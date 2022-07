Lo que se viene. Marvel anunció dos nueva películas de los Avengers y presentó sus planes para el cine y el streaming hasta 2025

Novedades, algunas confirmaciones y mucho más misterios a revelar más adelante. En la primera presentación de los estudios Marvel en Comic-Con, el evento para fanáticos de los cómics y sus derivados audiovisuales que se realiza en San Diego, después de tres años de ausencia por la pandemia, se anunciaron las películas y series del universo de superhéroes que llegarán a las pantallas en los próximos meses y hasta al menos 2025. Una larga lista de proyectos que Kevin Feige, el presidente del estudio que pertenece a Disney, anunció ante un auditorio repleto de fans que festejaron cada uno de los títulos que integran las fases 4, 5 y hasta seis de la factoría de superhéroes planificadas para el cine y el streaming. Así, más de seis mil personas reunidas en la sala H, la más amplia del centro de convenciones de San Diego, gritaron de entusiasmo cuando todo el plan apareció en las pantallas gigantes y especialmente cuando descubrieron que en 2025 se estrenarán dos nuevas aventuras de los Avengers, The Kang Dynasty y Secret Wars . Claro que de ninguna de las dos se conocieron más detalles que sus fechas de lanzamiento y títulos, una información que seguramente el estudio se reservó para la otra gran convención que se viene: la primera semana de septiembre se celebrará D23, que reúne a los creativos de Disney con sus fanáticos.

De todos modos, ayer en San Diego hubo mucho material para satisfacer a todos, incluidos los adelantos de Pantera negra: Wakanda Forever que se estrenará el 10 de noviembre . Con un vistoso show de música africana y buena parte de su elenco sobre el escenario el director Ryan Coogler no solo habló de las dificultades emocionales de volver al reino de fantasía luego de la muerte de Chadwick Boseman sino que presentó a los nuevos integrantes de la historia, sin revelar aun quién será la persona que vista el traje del superhéroe en el nuevo film. Además, también presentaron nuevas imágenes de la nueva aventura del hombre hormiga, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que se estrenará en salas en febrero de 2023 y el director James Gunn y los protagonistas de la tercera entrega de Guardianes de la galaxia también aparecieron para hablar del nuevo film que se estrenará en mayo del próximo año.

Claro que los contenidos para Disney+ también ocuparon buena parte de la presentación. En primer lugar, se vieron imágenes de la serie de nueve episodios She-Hulk: defensora de héroes que estará disponible en la plataforma desde el 17 de agosto. La comedia protagonizada por Tatiana Maslany girará en torno a Jennifer Walters (Maslany), una abogada especializada en caso que involucran a superhéroes ya que ella misma es una versión femenina de Hulk (Mark Ruffalo), su primo, que le dedicará mucho de su tiempo a entrenarla.

La gran pantalla del auditorio del centro de convenciones de San Diego mostró la larga lista de nuevos proyectos de Marvel para el cine y el streaming Daniel Knighton - Getty Images North America