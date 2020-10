Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Timothée Chalamet en una comedia de Netflix

Natalia Trzenko 15 de octubre de 2020 • 13:07

La confirmación del elenco de Don't Look Up, la nueva película de Adam McKay (El vicepresidente: más allá del poder), no soluciona el complicado estado de situación de la industria del cine en tiempos de pandemia ni compensa los profundos problemas financieros y culturales de Hollywood, pero sí trae cierta esperanza para su supervivencia. Es que el film que produce Netflix será una comedia protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Timothée Chalamet. Y como si esos nombres fueran poco el elenco también cuenta con Cate Blanchett, Ariana Grande y Matthew Perry, entre otros.

Aunque todavía no se conocen demasiados detalles de la trama del film, sí se sabe que será una comedia y que McKay, engranaje fundamental de la nueva comedia norteamericana gracias a películas como El reportero: La leyenda de Ron Burgundy, Ricky Bobby - Loco por la velocidad y Policías de repuesto, se encargará de escribirla y dirigirla.

Según adelanta Variety,Don't Look Up contará la historia de una pareja de astrónomos que intenta alertar a la humanidad sobre la llegada de un asteroide que podría destruir la Tierra. Aunque aun no hay confirmación oficial se supone que DiCaprio y Lawrence interpretarán a los atribulados y poco experimentados científicos. Más allá de los resultados de la película que comenzaría a filmarse antes de fin de año, si McKay, ganador del Oscar a mejor guion adaptado por La gran apuesta, consigue que DiCaprio se acerque al menos un poco a la comedia romántica, un género que esquivó durante toda su carrera, el proyecto tendría el éxito asegurado.

