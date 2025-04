Kaiju N. 8: misión de reconocimiento, acción y monstruos en la nueva gran franquicia de animé

Kaiju N. 8: misión de reconocimiento (Japón/2025) Dirección: Tomomi Kamiya, Shigeyuki Miya. Guion: Yuto Tsukuda, Naoya Matsumoto. Elenco: Masaya Fukunishi, Ai Fairouz y Tessho Genda. Calificación: apta para todo público con leyenda. Distribuidora: UIP- Sony. Duración: 110 minutos. Nuestra opinión: buena.

La animación japonesa (el animé, bah) atraviesa por estos años una edad dorada en términos de popularidad. Las ventas de cómic con superhéroes, otrora los dueños de los corazones (y las billeteras) de niños y adolescentes, ven su reinado achicarse frente a los poderosos guerreros japoneses que llegan en forma de grandilocuentes batallas. One Piece, Naruto, Dragon Ball, Attack on Titan, My Hero Academia o JuJutsu Kaisen son ejemplos de títulos nipones que se consumen de forma masiva alrededor del mundo. Y a ese selecto grupo se suma Kaiju N. 8, la nueva franquicia que luego de un aplaudido paso por las historietas y una subsecuente serie de animación, ahora llega a las salas de cine.

Kaiju N. 8 Captura

La historia se sitúa en una ciudad que sufre de manera recurrente el ataque de los kaijus, monstruos gigantes de esos que son capaces de revolear edificios de una cachetada (tradición que como es sabido, popularizó el gran Godzilla). Frente al ataque de esas criaturas, se formó el denominado Cuerpo de defensa, un grupo militar que cuenta con poderosas armas y excepcionales habilidades, que les permiten eliminar a cada una de las colosales amenazas. Claro que luego de matar a esos monstruos, sus gigantescos cuerpos desparramados por la ciudad tienden a ser un verdadero problema. Debido a ese motivo, es que son imprescindibles las tareas de limpieza posteriores, y ahí es donde entra el héroe de esta historia.

Kaiju N. 8 Captura

Kafka Hibino es un modesto empleado de limpieza, cuyo sueño en realidad es convertirse en miembro del Cuerpo de defensa. Y aunque él cree que su destino jamás lo pondrá en el rol de luchar por su ciudad, la situación cobra un revés inesperado cuando Kafka, en vez de metamorfosearse en una cucaracha, descubre que puede convertirse en un Kaiju. Gracias a ese don, el protagonista obtiene una fuerza sobrehumana y se convierte así, en la herramienta más poderosa que tiene la humanidad en su guerra contra los dantescos monstruos.

Kaiju N.8 captura

La historia original de Kaiju N. 8 tiene una primera temporada de doce episodios, que ahora llega de forma condensada al cine, a través de este film que es un resumen de lo visto en la pantalla chica, más una nueva historia que sí es inédita en la televisión. De ese modo, Kaiju N. 8: misión de reconocimiento es ideal para quienes no conozcan absolutamente nada de esta historia, aunque seguramente le pueda parecer un poco redundante a quienes vieron la serie en televisión (en ese caso, el anzuelo es ese pequeño tramo de metraje nuevo). Pero después de tanta explicación, la pregunta es: ¿Vale la pena ir a ver Kaiju N. 8 al cine? Y la respuesta es que sí, claro que lo vale.

Más allá del impacto que supone apreciar una animación tan elegante en el marco de una pantalla grande y sumergirse en las brutales peleas que propone el relato, este film es una prueba más de las libertades de las que goza la animación japonesa, que resultan impensables en un producto occidental. Como buena parte del anime actual, este film explora la aventura no solo desde la trama per se, sino también desde el modo en el que representa esta épica. Y la apuesta de Kaiju N. 8 se centra en las imponentes escenas de acción pobladas de feroces criaturas, a las que sazona mediante una comedia desaforada que no le teme al ridículo. Hay momentos dramáticos, hay acción, pero también hay humor y una necesidad de experimentación formal solo posible en un producto audiovisual proveniente de Japón. De esa manera, Kaiju N. 8: misión de reconocimiento encuentra una forma en el deformar, y en esos peligrosos monstruos que son el marco para una aventura terriblemente entretenida.

Martín Fernández Cruz Por