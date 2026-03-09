Una batalla tras otra vs. Pecadores: el último round antes de la gran noche de los Oscar

A una semana de la ceremonia de los premios Oscar y en medio de una de las campañas de prensa y relaciones públicas más turbulentas de la historia de los galardones de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas, anoche se entregaron las estatuillas que reparte el sindicato de guionistas de los Estados Unidos. Se trató de la última estación antes del final del largo recorrido que lleva a la industria directamente a las puertas del teatro Dolby, que anticipó lo que muchos expertos consideran sucederá con las dos categorías de guion, original y adaptado, el próximo domingo. A saber: Ryan Coogler, director y escritor de Pecadores, se quedó con el premio a Mejor guion original, mientras que Paul Thomas Anderson se llevó el galardón a Mejor adaptación por su trabajo en Una batalla tras otra.

Todo indica que a esta altura los dos favoritos del rubro lograron atravesar con éxito los obstáculos de la larga temporada de celebraciones que sí complicaron el camino de otros nominados en diferentes rubros. Aunque no se trata de una ciencia exacta, las categorías reconocidas anoche en una ceremonia organizada en Nueva York parecen ser de las más previsibles este año, junto a la de Mejor actriz principal, que solo una catástrofe podría quitarle de las manos a Jessie Buckley por su papel en Hamnet.

Michael B. Jordan posa con las dos estatuillas que consiguió en los premios de los actores, la de Mejor actor y la de Mejor elenco, que compartió con sus colegas del film Pecadores FREDERIC J. BROWN� - AFP�

Del lado opuesto del espectro de certeza está el rubro de Mejor actor protagónico, una competencia que se disputó hasta el último segundo del último minuto de la votación cerrada el jueves pasado. Esa pelea que por momentos tuvo a Timothée Chalamet como probable ganador ahora quedó sin favorito evidente, aunque Michael B. Jordan se presenta hoy como el que más posibilidades tiene de quedarse con la estatuilla por su trabajo en Pecadores, en la que interpretó a gemelos. Su liderazgo quedó en evidencia por su sorpresivo triunfo en los galardones del sindicato de actores repartidos el 1° de marzo.

Paul Thomas Anderson con el Globo de Oro que ganó por la dirección de Una batalla tras otra Kevork Djansezian - CBS Broadcasting

Más allá de los rubros interpretativos, el resto de las categorías más esperadas, Mejor película y director, este lunes muestran una ventaja de Una batalla tras otra frente a Pecadores, su rival más aguerrido, que además cuenta con 16 nominaciones, un récord histórico que posicionó al film de Coogler como uno de los favoritos al comienzo de la temporada. Sin embargo, antes y después del anuncio de las candidaturas el 22 de enero, la película de Anderson fue acumulando triunfos que la colocaron cada vez más cerca del escenario del teatro Dolby: el 4 de enero ganó como Mejor film en los premios de los críticos, una semana después también lo hizo en los Globo de Oro, el 7 de febrero el realizador fue reconocido por sus pares en la entrega de los galardones del sindicato de directores y el 22 ganó la estatuilla de Mejor película en los BAFTA. Un día antes, en la ceremonia del gremio de productores de Hollywood, considerado como el más influyente a la hora de seleccionar al film que se quedará con el Oscar a la Mejor película, también ganó.

Michael B. Jordan en los premios Bafta Alberto Pezzali - Invision

Si bien de alguna manera Una batalla tras otra perdió ese invicto con el premio al Mejor elenco que le dio el sindicato de actores a Pecadores, un golpe de efecto que cayó justo en la recta final del periodo de votación para los Oscar, lo cierto es que las cosas son un poco más complicadas. En apariencia, el triunfo de Jordan como mejor intérprete protagónico y el del elenco en su totalidad le habrían dado una ventaja al film de Coogler, pero vale aclarar que la lógica que aplican para seleccionar a sus preferidos los votantes del sindicato de actores y los de los premios de la Academia no siempre coincide.

Los ganadores del gremio de intérpretes son elegidos por cerca de 160 mil integrantes del sindicato, que en su mayoría son estadounidenses, mientras que los Oscar los deciden alrededor de 11 mil miembros de la Academia que pertenecen a todos los sectores de la industria cinematográfica y tienen una composición de casi un 20% de votantes extranjeros. Esa diferencia puede parecer poco significativa, pero ya hace unos años que la globalización de los integrantes de la Academia inclinó la balanza de los resultados finales del premio, que al mismo tiempo no deja de ser el más representativo de la industria cinematográfica con centro en Hollywood.