumple 60 forma parte del exclusivo club de los EGOT, un acrónimo para quién haya ganado un premio Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Y las estatuillas conseguidas son solo la punta del iceberg. “Quiero ser uno de los grandes. Me siento inspirado por Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y Viola Davis. Quiero llegar a su altura”, decía Timothée Chalamet hace unos meses en los premios del sindicato de actores (SAG) de este año poniendo a la intérprete entre los integrantes del Olimpo de su profesión.

-¿Cómo se siente cuando escucha esos comentarios? Cuando repasas los premios y reconocimientos que recibiste? ¿Te identificas con esos títulos?

-Me identifico como Viola. Me llevó mucho tiempo sentirme lo suficientemente cómoda para ser simplemente Viola. Para quererme a mí misma, para celebrar quién soy como persona y no como la ganadora del Oscar y del resto de esos premios. No como la actriz más grandiosa sino por ser la persona que soy. Alguien que encontró su lugar en el mundo, que entiende sus costados más complicados y también su humor, su rebeldía y su talento. Me tomó mucho tiempo llegar a este momento. Y justo cuando cumplo 60 (risas).

-El momento ideal para convertirse en una heroína de acción. ¿Fue complicado convencer a los demás de que podía con este tipo de personaje?

-Creo que interpretar a una guerrera en La mujer rey fue de mucha ayuda. Porque el mundo pudo verme en ese rol y así es como funciona esta industria. Se aplica siempre esa cuestión de que hay que ver algo para creerlo. En el caso de G20 se trata de una culminación de nuestra tenacidad durante los diez años que llevó llevar este cuento a la pantalla, de nuestro trabajo, y de la visión de mi productora que tiene como misión ampliar el espectro de historias para incluir a todo el mundo.

Davis y Antony Starr en G20 Ilze Kitshoff - DAY44_00127

-¿Qué tiene este personaje y este relato en particular que mantuvo tu interés durante diez años?

-En principio se trató del muy buen guion del género de acción que escribieron Caitlin Parrish y Erica Weiss a partir de la idea de los hermanos Noah y Logan Miller. Leo muchos guiones, pero cuando este llegó a mis manos de repente vi a Duro de matar y Avión presidencial, todas esas películas que fui a ver al cine y que tengo grabadas en la memoria. Como muchos espectadores, pienso que son clásicos y quise hacer el mío.

-Así que para hacerlo se convirtió en la presidente de los Estados Unidos…

-Bueno, no interpreto al presidente de los Estados Unidos, interpreto a Danielle Sutton, una mujer que fue elegida para ese puesto. Y como con cualquier otro personaje que hice, traté de encontrar su motivación, lo que le da sentido a su vida. Para mí, ella es una de esas personas que sienten que no son merecedoras de lo que consiguieron. Que a pesar de sus logros tienen el síndrome del impostor. Algo que nos pasa a todos. Incluso si tuvimos éxitos enormes en nuestras vidas. Porque internamente muchos seguimos siendo esa niña que bailó tap frente a toda la clase y sintió que fue un desastre. Eso nos sigue de por vida y Danielle Sutton, a pesar de que es una veterana de guerra a la que todos consideran una heroína, no cree merecer ese honor. Me pareció un gran lugar para empezar su arco de redención. Así fue como me preparé para el personaje y eso incluye el entrenamiento que hice para las escenas de acción.

En la cumbre

Douglas Hodge, MeeWha Alana Lee y Viola Davis en una escena de G20 Ilze Kitshoff - DAY25_00032

La trama de G20 comienza unos días antes de la mencionada cumbre que se celebrará en Sudáfrica. Hacia allí, y con un revolucionario plan bajo la manga para contribuir al desarrollo de la economía global, viaja la presidente Sutton junto a su familia integrada por su marido Derek (Anthony Anderson) y dos hijos adolescentes Serena (Marsai Martin) y Demetrius (Christopher Farrar), además de un batallón de asesores, miembros del servicio secreto y militares abocados a protegerla. Sin embargo, cuando un grupo de terroristas, comandado por un despiadado ex militar interpretado por el actor neozelandés Anthony Starr (The Boys), toma de rehenes a los líderes de los países que participan del encuentro, ella será la única capaz de defender y rescatarlos a todos. Y lo hará todo vistiendo un vestido de gala. Un desafío para ella y toda la producción empezando por Patricia Riggen, la realizadora mexicana a cargo de la dirección del film que recuerda haber encargado más de cuarenta versiones del vestido que reflejen los cambios que experimenta en el desarrollo de la trama su protagonista de armas tomar.

-Entre todas las escenas de acción de la película lo más impresionante es que tuviste que hacerlas con ese traje largo y ceñido al cuerpo.

- Amo ese vestido rojo y lo fantástico es que se volvió un obstáculo narrativo que, como actriz, me encantó resolver e interpretar. Ahora, como persona pensaba todo el tiempo: “cada vez que me mueva van a ver la trusa modeladora que uso debajo del vestuario”. Me preocupaba. Pero como intérprete se transformó en un elemento más con el que podía hacer que el público se identificara con ella. Porque es parte de la vida real. Lo mismo con el hecho de que decida no usar tacos altos aunque el protocolo y sus asesores crean que debe hacerlo. Siempre intento que algo de la realidad se cuele en la ficción que estoy interpretando, no importa cuán absurda sea la historia. Porque esos detalles establecen la conexión con la audiencia. Son cosas que atrapan la atención del público. Y aún así, confieso que ese vestido fue difícil, muy difícil (risas).

Viola Davis viajó a Río de Janeiro para presentar la película

-Haciendo referencia a esta película durante la gira de prensa mencionaste que los personajes en ella lucen como “el mundo”. ¿A qué te referías?

-Para empezar, tenemos como protagonista a una mujer negra de cierta edad. En mi productora, JuVee (fundada junto a su marido, el también actor Julius Tennon), tenemos una suerte de objetivo o misión en relación con este tema. Mi sueño es que las chicas jóvenes y las mujeres en general sientan que son capaces de lo que se propongan. Que sepan que no existen solo para ser una extensión del deseo masculino. O que no piensen que deben ser siempre amables y dóciles. Quiero que el público sienta, que las mujeres sientan, que no hay nada que no puedan lograr y que los únicos límites que existen en sus vidas son los de su imaginación. Que, en mi experiencia, suele ser ilimitada.

-Hace unos años contaste en una entrevista con La NACIÓN que de niña jugabas a ser Sophia Loren en el living de tu casa a modo de escape de una realidad muy dolorosa ¿Aquellas fantasías infantiles del pasado te ayudaron a ser quién sos hoy?

- En un discurso dije alguna vez que me veo a mí misma como una hechicera. Como alguien que tuvo el coraje de vivir la vida. Nunca dejé que el dolor me detuviera. Nunca dejé que el fracaso me frenara. Nunca dejé de tener una visión de mí misma como una sobreviviente, una esposa, una madre, una artista. Mi historia y el hecho de compartirla es un acto de coraje. Todos los que deciden hacerlo son valientes desde mi punto de vista. Y ahora que estoy por cumplir 60 años siento que cada parte de mi historia, incluso los aspectos más duros y dolorosos, me dan alegría. Porque me los gané, me pertenecen, son míos, gracias a ellos soy quien soy.

Natalia Trzenko Por